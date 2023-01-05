Жесткие автоподставы 2022 года, которые стоит запомнить

Способы отъема денег у населения продолжают плодиться, как ядовитые грибы после кислотного дождя. Поэтому поговорим не столько о конкретных автоподставах, сколько об их видах.
Подставы одного вида бывают разными в деталях, но, изучив одну или две таких, вы научитесь находить показательные признаки, выдающие мошенников с головой.
- В 2022 году было несколько подстав, связанных с маневрированием транспортных средств — например, вот ловушка с незаметным торможением;
- Еще одно явное веяние «моды» (впрочем, неувядающей) — различные варианты давить на жалость или ваше чувство опасности;
- И действительно новаторские методы из IT — скажем, фишинговые сайты, взимающие плату за бесплатные дороги!
Будьте осторожны в новом году, не ввязывайтесь в подозрительные истории и будьте честными с собой и окружающими. Доброго пути!
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