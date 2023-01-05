Жесткие автоподставы 2022 года, которые стоит запомнить

В минувшем году автоподставы в очередной раз стали печальным «трендом» нашей с вами автомобильной жизни.

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Способы отъема денег у населения продолжают плодиться, как ядовитые грибы после кислотного дождя. Поэтому поговорим не столько о конкретных автоподставах, сколько об их видах.

Подставы одного вида бывают разными в деталях, но, изучив одну или две таких, вы научитесь находить показательные признаки, выдающие мошенников с головой.

В 2022 году было несколько подстав, связанных с маневрированием транспортных средств — например, вот ловушка с незаметным торможением;

Еще одно явное веяние «моды» (впрочем, неувядающей) — различные варианты давить на жалость или ваше чувство опасности;

И действительно новаторские методы из IT — скажем, фишинговые сайты, взимающие плату за бесплатные дороги!

Будьте осторожны в новом году, не ввязывайтесь в подозрительные истории и будьте честными с собой и окружающими. Доброго пути!

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