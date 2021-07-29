Как повышают проходимость автомобиля: все способы, включая дедовский

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Живучие мифы про кроссоверы и «электронные блокировки» мы разоблачили тут. Ниже — продолжение темы.

Сопротивление и момент

Главный миф, связанный с распределением моментов, звучит примерно так: если мотор крутится, то он всегда выдает момент! А это совсем не так: момент появляется только тогда, когда мотор совершает полезную работу, то есть при наличии нагрузки. Нет сопротивления — нет момента.

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То же относится и к беспомощно буксующему колесу. Если, к примеру, Нива (а это полноценный 4WD!) зависнет хотя бы одним колесом в воздухе (или угодит колесом на скользкий лед — неважно), то крутящий момент на всех ее колесах, а также на маховике двигателя, тут же упадет до нуля! Опять-таки, нет сопротивления — нет момента. И чтобы продолжить движение, надо каким-то образом создать мотору сопротивление.

Именно этим и занимаются все системы, повышающие проходимость автомобиля.

Искусственно увеличить трение в дифференциале (вплоть до его блокировки), притормозить вращающееся колесо и даже затянуть стояночный тормоз — все подобные приемы лишь создают условия для появления крутящего момента в нужном месте. А не «переброски»!

Все ведущие

Наиболее очевидный способ повысить проходимость автомобиля — сделать ведущими обе оси. В истории известны случаи, когда ради этого устанавливали два двигателя — спереди и сзади. Пример — Citroen 2CV 4×4 Sahara.

Двухмоторный автомобиль Citroen 2CV имел полный привод без механической связи между осями. Для экономии или при неисправности мог ехать на одном двигателе. Сегодня на гибридных кроссоверах задача решается с помощью привода задней оси электродвигателем. А в будущем на каждое колесо будет приходиться свой электромотор.

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Но в основном ко второй оси (чаще всего к передней) подсоединяли вал от раздаточной коробки. При этом передняя ось подключалась жестко, а потому оба карданных вала имели одинаковые частоты вращения. Такая схема обеспечивала возможность одновременного вращения минимум двух колес — проходимость росла, однако с диагональным вывешиванием такая схема не справлялась.

Появившийся позже полный привод с межосевым дифференциалом делали не ради проходимости, а ради стабильности на скользких покрытиях. Достаточно было забуксовать одному колесу, и не мог тронуться с места. Приходилось усложнять конструкцию блокировкой межосевого дифференциала. Пример — Нива.

Вискомуфта

Еще привод на заднюю ось осуществляли с помощью вискомуфты. В ней используется набор перфорированных дисков, помещенных в герметичный корпус с силиконовой жидкостью. При возрастании разницы частоты вращения дисков силикон начинает затвердевать, создавая таким образом сопротивление. Недостатки — возможный перегрев и сложности совмещения с ABS. В современных автомобилях вискомуфта используется крайне редко. Первым в Европе автомобилем с вискомуфтой был Volkswagen Golf II Syncro 1985 г. Отмечались простота и унификация полноприводной модели с переднеприводной. В обычных условиях поведение автомобиля было переднеприводным, а при пробуксовке переднего колеса уже через 0,2 секунды срабатывала вискомуфта.

Современные автомобили чаще имеют возможность подключения второй оси с помощью электромеханической или электрогидравлической муфты. В любом случае передача крутящего момента идет через пакет фрикционных дисков, а вот их сжатием могут управлять один или два гидронасоса либо электромагнитный привод.

Блокировки

А чтобы обеспечить самую высокую проходимость чисто механическими способами, прибегают к блокировке межосевого дифференциала и обоих межколесных. Такое решение встречается у самых продвинутых «проходимцев». Примеры — Toyota Land Cruiser Prado 80‑й и 105‑й серии или Mercedes-Benz G‑класса.

ЗАЧЕМ ЗАТЯГИВАЛИ РУЧНИК?

Дедовский способ выбраться на Жигулях или Волге со скользкого участка дороги — подтянуть стояночный тормоз. При этом буксующее колесо обретает сопротивление, на нем появляется крутящий момент, а дифференциал тут же сообщает его неподвижному колесу.

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Фото: Citroen