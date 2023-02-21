Дорожная ярость: москвичи не поделили проезжую часть — журнал За рулем

Дорожная ярость: москвичи не поделили проезжую часть

Конец февраля для столичных автомобилистов ознаменовался сложными погодными условиями и возросшей эмоциональной напряженностью на дорогах.

Материалы по теме
27 неисправностей нового Москвича — честный тест «За рулем» 1957 года

Очередной конфликт на одной из улиц Москвы произошел на днях, случай получил огласку благодаря записи с регистратора, установленного на машине одного из участников.

В начале ролика мы видим, что такси перестраивается в правый ряд, упорно не замечая автомобиль справа и фактически выталкивая его на обочину. Обиженный автолюбитель решил не оставаться в долгу.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Он довольно продолжительное время ехал позади обидчика, сигналя ему звуковым сигналом и фарами, а как только появилась возможность, взял левее, поравнялся с обидчиком и, наконец, подрезал того до легкого контакта. После чего оба мужчины выскочили из своих машин...

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе
Незаметный герой ГАЗ-63: чем этот вездеход был лучше иностранных аналогов?
Как превратить грузовик во внедорожник — старый добрый рецепт из СССР

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров114
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: