Скоро в продаже: российская марка Evolute запускает большой кроссовер — журнал За рулем

Скоро в продаже: российская марка Evolute запускает большой кроссовер

На официальном сайте бренда Evolute появился анонс новой модели. Она обозначается как SUV C+ и обещается в продаже в ближайшее время.

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Сейчас завод «Моторинвест» в Липецке собирает крупноузловым методом седаны i-Pro, объявлены также цены на компакт-кроссоверы i-Joy, ожидается скорая премьера кросс-купе i-Jet. Все это — лицензионные копии китайских электромобилей Dongfeng.

Но к этим ранее анонсированным моделям Evolute должна добавиться еще одна — тот самый загадочный SUV C+. Напомним, что четвертой моделью должен был стать минивэн i-Van, но источник пишет, что его вернут в перспективную линейку лишь после доработки по оснащению.

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А что же такое SUV C+? Пока можно с точностью сказать лишь, что это точно не родственник по головному бренду, люксовый Voyah Free — его у нас будут продавать под собственным брендом.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Китайские автомобили

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