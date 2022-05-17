Часто уже при пробеге 20–30 тысяч км в подвеске раздается стук при проезде неровности одним колесом. В то же время при перпендикулярном пересечении лежачего полицейского всё тихо. Если так и происходит, почти наверняка стучат стойки стабилизатора.
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости, они же «косточки», — важные элементы подвески автомобиля. Они обеспечивают поперечную устойчивость кузова, создавая связь между колесами одной оси. Тем самым стабилизатор как бы конфликтует с независимостью подвески — это и нагружает «косточки».
Для уточнения диагноза можно отсоединить один из шарниров, подвязать «косточку» и прокатиться. Стук прошел — точно надо менять. Лучше сразу обе стойки.
Что и как испытывали
Для экспертизы мы взяли стойки 10 брендов, предназначенные для большинства автомобилей Hyundai и Kia. Это Solaris и Creta, Rio и Ceed, i30 и Elantra. Ценовой диапазон «косточек» на начало апреля составлял от 1000 до 2000 рублей, а приобретали детали в одном из крупнейших интернет-магазинов.
За основу методики испытаний взяли ГОСТ Р 53835–2010 «Автомобильные транспортные средства. Элементы рулевого привода и направляющего аппарата подвески. Технические требования и методы испытаний». Испытания на механическую прочность провели при закреплении шаровых пальцев за их резьбовую часть с последующим растяжением разрывной машиной Р20. Твердость пальцев по методу Роквелла оценили на твердомере ТР‑5006‑М.
|Заглушки шарнира металлические
Наличие гаек +
Фиксатор лыски на пальце
Пыльники хорошие, чего нельзя сказать о металле: палец развалился одним из первых. Его твердость очень мала. Коррозионная стойкость очень низкая: на резьбе сплошная ржавчина. Покупать нельзя!
|Заглушки шарнира пластмассовые
Наличие гаек +
Фиксатор шестигранник на пальце
Единственное изделие с нормальной закалкой шара — поверхностная твердость 60 HRC. Но этот же шар и самый маленький в нашей выборке: 19 мм. Не потому ли он довольно рано покинул рабочее место — при усилии всего 1360 кг? Коррозионная стойкость — одна из лучших в тесте. Можно покупать.
|Заглушки шарнира металлические
Наличие гаек +
Фиксатор внутренний шестигранник
Предусмотрена защита пыльника в виде пластмассовых колпачков. Упаковка — пакетик. Усилие разрыва — одно из самых высоких в тесте. Пыльники мороза не боятся. Твердость шара невелика — 31 HRC, но на общем фоне — одно из лучших изделий в тесте. Можно покупать.
|Заглушки шарнира металлические
Наличие гаек +
Фиксатор внутренний шестигранник
Чемпион по усилию разрыва: 2080 кг. Пыльники тоже чемпионские: не испугались мороза в —50 °C. А вот термическая закалка средняя — всего 30 HRC. И уж совсем расстроила бракованная гайка, не желающая наворачиваться на резьбу. А очень низкая коррозионная стойкость усилила негативное впечатление. Не советуем.
|Заглушки шарнира пластмассовые
Наличие гаек —
Фиксатор лыски на пальце
При усилии в 1816 кг палец сломался по резьбе. Пыльник разлетелся на кусочки при —50 °C. Но самое поразительное, что шаровой палец вообще не знаком с закалкой: твердость ниже предела измерения прибора! Коррозионная стойкость — одна из лучших в тесте. Очень странное изделие. Подделка? В любом случае, покупать нельзя!
|Заглушки шарнира металлические
Наличие гаек +
Фиксатор лыски на пальце
Усилие разрыва среднее: палец сломался по резьбе. Диаметр шара — 22 мм: самый большой в выборке. Твердость — 30 HRC. Пыльник раскололся на 50‑градусном морозе. В целом — удовлетворительно. Но лучше купить более качественные стойки.
|Заглушки шарнира металлические
Наличие гаек +
Фиксатор Torx
Испытания не задались по всем позициям. Усилие вырыва — небольшое: палец сломался по резьбе. Пыльник на морозе рассыпался первым уже при —40 °C. Твердость — всего 29 HRC. Зато коррозионная стойкость — одна из лучших в тесте. Покупать нельзя!
|Заглушки шарнира металлические
Наличие гаек +
Фиксатор лыски на пальце
Все параметры средние: палец сломался по резьбе при усилии 1696 кг, пыльник раскололся при —50 °C, а твердость — всего 26,5 HRC. Не советуем.
