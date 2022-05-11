Ситуацию, в которой многие водители оказываются после операции по коррекции зрения, разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

У меня в правах стоит отметка CGL, по которой я должна управлять машиной в очках. Недавно сделала операцию, и со зрением всё в порядке. Надо ли теперь менять права? Если нет, то что говорить инспектору, если остановит?

Татьяна Солдатова, г. Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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В соответствии с Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2014 г. № 1097, лицам, имеющим в соответствии с законодательством РФ медицинские показания к управлению транспортным средством, в соответствующих графах российского национального и международного водительского удостоверения проставляются отметки об условиях, при соблюдении которых такие лица допускаются к управлению транспортным средством . Российские национальные и международные водительские удостоверения признаются действительными при условии соблюдения указанных в них ограничений.

Таким образом, ваше водительское удостоверение легитимно только для управления транспортным средством водителем в очках.

Поскольку потребности в них больше нет, вам необходимо поменять документ, предварительно пройдя медицинское освидетельствование и подтвердив отсутствие необходимости в очках соответствующим медицинским заключением.

Замена водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов.

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