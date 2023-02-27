Завышенную стоимость китайских авто в России объяснили... жадностью — журнал За рулем

Завышенную стоимость китайских авто в России объяснили... жадностью

Причем не только китайских продавцов.

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Китайские автомобили занимают все большую долю на российском рынке. Только вот ажиотажа среди покупателей пока не наблюдается.

Одна из причин этого — неоправданно высокие цены, причем не только на автомобили, произведенные в Китае, но и на модели, производство которых локализовано на территории Таможенного союза.

Если пересчитать цены на китайские автомобили в России в рублях, то у нас они продаются дороже в 1,5–2 раза, чем в КНР.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Разница в ценах объясняется жадностью китайских производителей и российской таможни. Другого объяснения нет, как нет и оправдания. И те, и другие воспользовались сложившимися обстоятельствами на российском авторынке», — уверен член совета директоров ГК «ДОЛАВТО» Сергей Климов.

По его мнению, разумная цена должна формироваться исходя из стоимости транспортных издержек и таможенных платежей в размере 5–10%.

С ним солидарен и руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников. По его мнению, ряд недобросовестных дилеров завышает рекомендованные розничные цены, пользуясь тем, что продукция китайского автопрома на сегодняшний день — практически единственная альтернатива отечественным машинам.

Источник: Автостат

Фото: depositphotos.com

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