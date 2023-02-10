В России разработают новую трансмиссию для внедорожников

За длинным названием скрывается, главным образом, новая раздаточная коробка, которая создается в рамках импортозамещения для самых тяжелых грузовиков полной массой 34 тонны. Прежняя РК для машин массой до 27 тонн не подходит по характеристикам. Научным партнером выбран Южно-Уральский государственный университет — с ним у Урала уже есть успешные проекты, в частности «Арктический автобус» для Крайнего Севера.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Разработать новый узел трансмиссии планируется за три года: за этот срок будут спроектированы и освоены в производстве три типа раздаток, различающихся по входному крутящему моменту — 1200, 1800 и 2500 кгс/м. Эти раздаточные коробки будут применяться на всей гамме выпускаемых полноприводных машин Урал.
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Источник: Автомобильный завод Урал
Фото: deposiphotos.com, Урал
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