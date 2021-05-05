Аварийная остановка: мы все неправильно ее обозначаем!

Однако, с моей точки зрения, самый важный фактор, который влияет на резкое увеличение вероятности ДТП — это незаметность препятствия на дороге. Водитель обнаруживает опасность слишком поздно — когда уже нельзя что-либо предпринять.





Знак аварийной остановки морально и физически устарел. «Треугольник» плохо видно, так как его геометрические размеры не соответствуют физическим особенностям восприятия дорожной ситуации водителем. Сторона треугольника должна иметь длину всего 50 сантиметров, знак содержит лишь пассивные световозвращающие элементы, которые в условиях плохой погоды или ограниченной видимости работают плохо.

Что имеем

Возьмем ночные условия. У легкового автомобиля фары расположены на высоте 0,5–0,7 метра над землей, а угол наклона луча не менее 1% (10 см/10 м). Теоретически, световой пучок от ближнего света должен заканчиваться на расстоянии от 50 метров (для высоты в 0,5 метра) до 70 метров (для высоты 0,7 метра). Для целей данной статьи можно принять, что фары ближнего света типичного легкового автомобиля светят на 60 метров вперед. Именно на этом расстоянии водитель увидит возвращенный свет от знака аварийной остановки.





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Аварийный «треугольник», согласно ПДД, должен устанавливаться на расстоянии не менее 15 метров от препятствия в городе и не менее чем в 30 метрах за городом. Итого получается, что водитель автомобиля, который движется в сторону автомобиля-препятствия, заметит опасность за 75 метров в городе (15+60 м) и за 90 метров за городом (30+60 м).





Каков тормозной путь автомобиля? Многочисленные испытания «За рулем» показывают, что на сухом асфальте без обледенения движущемуся на скорости 90–100 км/ч автомобилю необходимо от 27 до 45 метров в зависимости от разных факторов, в том числе и погодных, а также разных марок и типов шин.





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К тормозному пути необходимо добавить время реакции водителя (распознать опасную ситуацию, перенести ногу с газа на тормоз и непосредственно начать торможение). Принято считать, что на это уходит одна секунда. За секунду автомобиль на 60 км/ч пройдет почти 17 метров, на скорости 90 км/ч — 25 метров, а на автомагистрали, где разрешена скорость 110 км/ч, секунда — это 31 метр пути. И эти метры надо прибавить к тормозному пути. В итоге в лучшем случае остановка ­займет 17+27=44 метра, а в худшем 31+45=76 метров.





Все эти выкладки предполагают, что водитель постоянно и неусыпно смотрит на дорогу, вовремя распознает знак аварийной остановки в отблеске фар ближнего света и тут же начинает экстренное торможение. Но жизнь далека от сферических водителей в вакууме: водитель может быть уставшим, знак аварийной остановки может стоять криво — в конце концов, легкий знак вовсе может упасть от ветра! А если дорога мокрая или гололедица? Так и происходят страшные трагедии, хотя их можно было предотвратить.

Как должно быть

Знак аварийной остановки необходимо срочно модернизировать.





Надо менять пассивный режим (отражение света) на активный (излучение света).

Знак должен стоять выше — не менее метра над уровнем дороги — и быть заметным не менее чем за 150 метров.





Это позволит другим водителям распознать опасность гораздо раньше, чем сейчас.

Что делать