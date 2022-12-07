Новые Лады все же попали в такси, несмотря на отсутствие автомата

Завод уже поставил в адрес компании несколько сотен автомобилей и до конца года поставит еще.

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Пресс-служба АВТОВАЗа заявила, что компания ЯМосква уже получила от производителя очередную партию автомобилей. В ней — 300 седанов Lada Granta. Ранее, в августе, в адрес компании направили 200 таких машин, и до конца года поставки будут продолжены.

Указанная компания — крупный игрок рынка аренды машин для такси. Собственный автопарк насчитывает более 2 тысяч авто, из которых 1,5 тысячи — Lada. Бизнес представлен в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Ростове-на-Дону. Компания является официальным партнером Яндекс Такси.

В середине ноября руководитель АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что автомобили Lada в ближайшее время не появятся в сервисах каршеринга и такси Яндекс, потому что агрегатор интересуют машины с АКП. Автомат на Lada вернется лишь весной 2024 года.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: АВТОВАЗ