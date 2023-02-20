Не поделили дорогу: одна фура столкнула другую в кювет (видео)

Не для всех праздник 14 февраля на прошлой неделе сложился романтично...

В Новосибирской области недалеко от города Искитим водители двух магистральных тягачей не смогли разойтись на проезжей части.

Неизвестно, что предшествовало заснятому на камеру эпизоду и что именно произошло между шоферами.

Как бы то ни было, противостояние вылилось в открытый конфликт, который один из дальнобойщиков предпочел решить в весьма грубой манере.

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Он пошел на обгон своего коллеги, а поравнявшись, принялся попросту выдавливать того с трассы. Ему это удалось — огромная фура, поднимая тучи грязного снега, грузно улетела в кювет. Да так, что ударом наглухо разворотило кабину и вырвало из-под нее передний мост. Добившись задуманного, мститель как ни в чем не бывало продолжил свой путь.

О пострадавших не сообщается.

«За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK