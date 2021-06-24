Некоторые технические термины часто употребляют невпопад. Обидно, но порой и у нас проскакивает нечто подобное — для краткости или ради читабельности. И все же давайте вместе будем стараться не повторять подобные «ляпы»!

Разрезной мост и разъемный мост — это не синонимы!

Разъемный — это когда балка заднего моста состоит из двух частей, собираемых на резьбовом крепеже. При сборке внутрь вкладываются главная передача и дифференциал.

Конструкция довольно древняя — сейчас автопроизводители предпочитают мосты типа банджо. Это цельная балка, в отверстие которой вставляется полностью собранный и отрегулированный редуктор (как на фото). Разъемный или неразъемный — это различные типы конструкции мостов: грубо говоря, на одном и том же автомобиле можно использовать и то, и другое.

А разрезной мост представляет собой шарнирную конструкцию, позволяющую правому и левому колесам перемещаться независимо друг от друга. Неразрезной ведущий мост имеет жесткую (цельную) конструкцию, в которой перемещения колес зависимы друг от друга.

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Понятия «разрезной» и «неразрезной» относятся к типу подвески машины. Неразрезной — это, грубо говоря, балка, которая жестко связывает правое и левое колеса в машинах с зависимой подвеской. А вот если подвеска независимая, то балка не годится: мост как бы разделяется на две самостоятельные половинки, живущие своей жизнью.

Пример автомобиля с разрезными мостами — грузовик Tatra 815.

Шрусы и привод

Расшифровка аббревиатуры ШРУС известна: это шарнир равных угловых скоростей. Через них крутящий момент от главной передачи поступает на ведущие колеса переднеприводных автомобилей и заднеприводных с независимой подвеской.

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Но зачастую «шрусами» называют узел, правильное название которого — привод колеса. Каждый такой привод содержит помимо прочих элементов два ШРУСа, о которых в документации пишут: шарнир наружный и шарнир внутренний.

Момент от трансмиссии, таким образом, передается внутреннему шарниру, который через вал и наружный шарнир приходит на ступицу с ведущим колесом.

Автоматы и трансмиссии

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Автомобиль, оснащенный автоматической коробкой передач, с некоторых пор породил непонятный термин: автоматическая трансмиссия! Но это — чепуха. Трансмиссия — это совокупность деталей и узлов, соединяющих двигатель с ведущими колесами автомобиля. В нее могут входить карданный вал, коробка передач, дифференциал, приводы колес со ШРУСами и все подобное. Но автоматических карданов, равно как и автоматических ШРУСов, не существует. С таким же успехом можно назвать автоматическим кузов автомобиля с АКП.

Полузависимая и полунезависимая

В нашей стране споры по этому термину начались с появлением переднеприводных автомобилей ВАЗ‑2108. До этого все было просто. Запорожец имел независимую подвеску по кругу, а Волги, Жигули и Москвичи — независимую спереди и зависимую сзади.

Независимая подвеска — это когда ход одного колеса оси не влияет на другое, а зависимая — когда влияет.

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Но вспомним, что практически у всех современных автомобилей используется стабилизатор поперечной устойчивости. Эта деталь как раз уменьшает степень независимости колес. Поэтому самое правильное определение задней подвески ВАЗ‑2108 — это подвеска со скручивающейся балкой. Фактически сама балка стала мощным стабилизатором поперечной устойчивости.

Мало того, у многих автомобилей в балку интегрирован трубчатый стабилизатор поперечной устойчивости, причем в разных модификациях автомобиля он может иметь разный диаметр и, соответственно, жесткость. В такой схеме ход одного из колес немного влияет на угол наклона плоскости колеса к дороге (развал). Ну а полузависимая она или полунезависимая — это лишь игра слов.

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Фото: Depositphotos и фирмы-производители