Не поделили дорогу: одна фура столкнула другую в кювет (видео)

В Новосибирской области недалеко от города Искитим водители двух магистральных тягачей не смогли разойтись на проезжей части.
Неизвестно, что предшествовало заснятому на камеру эпизоду и что именно произошло между шоферами.
Как бы то ни было, противостояние вылилось в открытый конфликт, который один из дальнобойщиков предпочел решить в весьма грубой манере.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Он пошел на обгон своего коллеги, а поравнявшись, принялся попросту выдавливать того с трассы. Ему это удалось — огромная фура, поднимая тучи грязного снега, грузно улетела в кювет. Да так, что ударом наглухо разворотило кабину и вырвало из-под нее передний мост. Добившись задуманного, мститель как ни в чем не бывало продолжил свой путь.
О пострадавших не сообщается.
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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