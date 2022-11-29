На Ниву перешла одна из опций Весты

Очередная обновка с плеча Lada Vesta NG досталась ветерану авторынка — Niva Legend. Внедорожник получил вариант окраски серой металлизированной эмалью «булат», изначально предназначенной для рестайлинговой Весты. Источник сообщает, что на заводе кузова Niva Legend уже окрашиваются этой эмалью.
Стоит напомнить, что ранее этот же оттенок получила Гранта, а сама Niva Legend поделилась неметаллическим цветом «Несси 2» с родственной Niva Travel. Отметим, что металлики требуют доплаты в 12 000 рублей, а неметаллические оттенки к итоговой цене автомобиля ничего не добавляют.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.