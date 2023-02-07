Автомобили Peugeot отзывают в России: что с ними не так?

Компания Peugeot отзовет в России 21 седан Peugeot 408. Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), у данных автомобилей возможны проблемы со светотехникой.
В ведомстве уточнили, что причиной отзыва стала некорректная установка передних противотуманных фар, что может вызывать неправильное направление их светового пучка.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Дилеры пригласят владельцев таких автомобилей для бесплатной проверки и, при необходимости, переустановки передних противотуманных фар.
Самостоятельно узнать об отзыве также можно по списку VIN-номеров на сайте Росстандарта.
Ранее мы рассказывали о самых нелепых причинах проведения отзывных кампаний автопроизводителями.
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Источник: Росстандарт
Фото: Unsplash, Peugeot
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