С возрастом водить машину сложнее? Да, но...

На аварийности пожилой возраст водителя не сказывается. Напротив, статистика подтверждает, что водители 60+ реже нарушают ПДД и реже становятся виновниками аварий.

Возрастные проблемы водителя

С возрастом у каждого человека появляются заболевания, которые могут отрицательно влиять на безопасное управление автомобилем. Это сердечно-сосудистые проблемы, снижение подвижности суставов. Пожилые люди не всегда способны адекватно оценить свои способности в управлении автомобилем.

В то же время статистика показывает, что водители старшего возраста реже фигурируют в сводках о ДТП в качестве виновников аварии. Федеральное статистическое управление Германии сообщает, что лишь 17,5% аварий с травмами было совершено водителями в возрасте от 65 лет и выше.

Причина небольшой доли аварийности среди пожилых водителей может крыться в большом водительском стаже и опыте эксплуатации машин разных марок.

Мнение эксперта

директор по сервису компании АВТОDOM Алтуфьево:

— Возрастные россияне, по сравнению с молодыми, более внимательно относятся к своим автомобилям, стараясь поддерживать их в хорошем состоянии максимально длительное время. Это объясняется нежеланием проводить внеплановый ремонт транспортного средства.

Жизненный опыт возрастных автовладельцев, чья молодость прошла во времена СССР, где поиск и замена основных автомобильных агрегатов представляли собой существенную проблему, говорит им о том, что стоит бережно относиться к своему автомобилю. Еще одна причина особого отношения взрослых автолюбителей к собственному авто — восприятие его как «друга» или «члена семьи», поддержание жизнеспособности которого обладает особой важностью не только с сугубо практической, но и с психологической точки зрения.

При этом личному комфорту возрастные автолюбители не придают сопоставимого значения. Так, россияне в возрасте от 60 лет и со стажем более 40 лет реже остальных прогревают или кондиционируют салон с помощью автозапуска — они, в среднем, заводят авто удаленно лишь в 4% поездок.

Поведение на дороге

Поведение водителей в возрасте 60+ имеет свои особенности. По статистике АВТОDOM Алтуфьево, водители почтенного возраста, в сравнении с молодыми автовладельцами, проезжают на 24% меньшие расстояния и проводят за рулем на 30% меньше времени.

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Российские психологи утверждают, что водители 60+ более вежливы, сдержанны и реже нарушают ПДД. Исследования «Лаборатории умного вождения» на основе данных автомобильной телематики показывают, что автовладельцы старшего возраста на каждые 100 км пути совершают только 6,3 резких наборов скорости. Что касается молодежи в возрасте до 24 лет, то этот показатель составляет более 15 ускорений.

Если вести речь о штрафах, то взрослые водители получают их на 13% меньше, поскольку на 23% реже превышают скорость. Сравнение проведено с категорией водителей в возрасте 41–50 лет. Здесь также свою роль играют психологические особенности, характерные для людей старшего поколения: уравновешенность и спокойствие. Также автовладельцы 60+ реже совершают ночные поездки.

Несмотря на подобные выводы, эксперты рекомендуют водителям всех возрастов проявлять меньше самоуверенности за рулем и более критично относиться к своим водительским навыкам .

Консультации врача

Для безопасного вождения важна ясная оценка дорожной обстановки и способность оперативно реагировать на ее изменения. С годами эти факторы постепенно снижаются.

В случае обнаружения проблем со здоровьем необходимо обращаться за помощью к врачам. У них можно получить консультацию о мерах профилактики для суставов, проверить зрение и узнать о лекарствах, снижающих внимание и реакцию. Дело в том, что после 60 лет многие вынуждены принимать некоторые медикаменты пожизненно. Врач сможет рассказать о возможных проблемах от приема этих лекарств и влиянии препаратов на способность управлять автомобилем.

В процессе обследования водителей преклонного возраста врачи всегда взвешивают все «за» и «против» при принятии решения о допуске к управлению автомобилем либо отказе. В первую очередь они руководствуются оценкой возможной угрозы другим участникам дорожного движения от действий пожилого водителя.

Прогноз «За рулем»

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В Германии при численности населения свыше 83 млн человек количество водителей старше 60 лет составляет более 10 млн. И доля таких водителей увеличивается. В то же время в России подобная статистика отсутствует. Медики утверждают, что в ближайшие 20–30 лет число водителей почтенного возраста будет неуклонно увеличиваться. Связано это с общими процессами старения населения как в Европе, так и в России. В то же время не нужно бояться увеличения числа ДТП по вине автовладельцев 60+, поскольку эта категория граждан не имеет склонности к опасной манере вождения.

Все чаще звучат предложения о проведении регулярных медосмотров для пожилых водителей, поскольку это позволит выявлять заболевания, представляющие опасность при управлении транспортным средством. К примеру, в Италии водители в возрасте от 50 до 75 лет должны проходить медосмотр один раз в пять лет. После 75 лет подтверждать право на вождение приходится каждые три года.

Южная Корея для определения способности пожилых людей управлять транспортным средством намерена к 2025 году внедрить симуляторы виртуальной реальности. Считается, что при помощи компьютера можно будет точно оценить состояние здоровья и водительские навыки.

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Автовладельцы 60+ пользуются машинами исходя из своих предпочтений и образа жизни. И поскольку количество таких водителей будет расти, возможно, автопроизводителям стоит проводить исследования особенностей этой группы и учитывать эти нюансы. Самим же возрастным автовладельцам хочется порекомендовать учитывать свои водительские возможности и стараться обеспечивать безопасность не только для себя, но и для других участников дорожного движения.