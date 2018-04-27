

Материалы по теме Тюнинг вне закона: что нельзя переделывать в автомобилях

В этом году машине 3 года и надо будет пройти ТО. Хочу пройти честно, но встает вопрос с распоркой между передними стаканами. Могут ли отказать в прохождении, сославшись, что с завода распорку не ставят? В остальном машина в идеале и хоть сейчас предъявляй ее на любую проверку... (Василий Иванович) Павел Леонов: — Формально установка распорки передних стоек является внесением изменений в конструкцию (если она изначально не была установлена заводом-изготовителем и сертифицирована), так как влияет на безопасность. Поэтому требует соответствующего оформления. Теоретически, при прохождении ТО могут возникнуть вопросы. На практике при осмотре часто на это не обращают никакого внимания. Все будет зависеть от конкретного сотрудника, проводящего проверку. На мой взгляд, во избежание возможных проблем ее лучше перед техническим осмотром демонтировать, а после — вернуть на место.

Прошу помочь разобраться в ситуации. Мне вменяют нарушение 12.15. ч. 4 КоАП. После нововведений 2017 года получается, что любое пересечение сплошной линии — нарушение. Схему прилагаю, с нарушением почти смирился. Подскажите, как получить штраф, а не лишение прав? Кто-то говорит, не нужно никуда являться, и тогда заочно выпишут штраф. В общем, я водитель дисциплинированный, за 8 лет грубых нарушений не было, неоплаченных штрафов нет. Так как быть: являться в ГАИ, а потом в суд? (Никита)

Павел Леонов: — В данном случае вы действительно нарушили Правила дорожного движения. И ч. 4 ст. 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях (КоАП РФ) вам вменяют правомерно. Что касается совета не являться в ГАИ и в суд — он по меньшей мере странный. В моей практике при подобном поведении, наоборот, чаще лишали прав. Материалы по теме Самые суровые наказания — за что и на сколько у нас лишают прав? Я бы рекомендовал действовать следующим образом. В соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. К обстоятельствам, смягчающим административную ответственность, в частности, относят раскаяние лица, совершившего административное правонарушение. Помимо этого судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства и другие, не указанные в КоАП. В вашем случае советую помимо раскаяния во время разбирательства прямо попросить должностное лицо или судью не лишать прав, а назначить штраф. Упирать на то, что за последние годы грубых нарушений ПДД у вас не было и неоплаченных штрафов нет. Также, если ваша работа связана с перемещением на автомобиле (либо вы проживаете далеко от места работы), нужно сообщить об этом (желательно свои слова подкрепить соответствующими документами: справкой с работы с указанием должности и функциональных обязанностей, копией паспорта с адресом прописки и справкой о местонахождении компании). Ведь лишение прав оставит вас без заработка или вам будет трудно добираться до места работы. Если у вас имеются иждивенцы (дети, престарелые родители), которых надо возить в поликлиники, на занятия и т.д., будет нелишним сообщить и об этом. Все вместе это повысит ваши шансы отделаться штрафом и остаться с правами.

Я купил в 2012 году Калину в кузове универсал. Но после осмотра в ГАИ мне оформили свидетельство о регистрации с указанным в нем кузовом хэтчбек. Когда я возмутился, мне сказали, что это не имеет значения. Я собираюсь в ближайшее время продавать этот автомобиль. В связи с этим вопросы: не будет ли проблем со снятием с учета и можно ли поменять свидетельство (вдруг покупателю не понравится такая информация) и как? (Максим) Павел Леонов: — Проблем со снятием с учета быть не должно. Главное, чтобы в ПТС все данные были указаны верно. А поменять свидетельство, конечно же, можно. Для этого вам необходимо обратиться в любое регистрационное подразделение ГИБДД с соответствующим заявлением. Дальше возможно несколько вариантов: свидетельство заменят на новое с верными данными или в уже имеющееся СТС внесут необходимые исправления и заверят их подписью и печатью. Последнее, на практике, встречается все реже.

