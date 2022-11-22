Водителей в автошколах должны готовить в более жестких условиях: мнение эксперта

Программы обучения нуждаются в серьезных доработках.

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Качество подготовки водителей в автошколах вызывает немало нареканий со стороны как ГИБДД, так и самих курсантов.

Для того чтобы водители после автошкол выезжали на дороги более подготовленными к реальным условиям, в программу обучения необходимо добавить курсы вождения в зимнее время, а также обучение контраварийным навыкам, уверен автоэксперт Роман Зубко.

«Водители получат навыки правильных действий во время аварийных или экстремальных ситуаций, а также научатся делать все, чтобы минимизировать их последствия. Человек должен представлять себе, как машина себя ведет в случае того же заноса. Я бы сменил акценты с экстремального вождения на контраварийную подготовку», — объяснил эксперт.

Он также отметил еще одну важную проблему, которую надо решать в рамках «реформы автошкол» — проблему подготовки инструкторов. Зачастую они не являются педагогами и не умеют работать с теми, у кого не получается хорошо водить автомобиль с первого раза, заключил Зубко.

Экзамен по вождению с первого раза не заваливают только 12% граждан, хотя по старым правилам, действовавшим до апреля 2021 года, успешно сдавших насчитывалось более 25%.

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Источник: iReactor

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