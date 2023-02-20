Стало известно, сколько будет стоить в России новый внедорожник Tank 500

Большой рамный внедорожник Tank 500 будет стоить в России от пяти до шести миллионов рублей в зависимости от комплектации, сообщил после российской презентации топ-менеджер группы компаний «КАН-Авто» Алексей Тарасов.
Он отметил, что поскольку это будут официальные поставки, на автомобили будет распространяться гарантия дилера на пять лет или 150 тыс. километров.
В российской спецификации Tank 500 дефорсируют с 354 до 299 лошадиных сил. Он будет оснащаться бензиновым твин-турбо V6 объемом 3 л.
Анонсированы богатые комплектации с выдвижными подножками, аудиосистемой Infinity, панорамной крышей, светодиодной подсветкой салона, четырьмя мультиконтурными креслами с массажем и вентиляцией.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Дата начала поставок флагманских Tank 500 пока не называется.
Ранее были объявлены официальные цены на Tank 300.
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Источник: Автоновости дня
Фото: https://t.me/tank_russia
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