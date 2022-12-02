Стала известна судьба завода Toyota в Петербурге

Производство на площадке было приостановлено еще в марте.

На заводе японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге приступили к процедуре консервации. Вместе с тем, по сообщению пресс-службы Минпромторга России, совместно с правительством города прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки.

Связана ли как-то с консервацией автозавода внеплановая проверка с участием Росгвардии и ОМОНа, которую провели в среду, не сообщается.

В Минпромторге напомнили, что в настоящее время подведомственное министерству ФГУП «НАМИ» покупку завода Toyota не рассматривает.

В сентябре компания «Тойота Мотор», официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывала сборочную площадку в Петербурге. С середины ноября на заводе проходит процесс сокращения сотрудников по соглашению сторон.

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Источник: РИА Новости

Петр Ковалев/ТАСС, Unsplash