Жесткие автоподставы 2022 года, которые стоит запомнить — журнал За рулем

Жесткие автоподставы 2022 года, которые стоит запомнить

В минувшем году автоподставы в очередной раз стали печальным «трендом» нашей с вами автомобильной жизни.

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Способы отъема денег у населения продолжают плодиться, как ядовитые грибы после кислотного дождя. Поэтому поговорим не столько о конкретных автоподставах, сколько об их видах.

Подставы одного вида бывают разными в деталях, но, изучив одну или две таких, вы научитесь находить показательные признаки, выдающие мошенников с головой.

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Будьте осторожны в новом году, не ввязывайтесь в подозрительные истории и будьте честными с собой и окружающими. Доброго пути!

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Фото: depositphotos.com

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