Материалы по теме МВД готовит реформу регистрации транспортных средств. Все не так уж и плохо Необходимо ли производить какие-либо регистрационные действия с автомобилем при переезде на новое место жительства в другой регион? Если да, то в каком отделении ГИБДД: по новому месту или в том, где автомобиль стоит на учете? (Геннадий) Павел Леонов: — В соответствии с п. 24.1 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, транспортные средства регистрируются за физическими лицами по адресу, указанному в паспортах граждан Российской Федерации или в свидетельствах о регистрации по месту жительства собственников, выдаваемых органами регистрационного учета. Если при переезде на новое место жительство, вы меняете прописку, то вы обязаны перерегистрировать и автомобиль. Для этого необходимо обратиться в любое регистрационное подразделение ГИБДД на территории РФ (необязательно в то, где стоит автомобиль на учете или по новому месту прописки) с соответствующим заявлением. Сделать это необходимо в течение 10 суток с момента, когда в вашем общегражданском паспорте проставят штамп о новой прописке.

Могу ли я выехать за границу (в частности, в страны ЕС) с тонировкой, соответствующей российским требованиям? (Александр) Павел Леонов: — В европейских государствах нет единых требований относительно светопропускаемости стекол. Поэтому может случиться так, что допустимые значения в конкретных странах будут жестче, чем аналогичные в Российской Федерации. Информацию советую уточнить в дипломатических (консульских) представительствах государств, по территории которых предстоит путешествие.

Материалы по теме Новые правила регистрации автомобилей: что изменилось? Приобрел автомобиль у сестры, но официально мы его не переоформляли, то есть я лишь вписан в страховой полис ОСАГО. Сейчас зашел разговор о том, чтобы переоформить авто на меня, но в ПТС стоит ее старый адрес (авто 2011 года, за это время она успела сменить 2 места прописки, соответственно, не меняя документ ПТС). Возможно ли будет переоформить авто и какие санкции ждут сестру (за несвоевременную замену ПТС)? (Алексей) Павел Леонов: — Часть 1 статьи 12.1 КоАП РФ устанавливает ответственность за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, в виде штрафа в размере от 500 до 800 рублей. Поскольку ваш автомобиль зарегистрирован, то штраф вам не грозит. Вместе с тем необходимо внести изменения в регистрационные данные, что обусловлено требованием постановления Правительства РФ от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории РФ». В соответствии с п. 24.1 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, транспортные средства регистрируются за физическими лицами по адресу, указанному в паспортах граждан Российской Федерации или в свидетельствах о регистрации по месту жительства собственников, выдаваемых органами регистрационного учета. Перерегистрация автомобиля на нового собственника возможна.

Материалы по теме Как скоро е-полис ОСАГО вытеснит бумажный? Как вписать нового водителя в страховку ОСАГО, которую оформлял по интернету? Офиса этой страховой компании в моем городе нет. Мне надо ехать в офис компании, где будут делать это вручную, как раньше? Можно ли это сделать так же дистанционно, как и покупалась страховка? (Александр) Павел Леонов: — В соответствии с п. 1.10 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных Положением Банка России от 19 сентября 2014 года N 431-П, изменения в страховой полис, оформленный в виде электронного документа, могут быть внесены в электронном виде. Поэтому попробуйте внести данные нового водителя на сайте компании, где оформляли полис. Если этого сделать не удастся по каким-либо причинам, то для внесения изменений придется переоформлять полис обязательного страхования в офисе компании. В этом случае вам выдадут переоформленный (новый) полис обязательного страхования на бумажном бланке.

Имеет ли право сотрудник ГИБДД при фиксации нарушений ПДД использовать свой личный мобильный телефон и на основании этой видеозаписи выносить постановление об административном правонарушении? (Олег) Материалы по теме Можно ли снимать гаишника на видео? Павел Леонов: — При обнаружении нарушения ПДД инспектор ГИБДД обязан составить протокол об административном правонарушении. По некоторой категории дел он также имеет право выписать и постановление по делу, но может это сделать только тогда, когда вы полностью признаете свою вину. Здесь главное понимать разницу между протоколом и постановлением. Если совсем грубо, то протокол — это документ, в котором фиксируется ваше правонарушение, а постановление — документ, в котором выносится решение по вашему делу. В случаях, когда вы свою вину не признаете, а инспектор выписывает постановление, он нарушает ваши права, так как не предоставляет вам возможность воспользоваться защитой в соответствии со ст. 25.5 КоАП РФ. Данное постановление вы вправе обжаловать в течение 10 суток с момента его вынесения. Что касается использования личного мобильного телефона, Федеральным законом от 26 апреля 2016 года № 114-ФЗ в части 2 статьи 26.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях внесены изменения, согласно которым материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации однозначно отнесены к документам, которые формируют доказательную базу административного правонарушения. В то же время в соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ судья либо должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу. Таким образом, вопрос признания конкретной видеозаписи доказательством вашей виновности или невиновности остается в компетенции лица, рассматривающего дело.

