Что стало с «Бумером» из одноименного фильма

Как оказалось, на съемках использовалось пять автомобилей.

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Судьбы киношных автомобилей после завершения съемок складываются по-разному.

К примеру, в культовом фильме «Бумер» главный «герой» картины — BMW 750iL — в процессе съемок вынуждены были заменить на другие автомобили этой же марки.

Причиной «списания» авто черного цвета с двигателем 5,4 л мощностью 326 л.с. стало то, что он попал в аварию. А дальше в фильме уже использовали BMW попроще: два 740iL, 730i и 735i.

После съемок длиннобазный 740iL выкупил Владимир Вдовиченков, однако владел им не очень долгий период. Второй 740i приобрел Максим Коновалов. На нем он проездил почти 12 лет.

Судьба остальных автомобилей, снятых в картине, неизвестна.

Эти восемь мифов про машины придумали киношники.

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Источник: РБК-Life

Фото: СТВ