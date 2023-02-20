Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин рассказали, в чем проблема дорогих омывающих жидкостей для зимнего периода, продающихся в наших магазинах.
Проблема — в основе таких составов, а именно в изопропиловом спирте. Напомним, омывайки на основе метилового спирта в России запрещены с 2000 года — по причине «низкого уровня культуры и гигиенического образования части населения».
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
То есть, если такую омывайку не пить, никакого вреда она принести не может. А по своей эффективности продающаяся на обочине метиловая жидкость значительно превосходит дорогую магазинную, говорят эксперты.
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