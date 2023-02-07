Автомобили Peugeot отзывают в России: что с ними не так? — журнал За рулем

Автомобили Peugeot отзывают в России: что с ними не так?

Речь идет про седаны, проданные в 2021-2022 годах.

Материалы по теме
На «китайца» не сяду! Вот классные (и недорогие!) автомобили взамен

Компания Peugeot отзовет в России 21 седан Peugeot 408. Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), у данных автомобилей возможны проблемы со светотехникой.

В ведомстве уточнили, что причиной отзыва стала некорректная установка передних противотуманных фар, что может вызывать неправильное направление их светового пучка.

Автомобили Peugeot отзывают в России: что с ними не так?

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Дилеры пригласят владельцев таких автомобилей для бесплатной проверки и, при необходимости, переустановки передних противотуманных фар.

Самостоятельно узнать об отзыве также можно по списку VIN-номеров на сайте Росстандарта.

Ранее мы рассказывали о самых нелепых причинах проведения отзывных кампаний автопроизводителями.

Источник: Росстандарт

Фото: Unsplash, Peugeot

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Тест ГАЗ Sobol NN с дизелем Cummins ISF 2.8
Mazda вернулась в Россию с элегантным кроссовером (уже в продаже!)
Тест самого необычного, пожалуй, китайского кроссовера в России

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров69
Оцените материал
0:0

Отзывы о Peugeot 408

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: