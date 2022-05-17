Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — журнал За рулем

Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!

Экспертизу «За рулем» прошли — вернее сказать, прошли с трудом или не прошли вообще — стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

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Часто уже при пробеге 20–30 тысяч км в подвеске раздается стук при проезде неровности одним колесом. В то же время при перпендикулярном пересечении лежачего полицейского всё тихо. Если так и происходит, почти наверняка стучат стойки стабилизатора.

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости, они же «косточки», — важные элементы подвески автомобиля. Они обеспечивают поперечную устойчивость кузова, создавая связь между колесами одной оси. Тем самым стабилизатор как бы конфликтует с независимостью подвески — это и нагружает «косточки».

Для уточнения диагноза можно отсоединить один из шарниров, подвязать «косточку» и прокатиться. Стук прошел — точно надо менять. Лучше сразу обе стойки.

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Что и как испытывали

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Для экспертизы мы взяли стойки 10 брендов, предназначенные для большинства автомобилей Hyundai и Kia. Это Solaris и Creta, Rio и Ceed, i30 и Elantra. Ценовой диапазон «косточек» на начало апреля составлял от 1000 до 2000 рублей, а приобретали детали в одном из крупнейших интернет-магазинов.

За основу методики испытаний взяли ГОСТ Р 53835–2010 «Автомобильные транспортные средства. Элементы рулевого привода и направляющего аппарата подвески. Технические требования и методы испытаний». Испытания на механическую прочность провели при закреплении шаровых пальцев за их резьбовую часть с последующим растяжением разрывной машиной Р20. Твердость пальцев по методу Роквелла оценили на твердомере ТР‑5006‑М.

Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!Гидравлическая универсальная разрывная машина Р20 развивает усилие до 200 кН. Для наших испытаний хватило и одной десятой от ее возможностей.
Гидравлическая универсальная разрывная машина Р20 развивает усилие до 200 кН. Для наших испытаний хватило и одной десятой от ее возможностей.

Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!AMD
AMD

Заглушки шарнира металлические
Наличие гаек +
Фиксатор лыски на пальце
Пыльники хорошие, чего нельзя сказать о металле: палец развалился одним из первых. Его твердость очень мала. Коррозионная стойкость очень низкая: на резьбе сплошная ржавчина. Покупать нельзя!

Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!CTR
CTR

Заглушки шарнира пластмассовые
Наличие гаек +
Фиксатор шестигранник на пальце
Единственное изделие с нормальной закалкой шара — поверхностная твердость 60 HRC. Но этот же шар и самый маленький в нашей выборке: 19 мм. Не потому ли он довольно рано покинул рабочее место — при усилии всего 1360 кг? Коррозионная стойкость — одна из лучших в тесте. Можно покупать.

Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!Flo
Flo

Заглушки шарнира металлические
Наличие гаек +
Фиксатор внутренний шестигранник
Предусмотрена защита пыльника в виде пластмассовых колпачков. Упаковка — пакетик. Усилие разрыва — одно из самых высоких в тесте. Пыльники мороза не боятся. Твердость шара невелика — 31 HRC, но на общем фоне — одно из лучших изделий в тесте. Можно покупать.

Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!GMB
GMB

Заглушки шарнира металлические
Наличие гаек +
Фиксатор внутренний шестигранник
Чемпион по усилию разрыва: 2080 кг. Пыльники тоже чемпионские: не испугались мороза в —50 °C. А вот термическая закалка средняя — всего 30 HRC. И уж совсем расстроила бракованная гайка, не желающая наворачиваться на резьбу. А очень низкая коррозионная стойкость усилила негативное впечатление. Не советуем.


Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!Hyundai
Hyundai

Заглушки шарнира пластмассовые
Наличие гаек  —
Фиксатор лыски на пальце
При усилии в 1816 кг палец сломался по резьбе. Пыльник разлетелся на кусочки при —50 °C. Но самое поразительное, что шаровой палец вообще не знаком с закалкой: твердость ниже предела измерения прибора! Коррозионная стойкость — одна из лучших в тесте. Очень странное изделие. Подделка? В любом случае, покупать нельзя!

Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!Just Drive
Just Drive

Заглушки шарнира металлические
Наличие гаек +
Фиксатор лыски на пальце
Усилие разрыва среднее: палец сломался по резьбе. Диаметр шара — 22 мм: самый большой в выборке. Твердость — 30 HRC. Пыльник раскололся на 50‑градусном морозе. В целом — удовлетворительно. Но лучше купить более качественные стойки.


Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!Marshall
Marshall

Заглушки шарнира металлические
Наличие гаек +
Фиксатор Torx
Испытания не задались по всем позициям. Усилие вырыва — небольшое: палец сломался по резьбе. Пыльник на морозе рассыпался первым уже при —40 °C. Твердость — всего 29 HRC. Зато коррозионная стойкость — одна из лучших в тесте. Покупать нельзя!

Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!Nipparts
Nipparts

Заглушки шарнира металлические
Наличие гаек +
Фиксатор лыски на пальце
Все параметры средние: палец сломался по резьбе при усилии 1696 кг, пыльник раскололся при —50 °C, а твердость — всего 26,5 HRC. Не советуем.


Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!Quartz
Quartz

Заглушки шарнира металлические
Наличие гаек  —
Фиксатор лыски на пальце
Упаковки нет. Усилие разрыва одно из самых высоких в тесте, пыльники — морозостойкие. Обидно, что металл при этом «мягкий» — всего 28 HRC. Можно покупать, если нельзя найти что-то получше.

Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!Riginal
Riginal

Заглушки шарнира металлические
Наличие гаек +
Фиксатор лыски на пальце
Металл некрашеный. Упаковки нет. Античемпион по вырыву: палец выскочил уже при 1064 кг. Пыльники хорошие, а вот шарик — «пластилиновый». Коррозионная стойкость — хуже не бывает: сплошная ржавчина на резьбе, корпусе и перемычке. Кроме того, сильная коррозия фиксаторов пыльника. Изначально криво заправлен фиксатор пыльника, из-за этого пыльник с одной стороны не прилегает к пальцу. Второй пыльник стойки проткнут острым краем фиксатора. Покупать нельзя!

ИТОГИ


Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!Пыльники Just Drive, Hyundai, Nipparts и Marshall после пребывания в морозильнике выглядели вот так.
Пыльники Just Drive, Hyundai, Nipparts и Marshall после пребывания в морозильнике выглядели вот так.

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Результаты не порадовали. Похоже, все производители руководствовались какими-то собственными соображениями касательно требуемых характеристик «косточек». В частности, разброс по усилию вырыва шаровых пальцев оказался двойным.


А замеры их твердости показали, что только у стойки стабилизатора марки СTR шар имеет поверхностную твердость 60 HRC, в то время как у остальных торговых марок шаровые пальцы как будто вообще не имеют термообработки — их поверхностная твердость составила менее 30 HRC, что никуда не годится!


И уж совсем удивили стойки, купленные нами под видом оригинальных деталей Hyundai. Твердомер утонул, как в пластилине, — это как?


Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!После пребывания в солевой камере стойкам Nipparts, Riginal, AMD и GMB лучше не смотреться в зеркало.
После пребывания в солевой камере стойкам Nipparts, Riginal, AMD и GMB лучше не смотреться в зеркало.

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Пыльники после суточной выдержки при температуре —40 °C повели себя достойно: при ударном сжатии раскололся на кусочки только Marshall. Ради интереса температуру понизили до —50 °C. После этого работоспособность сохранили всего пять экземпляров.


На наш взгляд, ни одно изделие не заслуживает полного одобрения. Лучше других выглядели стойки CTR, а также, с большой натяжкой, Flo. Но вообще получается, что без экспертизы 8 из 10 деталей и покупать нельзя!


И всё это — еще до проблем с поставкой запчастей. Что же будет, когда начнется «параллельный импорт»?


Результаты испытаний стоек стабилизаторов поперечной устойчивости

Усилие разрыва, кгс

Заморозка пыльника при —40 °С

Заморозка пыльника при —50 °С

Твердость шара по Роквеллу, HRС

Диаметр шара, примечание

AMD

1592

сохранил целостность

сохранил целостность

<20

20 мм, сломался по резьбе

CTR

1360

сохранил целостность

сохранил целостность

60

19 мм, выдернуло палец

Flo

1944

сохранил целостность

сохранил целостность

31

20 мм, сломался по резьбе и сорвало резьбу

GMB

2080

сохранил целостность

сохранил целостность

31,5

20 мм, брак гайки (не накручивается)

Hyundai

1816

сохранил целостность

разлетелся на осколки

<20

20 мм, сломался по резьбе

Just Drive

1844

сохранил целостность

раскололся

30

22 мм, сломался по резьбе

Marshall

1496

раскололся

29

20 мм, сломался по резьбе

Nipparts

1696

сохранил целостность

раскололся

26,5

20 мм, сломался по резьбе

Quartz

1928

сохранил целостность

сохранил целостность

28

20 мм, сломался по резьбе

Riginal

1064

сохранил целостность

сохранил целостность

<20

20 мм, выдернуло палец

Бескостная подвеска

На таких машинах, как Nissan Almera Classic, Skoda Felicia в простых комплектациях, а также советской Таврии и на отдельных Логанах первого поколения стабилизатора поперечной устойчивости просто не было.


Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!Илья Шельменкин, главный инженер ООО «Эрлайн»
Илья Шельменкин, главный инженер ООО «Эрлайн»

Комментарий специалиста

Среди прочих обратил внимание на стойку стабилизатора Riginal: ее собрали так, что повредили оба защитных чехла!

Также насторожило, что испытанная нами под видом оригинала деталь Hyundai имела существенные замечания: поверхностную твердость шара алмазным наконечником измерить не удалось, а пыльник рассыпался после заморозки. Есть сомнения в оригинальности изделия.


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Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!

Экспертизу «За рулем» прошли — вернее сказать, прошли с трудом или не прошли вообще — стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333436Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333437Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333470Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333439Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333444Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333445Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333447Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333440Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333442Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333443Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333453Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333448Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333450Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333451Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!
Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!

Экспертизу «За рулем» прошли — вернее сказать, прошли с трудом или не прошли вообще — стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333451Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333436Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333437Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333439Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333440Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333442Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333443Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333444Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333445Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333447Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333448Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333453Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333470Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой! — фото 1333450Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!
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