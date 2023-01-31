Каких нововведений в ОСАГО ждать в 2023 году

Инициативы проходят обсуждения в различных ведомствах.

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В 2023 году в сегменте ОСАГО планируется повысить лимит возмещения вреда жизни и здоровью и отменить учет износа автомобиля.

Что касается лимита, то его предлагается увеличить до 2 миллионов рублей. Сейчас максимальный лимит на выплаты по жизни и здоровью установлен на уровне 500 тыс. рублей, за повреждение автомобиля — 400 тыс. рублей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Также в 2023 году при начислении выплат могут перестать учитывать износ автомобиля, то есть при расчете выплат страховщики будут начислять более крупные суммы возмещения, исходя из справочника запчастей.

При этом данный пункт противоречит другому предложению, согласно которому разрешается использовать при ремонте транспортного средства б/у запчасти. То есть при ремонте битый автомобиль будут считать новым, но ставить на него смогут старые запчасти. Эксперты считают, что на фоне дефицита многих комплектующих на рынке эта инициатива может оказаться единственным выходом.

Еще одним из нововведений может стать создание единого полиса для российских и белорусских автовладельцев. Данная инициатива может быть принята уже к середине 2023 года.

Расчетов относительно того, на сколько вырастет стоимость полиса ОСАГО, пока нет.

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