Речь идет про седаны, проданные в 2021-2022 годах.

Компания Peugeot отзовет в России 21 седан Peugeot 408. Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), у данных автомобилей возможны проблемы со светотехникой.

В ведомстве уточнили, что причиной отзыва стала некорректная установка передних противотуманных фар, что может вызывать неправильное направление их светового пучка.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Дилеры пригласят владельцев таких автомобилей для бесплатной проверки и, при необходимости, переустановки передних противотуманных фар.

Самостоятельно узнать об отзыве также можно по списку VIN-номеров на сайте Росстандарта.

Ранее мы рассказывали о самых нелепых причинах проведения отзывных кампаний автопроизводителями.

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Источник: Росстандарт

Фото: Unsplash, Peugeot