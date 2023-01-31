Завод Hyundai не возобновит работу

Автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге продлил режим простоя до конца февраля 2023 года. Об этом говорится в приказе предприятия.
В документе также отмечается, что 20 и 21 февраля будут рабочими днями для всех работников компании. Ранее сообщалось, что сотрудники должны выйти на работу на два дня. Было предположение, что таким образом проводится «перекличка» оставшихся.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
При этом на автозаводе продолжается процесс увольнения работников по соглашению сторон, процесс планируется завершить к 19 февраля.
Завод в Санкт-Петербурге приостановил производство автомобилей с марта прошлого года из-за сложностей с поставками комплектующих. С тех пор его простой постоянно продлевается.
Ранее стало известно, что Hyundai совместно с Минпромторгом России и правительством Санкт-Петербурга ежедневно ищет способы возобновить работу завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».
Источник: ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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