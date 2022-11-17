АВТОВАЗ назвал срок появления новой Нивы

Глава автогиганта рассказал о перспективах новой модели Lada с полным приводом.

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В беседе с журналистами в рамках «Транспортной недели 2022» Максим Соколов отметил, что полный привод — один из основополагающих элементов технологического суверенитета. Полный привод востребован потребителем, а значит — необходим автопрому и, в частности, моделям Lada.

«Это действительно надо делать, но тоже не быстрый момент. Он укладывается во временной лаг три-четыре года (...) и требует немалых инвестиций: в пределах 30 миллиардов рублей», — сказал Максим Соколов.

Сейчас у АВТОВАЗа есть только морально устаревшая система полного привода Niva, а из перспективных моделей, на которых может быть применена заново спроектированная, можно вспомнить кроссовер на базе Lada Vesta, но его появление должно произойти довольно скоро — уже в 2025 году.

Так что вполне вероятно, что дебют нового полного привода отложат до «основного блюда» — новой Нивы.

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Источник: РИА Новости

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС