За машинами актуального в РФ поколения идет настоящая охота. Что же будет в новой генерации?

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В открытой части базы Федерального института промышленной собственности появились изображения нового кроссовера, и правообладателем указана компания Geely.

Несложно установить, что это Geely Atlas L — новое поколение кроссовера, известного у нас как Geely Atlas Pro. Напомним, Atlas Pro в январе 2023 года стал рекордсменом — за год его продажи подскочили в 3,5 раза.

Что же готовит новая генерация?

У Atlas L другая платформа — это CMA, на которой базируются Geely Tugella и Volvo XC40. Габариты — 4670 х 1900 х 1705 мм при колесной базе 2777 мм. Новая машина на 126 мм длиннее и на 69 мм шире, чем известный нам Atlas Pro. Бензиновые двигатели 1.5 (181 л.с.) и 2.0 (218 л.с.) работают в паре с 7-ступенчатым роботом, привод только передний.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В оснащении присутствуют планшет мультимедиа диагональю 13,25” и цифровая приборка 10,25”.

Уже в базе — аудиосистема на 6 динамиков, электрорегулировки водительского кресла, передние и задние парктроники, круговой обзор, адаптивный круиз, светодиодные фары.

В более дорогих версиях доступны обогревы и вентиляция сидений, беспроводная зарядка, акустика на 11 динамиков, бесключевой доступ, проекция на лобовое, диски R19.

В Китае Atlas L дебютировал в октябре 2022 года, цены получились привлекательными на фоне конкурентов — Haval H6 и Changan CS75 Plus.

Публикация патентных изображений не означает непременного скорого дебюта, но, с учетом успеха предшественника, это вполне можно предположить.

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Источник: ФИПС

Фото: ФИПС, Geely