Застрял на разбитой дороге. Все способы выбраться

Оценить качество уходящей в неведанное дороги можно с помощью... карт Google. Но есть и менее известные способы преодолеть сложный участок дороги.

Выбираемся своими силами

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Если застряли на плохой дороге, прежде всего надо понять две вещи: первая — как выбраться из этой канавы и вторая — это лишь небольшой отрезок или дальше все будет таким же.

Самый надежный способ оценить состояние дороги — пройти пешком и осмотреть весь подозрительный участок. Хорошим индикатором будут и автомобили такого же, как у вас, класса, движущиеся навстречу.

А еще технологии могут помочь спрогнозировать качество дороги. Если в приложении Google Карты (для Android и для IOS) посмотреть на предстоящую дорогу при сильном масштабировании, то можно оценить, как будет меняться рельеф. Смотрим цифры высоты над уровнем моря. Дорога, идущая вниз от того места, где вы первый раз застряли, скорее всего, окажется непроходимой в самой низкой точке, а если она ровная или с легким повышением — то надежда проехать есть.

Главные опасности

Незнакомая дорога или та, по которой вы ездите редко. Старайтесь придерживаться знакомого маршрута.

Старайтесь придерживаться знакомого маршрута. Грузовые машины быстро могут превратить проезжую дорогу в непроезжую. Оцените трафик: если на дороге много легковушек и не видно тяжелой техники, можно ехать.

Оцените трафик: если на дороге много легковушек и не видно тяжелой техники, можно ехать. Темное время суток. В свете фар очень сложно оценить глубину неровностей. Старайтесь планировать маршрут так, чтобы преодолеть сложный участок, пока светло.

В свете фар очень сложно оценить глубину неровностей. Старайтесь планировать маршрут так, чтобы преодолеть сложный участок, пока светло. Изменение температуры. Подмерзший ночью грунт может под первыми лучами солнца растаять, и дорога станет более скользкой. Так что не выезжайте рано поутру, если ночью были заморозки.

Подмерзший ночью грунт может под первыми лучами солнца растаять, и дорога станет более скользкой. Так что не выезжайте рано поутру, если ночью были заморозки. Многие дороги в сухую погоду относительно проходимы, а после дождя превращаются в непролазное месиво. Нужно учесть прогноз погоды перед поездкой.

Что положить в багажник?

Если мы собираемся в путешествие по незнакомым дорогам, причем часть пути пройдет вне асфальта, то в багажнике должны быть:

Домкрат с небольшой высотой подхвата и приличным подъемом. Цены на такой начинаются от 2500 рублей.

Буксирный трос. Наша экспертиза показала, что большинство имеющихся в продаже тросов недобирают до заявленного разрывного усилия в несколько раз. Советую приобрести как минимум грузовые капроновые тросы на 8–10 тонн (цена: от 1000 рублей).

Штыковая (пусть и с укороченным черенком) лопата. Саперная лопатка все же маловата. Прочная укороченная лопата называется еще дренажной и стоит от 1100 рублей.

Шинный компрессор. Цены на приличные начинаются с 2000 рублей. Смотрите в наших экспертизах.

А если заранее известно, что тяжелых грунтовок на пути будет много, то стоит взять цепи или браслеты на колеса. Или хотя бы сенд-траки, а в идеале еще и лебедку. Цепи на колеса обойдутся от 3600 до 13 000 рублей. Браслеты гораздо дешевле: пара простеньких обойдется в 1000 рублей, а приличный набор из восьми штук на кроссовер — около 4000 рублей. Еще существует так называемый одноразовый аварийный хомут, застегиваемый на колесе. Цена одного составляет 140 рублей, а устанавливать их желательно по пять на каждое колесо.

Цены на приличные лебедки начинаются с 3000 рублей. Но к ним чаще всего нужен дополнительный нерастягивающийся (стальной) трос длиной метров десять, чтобы зачалить его за дерево уже с помощью мягкого капронового троса. Это позволит сохранить кору дерева неповрежденной.

Для подъема внедорожников из грязи используют реечные домкраты типа «хай-джек». У них есть очень полезная опция. Они могут приподнимать непосредственно колесо автомобиля, а не весь кузов. На такой домкрат придется потратить от 4500 рублей.

Что делать, если машина все же застряла?