Есть два вопроса по автоюридической теме. Мы сейчас с супругой делим имущество, в том числе и два автомобиля, нажитые в совместном браке. Решение суда скоро вступит в силу. Верно ли я понимаю, что ей, чтобы один из автомобилей по решению суда оформить на себя, достаточно вступившего в силу решения суда в органах регистрации ТС, и мое присутствие не нужно (я в СТС на данный момент владелец)? То есть она может снять с учета и без меня по решению суда и тут же оформить на себя уже новое свидетельство о регистрации? И второй, связанный вопрос. Пока решение суда не вступило в силу, бывшая ездит на машине, которая ей по суду должна достаться, хотя по СТС владелец я. Косвенно доказать, что именно она пользуется автомобилем, я могу. Пока она исправно оплачивает штрафы, которые, разумеется, приходят на мое имя. Я просто хочу спросить на крайний случай — если она откажется оплачивать штраф до переоформления на себя, могу ли я обжаловать такой штраф, мотивируя тем, что не я был за рулем и не обязан оплачивать? (Андрей) Материалы по теме «Письма счастья» не по адресу: самые анекдотичные штрафы Павел Леонов: — В соответствии с Административным регламентом МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденного приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605, для регистрации (перерегистрации) автомобиля необходимо предоставить в регистрационные подразделения ГИБДД определенный пакет документов, в который, в частности, входят документы, удостоверяющие право собственности на транспортное средство, номерные агрегаты. Решения судов, судебные приказы, постановления органов принудительного исполнения судебных актов, в соответствии с п. 15.5 указанного регламента, к ним относятся. Таким образом, супруга сможет переоформить автомобиль на себя без вашего присутствия. По второй части вопроса. Согласно ст. 30.1–30.3 КоАП РФ в подобных случаях необходимо в течение 10 суток со дня получения копии постановления по делу об административном правонарушении обжаловать его, обратившись в орган, вынесший данное постановление, и указав в жалобе данные лицá, управлявшего транспортным средством в момент совершения правонарушения. К жалобе желательно приложить заявление лица, находившегося в зафиксированный момент за рулем. Если в результате проверки эти данные будут подтверждены, постановление вынесут в отношении лица, на которое вы указали, а в отношении вас производство по делу прекратят. Такая возможность предусмотрена частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ. Я рекомендую всегда обжаловать подобные штрафы, так как пока их оплачиваете вы, они числятся за вами, и в глазах государства именно вы являетесь нарушителем, хотя правила не соблюдала ваша супруга. И в случае повторного совершения правонарушения к вам могут быть применены более суровые меры наказания. Поясню. Допустим, ваша супруга выехала на встречную полосу, что зафиксировала камера автоматической фиксации правонарушений. Так как нарушение запечатлела камера, прав не лишат, но выпишут штраф в размере 5000 рублей. И придет он вам, так как автомобиль оформлен на вас. Супруга отдаст вам деньги, вы его оплатите. Если в следующий раз за аналогичное нарушение вас остановит инспектор ДПС, он вместо ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ за данный маневр вынесет в отношении вас постановление по ч. 5 ст. 12.15, так как, «пробив по базе», увидит, что за аналогичное правонарушение вы уже к ответственности привлекались. И вместо лишения права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев вы можете лишиться данного права на 1 год. С другими правонарушениями, за которые предусмотрена более серьезная ответственность в случае их повторного совершения, ситуация аналогична.

Материалы по теме Покупаем или продаем авто с пробегом. Как безопасно провести сделку? Хочу купить б/у автомобиль и продать свой. Как я могу оставить за собой текущий госзнак? (инкогнито) Павел Леонов: — Для сохранения номерных знаков вам необходимо обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД с соответствующим заявлением, после чего перерегистрировать автомобиль, на котором они были установлены, и получить для него новые номера. Ваши старые номера будут храниться в подразделении ГИБДД в течение 180 суток. Если вы не обратитесь за ними в течение этого времени, то они будут выданы новому собственнику. Уже после приобретения нового автомобиля при его регистрации (или перерегистрации) надо будет подать заявление о выдаче раннее сохраненных регистрационных знаков. Таковы требования Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденного приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605.

Материалы по теме Чем опасен дубликат ПТС? В 2012 году приобрели супруге автомобиль Крайслер 2002 года выпуска. При постановке на учет выяснилось, что запись в ПТС о снятии с учета поддельная, на автомобиль наложен арест. Автомобиль забрали, ПТС отправили на экспертизу, которая выявила: бланк ПТС изготовлен не на Гознаке и является поддельным. Пять лет были суды и разбирательства. На данный момент автомобиль нам отдали, но на учет ставить и выдавать дубликат ПТС отказываются. Автомобиль по сегодняшний день стоит на учете в Электростали (МО), мы проживаем также в Московской области. Есть ли какой-то выход из данной ситуации? (Александр) Павел Леонов: — В соответствии с п. 24 Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденного приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605, в регистрации автомобиля будет отказано, если обнаружены признаки подделки представленных документов, а также при наличии сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске или наличии запретов и ограничений на совершение регистрационных действий, наложенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Как я понимаю, это как раз ваш случай. Поэтому сотрудники ГАИ правомерно отказывают вам в регистрации.

У меня права с 1996 года. С 2010 года управляю личным авто с неограниченной страховкой. Класс — 13. Скидка — 50%. Хотел сделать с ограничением, в СК говорят, что только класс 3 (скидка пропадает), т.к. это прописано в Законе об ОСАГО. Еще сказали, что меня нет в базе, так как стаж считается с момента вписания в полис ограниченной страховки. Как же так? (инкогнито) Материалы по теме Скидки по ОСАГО: как восстановить коэффициент бонус-малус? Павел Леонов: — Российский союз автостраховщиков (РСА) давал разъяснение по данному поводу: «Если предыдущий договор ОСАГО не предусматривал ограничение количества водителей, а новый договор заключается с ограничением круга лиц, допущенных к управлению автомобилем и при этом в предшествующий страховой период выплат по договору не было, страховщик обязан присвоить понижающий КБМ (при условии, что водитель в договоре ОСАГО, не предусматривающем ограничение количества лиц, допущенных к управлению, являлся собственником транспортного средства)». Об этом же говорится и в п. 5 Примечания к п. 2 Приложения № 2 к Указанию Банка России от 19 сентября 2014 года N 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Вы указали, что страховали личный автомобиль (то есть являетесь собственником транспортного средства), поэтому можете смело требовать от страховщиков переноса своего КБМ (при неограниченной страховке он присваивается не водителю, а собственнику) и соответствующей скидки на новый договор. Что касается отсутствия данных в базе. Вы самостоятельно можете проверить свой КБМ на сайте РСА. Если данные в системе действительно будут отсутствовать, то рекомендую обратиться с заявлением о восстановлении КБМ непосредственно в страховую организацию, с которой Вы заключили или собираетесь заключить договор.

В СМИ неоднократно отмечалось, что при обнаружении изменений в конструкции ТС сотрудниками ГИБДД выдается предписание на устранение «изменений». Но в КоАП в перечне наказаний отсутствует «предписание». Получается, «предписание» выходит за рамки КоАП? (Николай) Материалы по теме Нелегальный тюнинг автомобилей: снимите это немедленно! Павел Леонов: — В Кодексе об административных правонарушениях «предписание» все же встречается. В частности, в статье 19.5 «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль». При этом действительно нигде не говорится о том, что же такое предписание и как оно выносится. Есть еще статья 29.13 «Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», но в ней речь идет только о юридических и должностных лицах. Поэтому в случае со СМИ речь, скорее всего, шла не о предписаниях (хотя использовался именно этот термин), а о требованиях о прекращении противоправных действий. В соответствии со ст. 13 Федеральным закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О полиции», сотрудникам дано право «требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий». Министерством внутренних дел даже утверждена типовая форма данного документа.