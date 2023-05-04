Серийная «девятка» с мощностью Vesta Sport: откуда она и что с ней стало?

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Разработка роторно-поршневых двигателей (РПД) на ВАЗе шла с первой половины 1970-х, а к девяностым достигла апогея, рассказывает эксперт «За рулем» Сергей Канунников.

Именно в те годы на базе двухсекционного РПД с индексом ВАЗ-411, развивавшего около 140 л.с., сделали ВАЗ-415 (на фото) – движок, подходивший и для задне-, и для переднеприводных моделей.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

С конца 1997 года эти двигатели в 135-сильной версии ставили на Самары – ВАЗ-2109-91, ВАЗ-21099-91, а потом и на Самару-2 – ВАЗ-2115-91.

Справедливости ради отметим, что современная Веста Спорт, с которой мы сравниваем роторную «девятку» в заголовке, все же чуть мощнее: 145 л.с., а в новой версии, надеемся, будет еще больше. Но согласитесь, серийная ВАЗ-2109 с движком 135 сил в 1990-х – хорошая была заявка!

Эти машины с паспортной максималкой 190 км/ч не только выпускали «заказными» партиями, но уже и продавали любому желающему. Лада Самара с ротором легко «делала» на дороге не только другие ВАЗы, но и многие иномарки.

Но эксплуатационные минусы РПД не позволили этим машинам стать популярными. Покупали их лишь большие оригиналы. А теперь они и вовсе стали коллекционной редкостью. Впрочем, вполне доступной!

Читаем подробную историю вазовских РПД!

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Фото: архив «За рулем»

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За РулемИннокентий Кишкурно
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