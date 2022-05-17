Экспертизу «За рулем» прошли — вернее сказать, прошли с трудом или не прошли вообще — стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

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Часто уже при пробеге 20–30 тысяч км в подвеске раздается стук при проезде неровности одним колесом. В то же время при перпендикулярном пересечении лежачего полицейского всё тихо. Если так и происходит, почти наверняка стучат стойки стабилизатора.

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости, они же «косточки», — важные элементы подвески автомобиля. Они обеспечивают поперечную устойчивость кузова, создавая связь между колесами одной оси. Тем самым стабилизатор как бы конфликтует с независимостью подвески — это и нагружает «косточки».

Для уточнения диагноза можно отсоединить один из шарниров, подвязать «косточку» и прокатиться. Стук прошел — точно надо менять. Лучше сразу обе стойки.

Что и как испытывали

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Для экспертизы мы взяли стойки 10 брендов, предназначенные для большинства автомобилей Hyundai и Kia. Это Solaris и Creta, Rio и Ceed, i30 и Elantra. Ценовой диапазон «косточек» на начало апреля составлял от 1000 до 2000 рублей, а приобретали детали в одном из крупнейших интернет-магазинов.

За основу методики испытаний взяли ГОСТ Р 53835–2010 «Автомобильные транспортные средства. Элементы рулевого привода и направляющего аппарата подвески. Технические требования и методы испытаний». Испытания на механическую прочность провели при закреплении шаровых пальцев за их резьбовую часть с последующим растяжением разрывной машиной Р20. Твердость пальцев по методу Роквелла оценили на твердомере ТР‑5006‑М.

Гидравлическая универсальная разрывная машина Р20 развивает усилие до 200 кН. Для наших испытаний хватило и одной десятой от ее возможностей.

AMD Заглушки шарнира металлические

Наличие гаек +

Фиксатор лыски на пальце

Пыльники хорошие, чего нельзя сказать о металле: палец развалился одним из первых. Его твердость очень мала. Коррозионная стойкость очень низкая: на резьбе сплошная ржавчина. Покупать нельзя! CTR Заглушки шарнира пластмассовые

Наличие гаек +

Фиксатор шестигранник на пальце

Единственное изделие с нормальной закалкой шара — поверхностная твердость 60 HRC. Но этот же шар и самый маленький в нашей выборке: 19 мм. Не потому ли он довольно рано покинул рабочее место — при усилии всего 1360 кг? Коррозионная стойкость — одна из лучших в тесте. Можно покупать.

Flo Заглушки шарнира металлические

Наличие гаек +

Фиксатор внутренний шестигранник

Предусмотрена защита пыльника в виде пластмассовых колпачков. Упаковка — пакетик. Усилие разрыва — одно из самых высоких в тесте. Пыльники мороза не боятся. Твердость шара невелика — 31 HRC, но на общем фоне — одно из лучших изделий в тесте. Можно покупать. GMB Заглушки шарнира металлические

Наличие гаек +

Фиксатор внутренний шестигранник

Чемпион по усилию разрыва: 2080 кг. Пыльники тоже чемпионские: не испугались мороза в —50 °C. А вот термическая закалка средняя — всего 30 HRC. И уж совсем расстроила бракованная гайка, не желающая наворачиваться на резьбу. А очень низкая коррозионная стойкость усилила негативное впечатление. Не советуем.

Hyundai Заглушки шарнира пластмассовые

Наличие гаек —

Фиксатор лыски на пальце

При усилии в 1816 кг палец сломался по резьбе. Пыльник разлетелся на кусочки при —50 °C. Но самое поразительное, что шаровой палец вообще не знаком с закалкой: твердость ниже предела измерения прибора! Коррозионная стойкость — одна из лучших в тесте. Очень странное изделие. Подделка? В любом случае, покупать нельзя! Just Drive Заглушки шарнира металлические

Наличие гаек +

Фиксатор лыски на пальце

Усилие разрыва среднее: палец сломался по резьбе. Диаметр шара — 22 мм: самый большой в выборке. Твердость — 30 HRC. Пыльник раскололся на 50‑градусном морозе. В целом — удовлетворительно. Но лучше купить более качественные стойки.

Marshall Заглушки шарнира металлические

Наличие гаек +

Фиксатор Torx

Испытания не задались по всем позициям. Усилие вырыва — небольшое: палец сломался по резьбе. Пыльник на морозе рассыпался первым уже при —40 °C. Твердость — всего 29 HRC. Зато коррозионная стойкость — одна из лучших в тесте. Покупать нельзя! Nipparts Заглушки шарнира металлические

Наличие гаек +

Фиксатор лыски на пальце

Все параметры средние: палец сломался по резьбе при усилии 1696 кг, пыльник раскололся при —50 °C, а твердость — всего 26,5 HRC. Не советуем.