1. Глубокая яма под одним колесом

Если в короткую, но глубокую яму (промоину) на дороге угодило одно колесо и беспомощно буксует, то подложите что-то под него. Иными словами — надо замостить яму подручными материалами. Это могут быть ветки, некрупные камни, доски (только без гвоздей). При этом колесо должно быть приподнято из ямы с помощью домкрата. Поскольку порог автомобиля в такой ситуации почти лежит на земле, то, возможно, потребуется немного подкопать грунт, чтобы удалось установить домкрат. Хуже, если дорога с относительно твердым гравийным покрытием — в таком случае подкапывать придется буквально по камешку.

2. Канава поперек дороги

Днем в такую по доброй воле не полезешь, но ночью ее можно не заметить и застрять. Вернее, неправильно оценить глубину. Ведь в свете фар, которые расположены невысоко от дороги, сложно определить глубину впадины. При попадании в такую ловушку придется домкратить весь передок автомобиля и мостить всю колею.

Оба таких препятствия можно преодолеть с помощью лебедки, но нет гарантии, что вы не повредите что-то под днищем автомобиля, поэтому действовать нужно аккуратно. Ни один из автопроизводителей не сообщает, какое усилие выдерживают буксирные проушины их машин, но все называют его «достаточным для буксировки». Так что тянете машину из грязи вы на свой страх и риск. Но иных вариантов нет. В грязь эвакуатор за вами не приедет.

Эта страница из инструкции по эксплуатации Lada Vesta прямо запрещает вытаскивать машину из грязи. Пусть там и остается?

3. Длинная лужа в колее, заполненная жидкой глиной

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Застряв в такой, лучше выбираться назад и пытаться объехать участок так, чтобы колеса одного борта шли по гребню, между колеями, а другого — по обочине. Цепи в такой ситуации поставить очень трудно, браслеты чуть проще, ну а лебедка вытянет из плена в любом случае — была бы точка опоры.

4. Скользкий подъем

Его можно преодолеть либо с разгона, либо с применением цепей или браслетов противоскольжения. Возможно также затянуть автомобиль лебедкой.

Во всех случаях, когда колеса слишком глубоко увязают в грунте, имеет смысл значительно понизить давление в шинах. При давлении 0,8 бар шина расплющится и станет оказывать гораздо меньшее давление на грунт, и в итоге меньше тонуть в нем. Большее количество шашек протектора будет цепляться за дорогу, продвигая автомобиль к цели. Причем снижать давление советую во всех колесах, независимо от типа привода.

5. По песку

В сухом песке колеса вязнут очень быстро. Усугубляет ситуацию то, что к водоему всегда будет спуск, который любая машина преодолевает легче, используя земное тяготение, а вот потом забраться по склону наверх, к дороге, получается далеко не у всех. Совет простой — не забирайтесь в песок, лучше пройти лишние метры к воде пешком, чем потом вызволять машину. А если уже заехали, то остается снижать давление в шинах, подкладывать под колеса все вплоть до ковриков из автомобиля или надеяться на постороннюю помощь.

Моноприводной машине в песке порой может помочь только буксир.

Кого звать на помощь?

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Самое надежное — вызвать эвакуатор или службу спасения. Но в особо отдаленных от цивилизации местах возможны проблемы с телефонной связью. Самый известный, осмеянный в десятке анекдотов, способ — искать трактор. Главное — определить верное направление для поиска. Снова карты Google или Яндекса вам в помощь.

Если застряли недалеко от дороги, обратитесь за помощью к водителю грузовика или автобуса, проезжающего мимо. Для массивной машины пара тонн вашего автомобиля — это немного, и он на одной инерции легко вытянет застрявшую машину. Если у вас небольшой автомобильчик, то помочь сможет крупный внедорожник или пикап. Главное, чтобы он был полноприводным. Привлекать на помощь автомобиль с моноприводом не имеет смысла. Заднеприводный засядет быстрее чем переднеприводный, из-за меньшей нагрузки на ведущих колесах.

Порой, однако, ситуация с застрявшим автомобилем выглядит страшнее, чем оказывается на самом деле, и даже несколько человек способны справиться с проблемой без привлечения дополнительной техники. Пробуйте вытолкать машину — все получится. Но не факт, что сразу.

Совет: выбирайте такие дороги, где ваша машина наверняка проедет. Ну или берите другую машину.