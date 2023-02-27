Названы общие минусы китайских автомобилей

Основных недостатков два, отмечают специалисты.

Те, кто приобрел китайские автомобили, в основном, отзываются о них положительно: машины имеют современный дизайн, хорошую вместимость и проходимость.

Однако вместительный автомобиль нужен русскому человеку в том числе, чтобы ездить на дачу, по лесам и за город. Здесь китайский автопром не в полной мере учитывает особенности погодных и дорожных условий в нашей стране.

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Первый минус машин из Китая — качество лакокрасочного покрытия. За насколько лет владения автомобилем на ЛКП кузова появляются трещины, а после царапин возникает ржавчина. Поэтому работники сервиса советуют дополнительно обрабатывать нижнюю часть кузова и днище нового автомобиля.

Второй минус, который называют автовладельцы, — некачественная электроника.

Также проблемой является множество контрафактных запчастей для китайских авто, которые продают автовладельцу как лицензионные, а на самом деле они сделаны «на коленке». Поэтому специалисты советуют, по возможности, до последнего обслуживаться у дилера или официального представителя, а потом тщательно подходить к выбору сервиса и поставщика.

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Источник: «Автокод»