Quartz Заглушки шарнира металлические

Наличие гаек —

Фиксатор лыски на пальце

Упаковки нет. Усилие разрыва одно из самых высоких в тесте, пыльники — морозостойкие. Обидно, что металл при этом «мягкий» — всего 28 HRC. Можно покупать, если нельзя найти что-то получше. Riginal Заглушки шарнира металлические

Наличие гаек +

Фиксатор лыски на пальце

Металл некрашеный. Упаковки нет. Античемпион по вырыву: палец выскочил уже при 1064 кг. Пыльники хорошие, а вот шарик — «пластилиновый». Коррозионная стойкость — хуже не бывает: сплошная ржавчина на резьбе, корпусе и перемычке. Кроме того, сильная коррозия фиксаторов пыльника. Изначально криво заправлен фиксатор пыльника, из-за этого пыльник с одной стороны не прилегает к пальцу. Второй пыльник стойки проткнут острым краем фиксатора. Покупать нельзя! ИТОГИ

Пыльники Just Drive, Hyundai, Nipparts и Marshall после пребывания в морозильнике выглядели вот так. Материалы по теме Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля Результаты не порадовали. Похоже, все производители руководствовались какими-то собственными соображениями касательно требуемых характеристик «косточек». В частности, разброс по усилию вырыва шаровых пальцев оказался двойным.

А замеры их твердости показали, что только у стойки стабилизатора марки СTR шар имеет поверхностную твердость 60 HRC, в то время как у остальных торговых марок шаровые пальцы как будто вообще не имеют термообработки — их поверхностная твердость составила менее 30 HRC, что никуда не годится!

И уж совсем удивили стойки, купленные нами под видом оригинальных деталей Hyundai. Твердомер утонул, как в пластилине, — это как?

После пребывания в солевой камере стойкам Nipparts, Riginal, AMD и GMB лучше не смотреться в зеркало. Материалы по теме Новая Hyundai Creta изнутри: главные изменения

Пыльники после суточной выдержки при температуре —40 °C повели себя достойно: при ударном сжатии раскололся на кусочки только Marshall. Ради интереса температуру понизили до —50 °C. После этого работоспособность сохранили всего пять экземпляров.

На наш взгляд, ни одно изделие не заслуживает полного одобрения. Лучше других выглядели стойки CTR, а также, с большой натяжкой, Flo. Но вообще получается, что без экспертизы 8 из 10 деталей и покупать нельзя!

И всё это — еще до проблем с поставкой запчастей. Что же будет, когда начнется «параллельный импорт»?

Результаты испытаний стоек стабилизаторов поперечной устойчивости Усилие разрыва, кгс Заморозка пыльника при —40 °С Заморозка пыльника при —50 °С Твердость шара по Роквеллу, HRС Диаметр шара, примечание AMD 1592 сохранил целостность сохранил целостность <20 20 мм, сломался по резьбе CTR 1360 сохранил целостность сохранил целостность 60 19 мм, выдернуло палец Flo 1944 сохранил целостность сохранил целостность 31 20 мм, сломался по резьбе и сорвало резьбу GMB 2080 сохранил целостность сохранил целостность 31,5 20 мм, брак гайки (не накручивается) Hyundai 1816 сохранил целостность разлетелся на осколки <20 20 мм, сломался по резьбе Just Drive 1844 сохранил целостность раскололся 30 22 мм, сломался по резьбе Marshall 1496 раскололся — 29 20 мм, сломался по резьбе Nipparts 1696 сохранил целостность раскололся 26,5 20 мм, сломался по резьбе Quartz 1928 сохранил целостность сохранил целостность 28 20 мм, сломался по резьбе Riginal 1064 сохранил целостность сохранил целостность <20 20 мм, выдернуло палец

Бескостная подвеска На таких машинах, как Nissan Almera Classic, Skoda Felicia в простых комплектациях, а также советской Таврии и на отдельных Логанах первого поколения стабилизатора поперечной устойчивости просто не было.

Илья Шельменкин, главный инженер ООО «Эрлайн» Комментарий специалиста Среди прочих обратил внимание на стойку стабилизатора Riginal: ее собрали так, что повредили оба защитных чехла! Также насторожило, что испытанная нами под видом оригинала деталь Hyundai имела существенные замечания: поверхностную твердость шара алмазным наконечником измерить не удалось, а пыльник рассыпался после заморозки. Есть сомнения в оригинальности изделия.

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