Дорожная ярость: москвичи не поделили проезжую часть

Конец февраля для столичных автомобилистов ознаменовался сложными погодными условиями и возросшей эмоциональной напряженностью на дорогах.

Очередной конфликт на одной из улиц Москвы произошел на днях, случай получил огласку благодаря записи с регистратора, установленного на машине одного из участников.

В начале ролика мы видим, что такси перестраивается в правый ряд, упорно не замечая автомобиль справа и фактически выталкивая его на обочину. Обиженный автолюбитель решил не оставаться в долгу.

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Он довольно продолжительное время ехал позади обидчика, сигналя ему звуковым сигналом и фарами, а как только появилась возможность, взял левее, поравнялся с обидчиком и, наконец, подрезал того до легкого контакта. После чего оба мужчины выскочили из своих машин...

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK