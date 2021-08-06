Сколько мы переплачиваем за «лишние» передачи в АКП? 10 000  за каждую!

Современным легковушкам достаточно шести ступеней. Больше, как правило, — дань моде (за которую надо платить).

Первые АКП, на которых многие из нас учились ездить в юности, были трех- или четырехступенчатыми. И нам хватало. А теперь восемь, девять и даже десять передач — норма. Производители как будто соревнуются — кто больше?

Зачем нужны многоступенчатые трансмиссии?

Десятиступенчатая коробка GM для автомобилей с продольным расположением двигателя. Интересно, что прямой передачей является седьмая, и дальше идут три повышающих.

Все дело в несовершенстве двигателей внутреннего сгорания.

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Двигатель работает в довольно узком диапазоне 650–6500 об/мин (10-кратная разница между крайними значениями). Чтобы соответствовать современным экологическим требованиям (выбрасывать минимум вредных веществ, быть экономичным), рабочий диапазон у бензинового мотора должен быть порядка 2000–3500 об/мин. При этом скорость легковых автомобилей может меняться от 5 до 180 км/ч (разброс в 30 раз, даже больше).

Задачу «подогнать» узкий диапазон оборотов двигателя и огромный диапазон скоростей машины как раз и выполняет коробка передач.

Сколько передач достаточно?

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Грузовику с его малооборотным дизелем и реальным динамическим диапазоном от 1000 до 2000 об/мин требуется больше ступеней в коробке, чем легковушке. Поэтому у таких машин количество передач начинается с 12 и может достигать 24.

Легковые автомобили с ручными коробками отлично обходятся пятью-шестью передачами. Это оптимальное количество, которыми водителю будет удобно пользоваться.

Больше — не значит лучше

А вот число передач в автоматах производители стараются увеличить, доводя их до восьми, девяти, а то и десяти. (Хотя на деле легковой машине с автоматом тоже достаточно шести ступеней!) Немалую роль в погоне за количеством передач играют маркетологи. Они внушают покупателям: чем больше скоростей, тем «серьезней» и престижней машина.

На деле у многоступенчатых автоматов есть ряд недостатков перед более простыми коробками.

1. Они дороже

«Лишние» ступени нужно спроектировать, испытать, собрать и научить «электронные мозги» ими управлять. Количество деталей в автомате растет пропорционально количеству ступеней, примерно так же растет и стоимость.

Десятиступенчатая коробка 10R80 для пикапа Ford F-150 с четырьмя планетарными рядами, которыми управляют шесть пакетов фрикционов. При этом она чуть длиннее и на пару килограммов тяжелее ранее использовавшегося шестиступенчатого автомата.

Сколько придется переплатить покупателю (ведь в конечном итоге мы же за это платим!), высчитать точно сложно. Хотя бы потому, что не ставят на одну и ту же модель несколько автоматов. А если ставят, то и двигатели будут отличаться.

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Например, на кроссовере Skoda Karoq с атмосферным мотором работает шестиступенчатый автомат, а с более мощным турбо — восьмиступенчатый. Разница в ценах на эти модификации — около 50 тысяч. Только у них отличаются не только коробки и моторы, но и набор оборудования. Соответственно, доплачиваем мы не только за две лишних ступени в автомате.

Другой пример — при модернизации моделям Kia Rio и Hyundai Solaris сменили четырехступенчатую АКП на шестиступку. Автомобили подорожали примерно на 70 000 рублей, мотор при этом остался прежним, но в цену включили затраты на рестайлинг кузова.

В любом случае за более сложную и навороченную АКП мы переплачиваем — и чаще не тысячи, а десятки тысяч рублей. И это не единственный минус.

2. Надежность ниже

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Сложная система с большим количеством компонентов уязвимее простой.

Кроме того, ограничены габариты коробок передач (особенно на переднеприводных автомобилях). И если в том же объеме предстоит разместить не четыре, а восемь передач, значит, шестерни, подшипники, фрикционы каждой из передач будут в два раза меньше. Это увеличит их надежность? Скорее, наоборот.

3. Быстрее изнашиваются

Для чего делают большее количество передач в коробке? Чтобы все время была включена оптимальная передача.

В условиях напряженного городского движения электроника будет переключать девятиступенчатую коробку с интервалом в несколько секунд. Стоит лишь слегка измениться дорожным условиям: водитель чуть отпустил педаль акселератора, изменился уклон дороги, автомобиль впереди начал тормозить и прочее.

4. Масса больше

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Корпус коробки с большим количеством ступеней будет больше. Сама коробка — тяжелее.

А с тяжелыми компонентами силового агрегата сложнее добиться оптимальной развесовки по осям.

5. Дороже в ремонте

Чем больше деталей, тем сложнее (и дороже) обслуживать и ремонтировать коробку передач. Например, из-за более частых переключений детали АКП быстрее изнашиваются, продукты износа попадают в масло, оно раньше стареет. Поэтому масло лучше менять чаще, если хотите продлить агрегату жизнь.

Многоступенчатые автоматы — для малолитражек или тяжеловесов

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Большое количество передач нужно, чтобы заставить бодро ехать микролитражки со слабенькими моторами. Либо, наоборот, чтобы большие и тяжелые автомобили с мощными моторами не разорили владельца гигантским расходом топлива.

Всем остальным автомобилям излишние ступени (больше шести) вовсе не нужны. А стремление автопроизводителей наращивать число ступеней в коробке — это по большей части борьба за престиж модели, а не техническая необходимость.

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Фото: фирмы-производители