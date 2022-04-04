Новая Веста Спорт: первое фото и информация

Одна из машин - в новом цвете, обе - на спортивных колесах.

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В сети появился снимок двух любопытных экземпляров Lada Vesta. Судя по фонарям и задним бамперам, перед нами машины в обновленной версии Vesta NG.

Напомним, АВТОВАЗ показал внешность этой машины еще 22 февраля, однако интерьер до сих пор официально не представлен.

Одна из машин окрашена в новый серый оттенок — на этом делает акцент разместивший фото ресурс Avtograd News. Но важнее другое: скорее всего, перед нами спортивный седан и, что еще более значимо, спортивный универсал. В пользу этого говорит размер колесных дисков у серого седана и (вероятнее всего) у серебристого универсала — они 17-дюймовые, что характерно для Vesta Sport. Более того, это тот самый дизайн, который имеют диски нынешнего «спорта».

Других характерных для спортверсии черт у машин нет (например, задние бамперы — обновленные, но обычные, «гражданские»), однако установка колес увеличенного размера вполне может означать, что перед нами именно прототипы Весты в спортивном исполнении. Впрочем, сам источник высказывает версию, что это всего лишь доработанные под «служебки» обычные предсерийные Vesta NG с дорожных тестов.

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Судьба спортивного универсала Vesta SW Sport остается довольно туманной. Напомним, в конце 2018 — начале 2019 года АВТОВАЗ получил ОТТС на эту модификацию, но в 2020 году выпуск был отложен, а в январе 2021-го было официально объявлено, что спортивная линейка ограничится седанами Vesta Sport и Granta Drive Active. Новую фотографию, представленную в этой публикации, пресс-служба АВТОВАЗа комментировать не стала.

Известно также, что альтернативой нынешнему 145-сильному двигателю Vesta Sport мог стать доработанный, выдающий около 164 л.с., но внедрение его представляется слишком затратным.

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Фото: ВКонтакте / Avtograd News