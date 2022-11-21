Китайцы заманивают скидками: какие марки авто можно приобрести с выгодой

На фоне дефицита новых автомобилей дилеры находят возможности для дисконта.

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Большинство автодилеров заявили, что традиционных новогодних распродаж в этом году ждать не стоит. А вот продавцы китайских автомобилей нашли варианты снижения цен не дожидаясь какого-либо повода для этого.

Так, популярный кроссовер Geely Coolray оценивается в 2,3–2,75 млн рублей. В результате прямой скидки или за счет сдачи своего авто в трейд-ин его цена может упасть до 1,88–2,13 млн рублей.

Купе-кроссовер Geely Tugella, представленный в России в двух версиях, с учетом скидок можно купить по цене 3,45 и 3,55 млн рублей. Выгода, таким образом, составит более 600 тыс. рублей.

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По «приветственной» цене дилеры предлагают новый кроссовер Omoda C5. С дисконтом диапазон цен, в зависимости от комплектации, снижается примерно на 500 тыс. рублей, до 1,95–2,2 млн рублей.

Haval Jolion в некоторых версиях стоит дешевле 2 млн рублей и его можно купить по госпрограмме. К примеру, за базовую версию Comfort с МКП вместо 1,9 млн рублей придется заплатить 1,5 млн рублей.

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Источник: Carsweek