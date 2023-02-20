На автомобиль действует дилерская гарантия.

Большой рамный внедорожник Tank 500 будет стоить в России от пяти до шести миллионов рублей в зависимости от комплектации, сообщил после российской презентации топ-менеджер группы компаний «КАН-Авто» Алексей Тарасов.

Он отметил, что поскольку это будут официальные поставки, на автомобили будет распространяться гарантия дилера на пять лет или 150 тыс. километров.

В российской спецификации Tank 500 дефорсируют с 354 до 299 лошадиных сил. Он будет оснащаться бензиновым твин-турбо V6 объемом 3 л.

Анонсированы богатые комплектации с выдвижными подножками, аудиосистемой Infinity, панорамной крышей, светодиодной подсветкой салона, четырьмя мультиконтурными креслами с массажем и вентиляцией.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Дата начала поставок флагманских Tank 500 пока не называется.

Ранее были объявлены официальные цены на Tank 300.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня

Фото: https://t.me/tank_russia