Из Нивы сделали эффектную «понторезку» за небольшие деньги

Нива — это либо утилитарный «сток» для глухой провинции, либо ультимативная «котлета» для въезда на вертикальную грязь?

Развеять этот стереотип решили в тольяттинской компании Avtoritet plast — и сделать своего рода городской джип, Niva Red Dragon. Причем вложив не 2 миллиона, а значительно меньше — 150 тысяч рублей. Сама машина, видавшая некоторое бездорожье Нива, обошлась авторам проекта еще в 160 тысяч рублей. Вот и весь бюджет.

Колесные арки у «исходника» были уже вырезаны, поэтому новые низкопрофильные колеса с дисками 20” встали без проблем. Полная капиталка двигателя, перекрас из скучного сине-зеленого в ядовитый красный, задняя дверь из АБС-пластика (родная сгнила), фендеры, диодная оптика, зеркала…

Тут активно использовались китайские аналоги, что позволило снизить сумму возможных трат примерно в три раза. Да и внимание соседей по потоку такой подход вполне обеспечивает!

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: официальный Лада Клуб

Фото: официальный Лада Клуб