Дизель или газ? Ответ представителя КАМАЗа

За газовыми моторами закрепилась репутация менее мощных по сравнению с традиционными аналогами. Справедлив ли стереотип?

Генеральный директор АО «Лизинговая компания „КАМАЗ“ Андрей Гладков рассказал о газовых моторах тягачей КАМАЗ-5490 и сравнил их с дизелями. Указанная модель относится к поколению К4, век которой фактически подошел к концу, но двигатели на сжиженном природном газе (СПГ) производитель будет использовать и на новом поколении К5, которое готовится к перезапуску в „антисанкционном“ исполнении.

Гладков говорит, что технически современные газовые тягачи КАМАЗ-5490 ничем не уступают дизельным версиям, доказательство чему — применяемый 12-литровый двигатель.

«Несколько лет назад газовые двигатели выдавали всего 240–300 л. с., а сейчас газовый двигатель такого же объема развивает до 400 л. с.», — поясняет он.

Запас хода тягача на СПГ сегодня сопоставим с дизельным аналогом, а за счет более простой конструкции системы нейтрализации выхлопных газов выигрыш по весу составляет 205 кг.

В пользу газомоторной техники, по мнению Гладкова, говорят экономичность, экологичность, простота конструкции, сформированная инфраструктура заправок и доступность компонентов. Газовые автомобили КАМАЗ являются полноценной альтернативой дизельным грузовикам, считает глава лизинговой компании.

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Источник: Kamaz.ru

Фото: depositphotos.com, КАМАЗ