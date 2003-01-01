Транспортный налог надо отменить, и вот почему!

Если не считать утилизационный сбор, который для легковых машин привязан почему-то не к массе транспортного средства, а к объему мотора, то транспортный налог — самый непонятный и несправедливый из всех имеющихся .

До 2003 года он назывался дорожным, был целевым и расходовался исключительно на благоустройство дорог. После 2003‑го стал транспортным, региональные власти могут корректировать ставки, а поступления тратить, как им заблагорассудится, — на проведение салютов, например.

Транспортный налог в нынешнем виде не имеет никакой связи с влиянием автомобиля на дороги или окружающую среду. Его задача — мотивировать покупать маломощные машины, вне зависимости от их возраста, размеров, ­экологического класса и интенсивности эксплуатации.

В Москве одна лошадиная сила 99‑сильной машины сегодня стоит 12 рублей, а если у мотора 101 л.с. - уже 25 рублей за «лошадь». Разрыв между 1188 и 2025 рублями — почти двукратный и выглядит непомерно большим для разницы в 2 л.с. А ведь почти весь так называемый «легковой бюджетный сегмент» укладывается в диапазон 80–125 л.с., и почему внутри него проведена столь толстая ­граница именно по «100» — ответа нет.





Эти разрывы побуждают производителей машин повышать потребительские качества товара, играясь с заявленной в ПТС мощностью и «дефорсируя» моторы со 126 л.с. до 124, 160 до 149,5 и так далее. А автовладельцев — изыскивать хитроумные лазейки и ставить машину на учет в регионах, где самые низкие коэффициенты к базовой ставке налога. Еще лучше — в Армении или Молдове, тогда не только налог, но и штрафы не надо платить (камеры обучены читать заграничные номерные знаки, но нет доступа к базам владельцев). И почаще обращаться к чип-тюнингу — повышению мощности мотора без внесения изменений в паспортные данные. Это запрещено, но никем не контролируется.





Заменить/отменить





Попытки придать транспортному налогу справедливую форму предпринимались неоднократно. Наиболее активно — в 2010 году. Но тогда Госдума отвергла законопроект, предусматривающий замену налога увеличенным акцизом на топливо.





Схема выглядит разумно: больше платит тот, кто больше сжигает бензина и портит своей машиной воздух и асфальт. Но такой механизм лишил бы льгот категории водителей, освобожденных от уплаты налога согласно Налоговому Кодексу РФ. Поэтому акциз ввели, но не как замену налога, а в дополнение. Отлично — очередной побор с автомобилистов!





Изменилось и еще кое-что: в кодекс внесли поправку, разрешающую региональным властям увеличивать (или уменьшать) базовую ставку транспортного налога в 10 раз. А не в пять, как было раньше.





В Калининграде владелец машины мощностью менее 100 л.с. платит 2,5 рубля за силу, в Москве — 12, а в Воронеже — 25 рублей. И есть два региона, где он не платит ничего — Оренбургская область и Ненецкий АО.





И все это никак не коррелирует, скажем, со средними доходами, состоянием дорог или количеством машин в регионе. Но главное, что такой разброс взимаемых сумм напрочь убивает саму идею привязки исчисления налога к какому-либо параметру. Выглядит он просто инструментом добычи денег в бюджеты.





Реформа? Нет, проформа...





Налог нуждается в реформировании. И умнее всего заложить его в цену топлива, как сделано в десятках стран, - и больше ни о чем не беспокоиться. Льготников, в конце концов, нетрудно наделить социальными картами для предъявления на АЗС. Но пока что из конкретики есть только письмо, отправленное в июле в МВД РФ членом комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгением Фёдоровым.





Материалы по теме Минпромторг объяснил увеличение транспортного налога





Его предложение сводится к тому, чтобы. Правда, для этого потребуется снять ТС с регистрации, а номерные знаки сдать на хранение в ГИБДД. Если внезапно захочется ездить, то регистрируй машину заново. Более неудобный способ сложно придумать, и все эти процедуры у нас, кстати, платные — пошлина за то, пошлина за это. Надо еще прикинуть, удастся ли что-то сэкономить на неуплате налога. Да и у ГИБДД, пережившей серьезное сокращение кадров, сейчас нет ресурсов для дополнительных регистрационных действий и тем более хранения номерных знаков.