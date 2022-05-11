У меня в правах стоит отметка CGL, по которой я должна управлять машиной в очках. Недавно сделала операцию, и со зрением всё в порядке. Надо ли теперь менять права? Если нет, то что говорить инспектору, если остановит?
Татьяна Солдатова, г. Москва
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
В соответствии с Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2014 г. № 1097, лицам, имеющим в соответствии с законодательством РФ медицинские показания к управлению транспортным средством, в соответствующих графах российского национального и международного водительского удостоверения проставляются отметки об условиях, при соблюдении которых такие лица допускаются к управлению транспортным средством. Российские национальные и международные водительские удостоверения признаются действительными при условии соблюдения указанных в них ограничений.
Таким образом, ваше водительское удостоверение легитимно только для управления транспортным средством водителем в очках.
Поскольку потребности в них больше нет, вам необходимо поменять документ, предварительно пройдя медицинское освидетельствование и подтвердив отсутствие необходимости в очках соответствующим медицинским заключением.
Замена водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов.
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