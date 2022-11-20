Что стало с «Бумером» из одноименного фильма — журнал За рулем

Что стало с «Бумером» из одноименного фильма

Как оказалось, на съемках использовалось пять автомобилей.

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Судьбы киношных автомобилей после завершения съемок складываются по-разному.

К примеру, в культовом фильме «Бумер» главный «герой» картины — BMW 750iL — в процессе съемок вынуждены были заменить на другие автомобили этой же марки.

Причиной «списания» авто черного цвета с двигателем 5,4 л мощностью 326 л.с. стало то, что он попал в аварию. А дальше в фильме уже использовали BMW попроще: два 740iL, 730i и 735i.

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После съемок длиннобазный 740iL выкупил Владимир Вдовиченков, однако владел им не очень долгий период. Второй 740i приобрел Максим Коновалов. На нем он проездил почти 12 лет.

Судьба остальных автомобилей, снятых в картине, неизвестна.

Что стало с «Бумером» из одноименного фильма

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: РБК-Life

Фото: СТВ

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