Знакомая ситуация — отваливаешь за бачок «жижи» ощутимую сумму, а получаешь разводы и изморозь, а то и вовсе неработающий стеклоомыватель.

Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин рассказали, в чем проблема дорогих омывающих жидкостей для зимнего периода, продающихся в наших магазинах.

Проблема — в основе таких составов, а именно в изопропиловом спирте. Напомним, омывайки на основе метилового спирта в России запрещены с 2000 года — по причине «низкого уровня культуры и гигиенического образования части населения».

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

То есть, если такую омывайку не пить, никакого вреда она принести не может. А по своей эффективности продающаяся на обочине метиловая жидкость значительно превосходит дорогую магазинную, говорят эксперты.