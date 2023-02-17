Эксперт рассказал, чем опасен полноприводный автомобиль в городе

Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин, рассказывая нюансах езды на автомобиле в зимнее время года, обратили внимание на малозаметный нюанс. Во время обильных снегопадов и сразу после них, а также в периоды гололеда на улицах, полный привод не только может быть подспорьем, но и таить некоторую опасность. Впрочем, стоит сразу оговориться, что дело не в самой системе, а в человеческой психологии.
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На скользком или рыхлом покрытии полноприводные машины ускоряются эффективнее моноприводных соседей по потоку, что внушает уверенность владельцам. Однако при торможении никакого преимущества у водителя полноприводника нет — тормоза-то у него точно такие же (во всяком случае — вполне сравнимые по эффективности), как у прочих автомобилей. Так что поддаваться искушению ехать быстрее потока не стоит, иначе, неровен час, можно «убраться» вместе со всем своим полным приводом.
Остальные правила, помогающие не угробить машину и себя зимой.
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Фото: pxhere.com
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