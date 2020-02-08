Результат первого же боевого теста оказался настолько впечатляющим, что на вооружение танк приняли на следующий день.

Новые условия

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К середине 30-х годов Советский Союз, казалось бы, обеспечил себя танками — быстроходные БТ, Т-26 для сопровождения пехоты и даже многобашенные монстры для усиления на самых важных участках — Т-28 и Т-35.

Все изменила гражданская война в Испании — а вернее, накопленный в ее ходе опыт. Оказалось, что современная противотанковая артиллерия, состоящая, в основном, из 37-миллиметровых пушек, оказалась достаточно скорострельной, дешевой и эффективной: «тонкобронные» танки прошивает довольно легко. Вывод был неутешительный — танковые войска оказались слишком уязвимы. Придется усиливать броню.

Вначале пытались обойтись малой кровью — «нарастить» толщину брони в пятибашенном Т-35. Не вышло — модернизационные ресурсы конструкции были исчерпаны. Получалось нечто монструозное и неповоротливое, весом едва ли не под сотню тонн. Надо было искать другое решение.

Испытание боем

Новый танк, названный КВ («Климент Ворошилов»), подоспел как раз к Зимней войне. Он проходил испытания в Ленинградской области вместе с двухбашенными СМК и Т-100. Военные не стали упускать возможность и отправили прототипы тяжелых танков на войну — посмотреть, как поведут себя в боевой обстановке.

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Для прототипа КВ война началась 18 декабря 1939-го. Танк перебросили на участок финляндского направления с сильной противотанковой обороной — на направлении атаки уже подбили несколько Т-28. Едва КВ выехал на открытое пространство, на него градом посыпались 37-миллиметровые снаряды.

Но 75-мм броня выдержала. Танк пережил 9 попаданий, ни одно из которых его не пробило. Правда, один выстрел вывел из строя орудие, и атаку пришлось прекратить. После этого танкисты отбуксировали в тыл один из подбитых Т-28, и на этом испытания закончились.

Танк успешно пережил обстрел. Несколько раз наезжал на финские мины — но их мощности оказывалось недостаточно, чтобы полностью порвать траки. КВ продолжал двигаться. Результат проверки оказался настолько впечатляющим, что на вооружение танк приняли на следующий же день.

Финны испытывают трофейный КВ-1, сентябрь 1943 года (warlabum.ru)

Специфика советско-финляндской войны породила модернизированную версию танка — КВ-2. Особенность машины заключалась в более массивной башне, где располагалась не 76-мм пушка, а 152-мм гаубица — для борьбы с бетонированными укреплениями противника. Впоследствии произвели более 400 таких «здоровяков».

Не все так гладко

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Но принять на вооружение — одно, а массовое и беспроблемное производство — совершенно другое дело. Новый КВ был танком довольно сложным с конструктивной точки зрения, и освоение его производства шло довольно медленно.

Помимо десятков сравнительно мелких поломок, машина имела проблемы с коробкой передач, воздухоочистителем, трансмиссией, системой охлаждения двигателя. Качество покидавших заводские цехи КВ было низким. Звучали даже предложения приостановить выпуск, чтобы подтянуть надежность, но от этой идеи отказались. Война была на пороге, и надо было успеть подготовить как можно больше любых танков — а проблемы с надежностью решать уже на месте, в войсках.

На эффективности КВ сказывался и человеческий фактор. РККА предвоенного времени увеличивалась семимильными шагами. Это порождало дефицит квалифицированных экипажей. Не хватало и бронебойных снарядов для 76-мм пушки. Но даже с учетом всех этих факторов противник из КВ все равно был крайне серьезный.

Производство КВ-1 в Челябинске, весна 1942 года (waralbum.ru)

Большая война

Этот КВ-1 будет участником битвы за Москву. Декабрь 1941 года (waralbum.ru)

КВ мог наносить эффективные удары даже в условиях хаоса лета 1941-го. Так, например, под Расейняем, на второй день войны, 20 танков КВ столкнулись с сотней немецких танков. Львиную долю последних составляли чешские «Праги». Результат — разгром неприятельских танков, еще и батарею 150-мм гаубиц раздавили.

Противотанковая оборона с танком КВ тоже не могла совладать. В некоторых случаях наши машины по ней просто катались, давя матчасть и расстреливая солдат противника.

