Стало известно, когда завод Toyota избавится от последних сотрудников

К настоящему моменту в штате предприятия осталось всего 137 человек.

Материалы по теме Назван кроссовер, который можно продать дороже, чем купили

Большая часть сотрудников завода Toyota в Санкт-Петербурге уже уволена, а оставшиеся последуют за ними до конца года, сообщает пресс-служба ООО «Тойота Мотор».

Напомним, предприятие остановилось вскоре после событий на Украине, а в сентябре стало известно, что производство машин будет полностью прекращено, а завод закроется окончательно.

В октябре появились сведения о том, что завод может быть перенесен в Казахстан, в правительстве республики расценивали такой вариант как «сильный успех страны».

В ноябре на заводе прошла внеплановая проверка соблюдения законодательства с участием силовиков.

В начале декабря завод начали консервировать и прорабатывать варианты развития событий.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: РБК

Фото: Unsplash, Wikipedia/Mediaphoto-org