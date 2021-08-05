8 способов снизить расход масла. Без капремонта двигателя

Если мы не трогаем две основные детали двигателя, блок и головку, это — не капитальный ремонт. И вот что можно сделать для снижения расхода масла, не прибегая к «капиталке».

Материалы по теме Не пора ли вам «капиталить» мотор: основные признаки

Нормальный расход масла — это сколько?

Многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации совершенно несусветные цифры допустимого расхода масла. Например — 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Так они пытаются обезопасить себя от претензий владельцев современных автомобилей (чьи моторы расходуют масло литрами) до окончания гарантийного срока или пробега.

При нормальной работе двигатель потребляет не более 1 л на 7000–8000 км пробега. То есть в норме — не доливать масло от замены до замены (ее мы советуем производить в два раза чаще, чем требует большинство производителей).

Больший расход — это масложор, с которым надо бороться.

1. Найти и ликвидировать утечки

Самая легко выявляемая причина перерасхода масла — течь. В двигателе существует множество уплотнений, которые со временем могут повреждаться. Например, подтекать могут:

уплотнения коленчатого вала — передний и задний сальники. Течь заднего выводит из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов;

сальники распределительных валов (опять-таки страдают ремни);

прокладочные и частые нынче беспрокладочные (на герметике) соединения;

пробка в поддоне для слива масла или масляный фильтр;

у наддувных двигателей могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора.

Чаще всего проблема решается заменой прокладок, сальников.

2. Наладить вентиляцию картера

Материалы по теме 5 проблем самого популярного мотора Лады, Renault и Nissan

Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.

Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.

Маслоотделители и клапаны можно менять или промывать и чистить, в зависимости от конструкции.

Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.

Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.

3. Использовать масло большей вязкости

Материалы по теме Загорелся Check Engine. 4 причины и что делать

Если немолодой мотор не имеет проблем, описанных выше, скорее всего, у него изношена цилиндропоршневая группа.

Расход масла в такой ситуации может снизить применение масел с большей вязкостью. Если изначально мотор эксплуатировался согласно инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Обычно эта мера помогает заметно снизить потребление масла. Правда, есть и побочный эффект: ухудшение пусковых качеств мотора зимой при морозах — 25–30°С.

Кстати, иногда снизить потребление масла можно, если перейти на продукцию другого производителя. Попробуйте использовать разные масла с точным замером расхода.

4. Добавить присадки

Во-первых, присадка содержит загуститель масла, что, естественно, снижает его расход. А во-вторых, в состав присадки входят вещества, повышающие эластичность резины.

Протекание масла из-под сальников наружу двигателя устраняется, резина задубевших маслоотражательных колпачков становится мягче. После этого попадание масла в камеру сгорания сквозь зазор между втулкой и клапаном должно снизиться.

5. Провести раскоксовку

Если причина масложора — закоксовавшиеся маслосъемные кольца, можно попытаться, не разбирая мотора, очистить его детали от отложений с помощью средств автохимии. На ранних стадиях потери кольцами подвижности победить проблему реально. Хотя гарантировать стопроцентный результат, конечно, невозможно.

Из всего разнообразия раскоксовок наилучший результат дают препараты, образующие пену в цилиндре. Из-за высокой проникающей способности они полностью очищают камеру сгорания.

6. Заменить маслоотражательные колпачки

Материалы по теме О чем стучит двигатель: определяем неисправности на слух

Маслосъемные колпачки со временем изнашиваются и пропускают масло.

Провести работу на современном 16-клапанном моторе довольно дорого и сложно, но это еще не капитальный ремонт двигателя.

Иногда можно заменить колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Правда, все равно потребуется демонтаж распредвалов, что на цепных моторах сопровождается разборкой передней части двигателя.

Ну а если дело дойдет до демонтажа головки блока цилиндров, значит, не за горами и следующая стадия ремонта. Но все равно это еще не «капиталка».

7. Заменить поршневые кольца

У современных двигателей короткие поршни и тонкие кольца, имеющие невысокую упругость. При неблагоприятных условиях (перегреве или нечастой смене масла) они залягут очень быстро, и начнется повышенный расход масла.

У некоторых современных моторов конструкция позволяет добраться к нижним крышкам шатунов, сняв поддон картера.

Материалы по теме 36 ремней ГРМ проверили на стенде — всё плохо!

В этом случае можно демонтировать головку блока цилиндров и вынуть поршни из блока. При этом проверяют геометрию цилиндра, состояние хона и наличие задиров. Промеряют и дефектуют поршень и при допустимых зазорах и хорошем состоянии поверхностей меняют поршневые кольца. Правильно выполненная процедура должна радикально уменьшить расход масла.

8. Отремонтировать турбокомпрессор

Если у вас двигатель с турбонаддувом, возможно, много масла пропускают уплотнения его ротора. Давление во втулке равно давлению в масляной системе мотора и больше давления в турбинной и компрессорной частях. Поэтому масло может проникать как на впуск, загрязняя поршневую часть двигателя, так и на выпуск, повреждая каталитический нейтрализатор.

Дефект лечится ремонтом или заменой картриджа (средней части вместе с рабочими колесами турбины и компрессора). Но чаще приходится приобретать новый турбокомпрессор.

При износе турбокомпрессора можно менять только среднюю часть — картридж, с отбалансированным ротором. Алюминиевый корпус (улитку) надо лишь проверить на трещины.

А если не поможет?

Придется делать капремонт с восстановлением геометрии цилиндров и заменой поршней. «Капиталка» необходима и если двигатель при вскрытии оказался изношенным. Иначе в дальнейшем отдадите больше денег за повторный ремонт и литры масла, которые нужно будет доливать.

Как продлить жизнь мотору, рассказано тут.

Автоаксессуары «За рулем» — выбор экспертов!

Огнетушитель для автомобиля — не просто требование ГИБДД, а гарантия безопасности для водителя и его пассажиров.