Правда, не стоит думать, что КВ был неуязвим — неприятельские танки могли использовать сложные в производстве и дорогие подкалиберные снаряды и, обойдя тяжелый танк сзади, основательно «попортить ему шкуру». Еще немцы могли использовать 88-мм зенитки — в будущем это орудие поставят на «Тигр» — и расстрелять КВ даже с дальних дистанций. Ну, или вызвать пикирующие бомбардировщики «Штука» — точность их бомбометания позволяла результативно бороться с танками. Поэтому бой с таким опасным противником, как части вермахта, требовал изрядного мужества и умения от экипажа КВ.

Запоздалая модификация

С 1942 года в РККА систематизировали опыт использования КВ. Вывод был, казалось бы, логичный — есть проблемы из-за того, что танк слишком тяжелый. При этом для большинства условий бронирование оказывалось избыточное. Оптимальный выход — облегчить машину, повысив надежность и маневренность КВ.

Облегченную модификацию назвали КВ-1С — «скоростной». Масса снизилась с 47 до 42 тонн, скорость выросла на десяток километров в час. Повысилась и надежность агрегатов за счет того, что нагрузка на них заметно сократилась.

Танки КВ-1С (waralbum.ru)

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Увы — не учли только реакцию немцев. Те тоже делали выводы из кампании 1941 года. КВ в вермахте изучили и приняли меры для борьбы с ним. В Германии затеяли массовое перевооружение танковых войск и противотанковых орудий. Росли калибры, удлинялись стволы орудий — возрастала скорость, масса и, как следствие, бронепробиваемость снарядов.

С лета 1942 года перевооруженный вермахт получил возможность успешно бороться с КВ — причем на этот раз и без привлечения громоздкой зенитной артиллерии или вызова люфтваффе. А облегченный КВ-1С сделал ситуацию еще хуже — «шился» он легко, а делать его было сложнее, чем тот же Т-34. В итоге производство этой модификации быстро прекратили.

КВ славно послужил стране. Он стал одной из крепких опор в самое тяжкое время — 1941 год. Но прогресс на большой войне двигался быстро — и КВ устаревал так же, как и другие образцы оружия. Настало время разработать принципиально новую машину — на смену «Климу Ворошилову» спешил «Иосиф Сталин».

Комментарий эксперта

Евгений Белаш, военный историк

Любопытно, что КВ мог не стать основным тяжелым танком Красной армии. Воевать с таким опасным врагом, как вермахт, должны были куда более грозные «на бумаге» машины. Например, КВ-3 — с броней в 90 мм и более мощной 76-мм пушкой Ф-34 (да, знаменитая «тридцатьчетверка» была вооружена сильнее тяжелого КВ). Мощнее должен был быть и дизель В-5 в 700 «лошадей». Но даже и он, по довоенным прикидкам советских специалистов, был бы уязвим для тяжелых германских зениток. Поэтому с апреля 1941 года стали срочно разрабатывать еще более мощные танки — КВ-4 и КВ-5.

Лоб КВ-4 — 115–120 мм брони, пушка — 107 мм. Уже до конца 1941 года должны были выпустить 500 таких богатырей. Однако амбициозным планам помешала война. Смогли изготовить всего три опытных танка — один Т-150 с броней 90 мм и два Т-220 со 100-мм защитой. Все эти танки вооружались пушкой Ф-32 — как у серийных КВ.

В ноябрьских боях 1941 года под Ленинградом один Т-220 погиб со всем экипажем в шесть человек. Следы другого теряются — возможно, он дожил даже до конца войны. АТ-150 сражался в 1943 году, был подбит, снова пошел в бой, пока не был списан окончательно.

Технические характеристики

КВ-1 КВ-2 КВ-1С Броня Лоб 60–75 мм

Борт 60–75 мм

Корма 45–75 мм

Башня до 90 мм Лоб 60–75 мм

Борт 60–75 мм

Корма 45–75 мм

Башня до 110 мм Лоб 45–75 мм

Борт 60 мм

Корма 40 мм

Башня до 82 мм Макс. скорость, км/ч 34 26 42 Вооружение В различные периоды 76-мм орудия Ф-32/Ф-34/Л-11/ЗИС-5 152-мм гаубица М-10 76-мм орудия Ф-34/ЗИС-5 Масса, тонн К началу войны после всех доработок доросла до 46–47,5 52 42,5 Мощность двигателя, л.с. На разных этапах от 500 до 600 На разных этапах от 500 до 600 600