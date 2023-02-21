Дорожная ярость: москвичи не поделили проезжую часть

Очередной конфликт на одной из улиц Москвы произошел на днях, случай получил огласку благодаря записи с регистратора, установленного на машине одного из участников.
В начале ролика мы видим, что такси перестраивается в правый ряд, упорно не замечая автомобиль справа и фактически выталкивая его на обочину. Обиженный автолюбитель решил не оставаться в долгу.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Он довольно продолжительное время ехал позади обидчика, сигналя ему звуковым сигналом и фарами, а как только появилась возможность, взял левее, поравнялся с обидчиком и, наконец, подрезал того до легкого контакта. После чего оба мужчины выскочили из своих машин...
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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