|Заглушки шарнира металлические
Наличие гаек —
Фиксатор лыски на пальце
Упаковки нет. Усилие разрыва одно из самых высоких в тесте, пыльники — морозостойкие. Обидно, что металл при этом «мягкий» — всего 28 HRC. Можно покупать, если нельзя найти что-то получше.
|Заглушки шарнира металлические
Наличие гаек +
Фиксатор лыски на пальце
Металл некрашеный. Упаковки нет. Античемпион по вырыву: палец выскочил уже при 1064 кг. Пыльники хорошие, а вот шарик — «пластилиновый». Коррозионная стойкость — хуже не бывает: сплошная ржавчина на резьбе, корпусе и перемычке. Кроме того, сильная коррозия фиксаторов пыльника. Изначально криво заправлен фиксатор пыльника, из-за этого пыльник с одной стороны не прилегает к пальцу. Второй пыльник стойки проткнут острым краем фиксатора. Покупать нельзя!
ИТОГИ
Результаты не порадовали. Похоже, все производители руководствовались какими-то собственными соображениями касательно требуемых характеристик «косточек». В частности, разброс по усилию вырыва шаровых пальцев оказался двойным.
А замеры их твердости показали, что только у стойки стабилизатора марки СTR шар имеет поверхностную твердость 60 HRC, в то время как у остальных торговых марок шаровые пальцы как будто вообще не имеют термообработки — их поверхностная твердость составила менее 30 HRC, что никуда не годится!
И уж совсем удивили стойки, купленные нами под видом оригинальных деталей Hyundai. Твердомер утонул, как в пластилине, — это как?
Пыльники после суточной выдержки при температуре —40 °C повели себя достойно: при ударном сжатии раскололся на кусочки только Marshall. Ради интереса температуру понизили до —50 °C. После этого работоспособность сохранили всего пять экземпляров.
На наш взгляд, ни одно изделие не заслуживает полного одобрения. Лучше других выглядели стойки CTR, а также, с большой натяжкой, Flo. Но вообще получается, что без экспертизы 8 из 10 деталей и покупать нельзя!
И всё это — еще до проблем с поставкой запчастей. Что же будет, когда начнется «параллельный импорт»?
Результаты испытаний стоек стабилизаторов поперечной устойчивости
|
|
Усилие разрыва, кгс
|
Заморозка пыльника при —40 °С
|
Заморозка пыльника при —50 °С
|
Твердость шара по Роквеллу, HRС
|
Диаметр шара, примечание
|
AMD
|
1592
|
сохранил целостность
|
сохранил целостность
|
<20
|
20 мм, сломался по резьбе
|
CTR
|
1360
|
сохранил целостность
|
сохранил целостность
|
60
|
19 мм, выдернуло палец
|
Flo
|
1944
|
сохранил целостность
|
сохранил целостность
|
31
|
20 мм, сломался по резьбе и сорвало резьбу
|
GMB
|
2080
|
сохранил целостность
|
сохранил целостность
|
31,5
|
20 мм, брак гайки (не накручивается)
|
Hyundai
|
1816
|
сохранил целостность
|
разлетелся на осколки
|
<20
|
20 мм, сломался по резьбе
|
Just Drive
|
1844
|
сохранил целостность
|
раскололся
|
30
|
22 мм, сломался по резьбе
|
Marshall
|
1496
|
раскололся
|
—
|
29
|
20 мм, сломался по резьбе
|
Nipparts
|
1696
|
сохранил целостность
|
раскололся
|
26,5
|
20 мм, сломался по резьбе
|
Quartz
|
1928
|
сохранил целостность
|
сохранил целостность
|
28
|
20 мм, сломался по резьбе
|
Riginal
|
1064
|
сохранил целостность
|
сохранил целостность
|
<20
|
20 мм, выдернуло палец
|
Бескостная подвеска
На таких машинах, как Nissan Almera Classic, Skoda Felicia в простых комплектациях, а также советской Таврии и на отдельных Логанах первого поколения стабилизатора поперечной устойчивости просто не было.
Комментарий специалиста
Среди прочих обратил внимание на стойку стабилизатора Riginal: ее собрали так, что повредили оба защитных чехла!
Также насторожило, что испытанная нами под видом оригинала деталь Hyundai имела существенные замечания: поверхностную твердость шара алмазным наконечником измерить не удалось, а пыльник рассыпался после заморозки. Есть сомнения в оригинальности изделия.
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