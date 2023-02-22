Один водитель наказал другого за... пропуск пешехода (видео)

В Чебоксарах один из автомобилистов заснял на камеру регистратора удивительную ситуацию, случившуюся с ним на улице Шумилова. По видео очевидно, что дело происходит в оживленном районе с большим количеством пешеходов, рядом с огромной многоэтажкой. Притормозив перед переходом, автомобилист принялся терпеливо пропускать идущий с тротуаров народ — преимущественно детей и подростков.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Однако это не понравилось водителю белого Citroen, ехавшего позади. Он резко обогнал автомобиль с регистратором по встречной полосе, рискуя зацепить переходивших людей, и преградил машине путь. Затем включил аварийку и начал выполнять довольно странные маневры, «оттормаживая» автомобиль. Вероятно, после этого «учителя» немного попустило — и он продолжил свой путь.
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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