Глава АВТОВАЗа назвал главную угрозу российскому автопрому

Эта практика не только не даст добавочной стоимости для России, но и нанесет непоправимый вред, считает Максим Соколов.

В ходе выступления на форуме «Российский промышленник» президент АВТОВАЗа Максим Соколов раскритиковал намерения автозаводов РФ заниматься «отверточной сборкой», то есть крупноузловой сборкой иномарок, поставляемых в виде машинокомплектов.

«После ухода из России иностранных автоконцернов сразу несколько отечественных автопроизводителей заявили о своей готовности начать производство иностранных автомобилей на своих мощностях. Эта „отверточная сборка“ не только не даст ощутимой добавочной стоимости для нашей страны, но и нанесет непоправимый вред», — отметил Соколов.

Президент АВТОВАЗа выразил мнение, что в отрасли должен сохраниться принцип, главенствовавший на протяжении нескольких лет: чем выше уровень локализации автомобилей, тем большей господдержки заслуживает тот или иной производитель.

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Источник: Известия

Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба Правительства РФ/ТАСС, depositphotos.com