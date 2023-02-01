Колесный трактор Беларус-1221 сменил своего предшественника, легендарный Беларус-82, на конвейере Минского тракторного завода в 1998 году...

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Но до сих пор и современные тракторы, и рожденные еще в СССР практически на равных используются в России и других странах бывшего Советского Союза. Например, в Азербайджане, откуда к нам подоспело новое видео от местных блогеров-трактористов. Большую часть ролика мы смотрим на то, как обледенелый подъем пробует покорить Беларус-82, и лишь в финальной части ему на смену приходит Беларус-1221.

Оба трактора имеют полный привод, но под колесами такая поверхность, что кажется, ни один из участников не сдвинется с места. Но, как и в любом офф-роуде, все в итоге решило мастерство водителя и понимание трассы.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Видео: YouTube / OFFROADER