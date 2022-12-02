Названы российские цены на новые кроссоверы JAC JS6 — журнал За рулем

Названы российские цены на новые кроссоверы JAC JS6

Будет две комплектации, обе переднеприводные, с турбомотором 1.5 и 6-ступенчатой роботизированной коробкой DCT.

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Российский дистрибьютор китайской компании JAC представил новинку российского рынка — кроссовер JAC JS6. На официальном Youtube-канале появился промо-ролик новой модели, а к видео прилагается информация по ценам.

Комплектация Comfort включает четыре подушки безопасности, круиз-контроль, Auto-hold, задние парктроники, галогеновые фары, регулируемый по наклону и вылету руль, лепестки переключения передач, кожаную отделку салона, обогрев передних сидений, бесключевой доступ, приборная панель и экран мультимедийной системы размером 12,3”, функции Car Play и Android Auto. Цена — 2 599 000 рублей.

Названы российские цены на новые кроссоверы JAC JS6

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Более богатая Luxury дополнительно предлагает боковые шторки, круговой обзор, мониторинг слепых зон, полностью светодиодную оптику, регулировку зеркал и сидений с памятью, датчик дождя, приветственный свет, атмосферную подсветку, панорамную крышу, электропривод передних сидений с функцией поясничного подпора, климат-контроль и беспроводную зарядку смартфона. Цена — 2 799 000 рублей.

Напомним, что «младший» JAC JS4 выпускается в России под именем Москвич 3. Впрочем, оригинальный JAC JS4 у нас тоже можно купить.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: YouTube

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