Корея или Франция? Сравнили паркетники Kia и Citroen

После рестайлинга C3 Aircross подорожал: с мотором 1.2 турбо - от 1,919 млн рублей! За такие деньги можно купить кроссовер классом выше. Или сэкономить полмиллиона, выбрав локализованный Soul.

Материалы по теме Удовольствия за 1,5 млн: Kia Soul против Suzuki Jimny

Отрицательный рост экономики — так завуалированно называют кризис наши телеканалы — вынуждает автопроизводителей сокращать модельный ряд, отказываясь от маловостребованных машин. Некоторые марки «усохли» более чем вдвое! И всё же кое-кто сохраняет широкую линейку. Например, Citroen. Вроде бы и продажи невелики, а ассортимент моделей поддерживается. Но если не можешь заработать на объеме, приходится задирать цены. Взятый нами С3 Aircross стоит 2,5 млн рублей! Подорожание после рестайлинга — драматичное.

Citroen C3 Aircross

Мировая премьера состоялась в 2017 году, а рестайлинговую версию показали в 2021-м. Привод только передний.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые

1.2 (82 л.с.) — от 1 659 000 ₽

1.2 турбо (110 л.с.) — от 1 919 000 ₽

дизельный

1.6 турбо (90 л.с.) — от 1 929 000 ₽ Kia Soul

Третье поколение Соула показали в 2019 году. Как и раньше, доступен лишь с передним приводом. Отличается наличием «подогретой» модификации GT.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые

1.6 (123 л.с.) — от 1 319 900 ₽

2.0 (150 л.с.) — от 1 569 900 ₽

1.6 турбо

(200 л.с.) — от 1 939 900 ₽

Какой мотор надежнее?

Материалы по теме Большой тест стиляг: Toyota C-HR, Citroen C3 Aircross и новый Kia Soul

Я завел двигатель Ситроена, и в салоне стало необыкновенно шумно, а по сиденьям и полу побежала вибрация. Что за дела? Неужто я перепутал ключи и взял дизельную версию? Кстати, кроме С3 в этом сегменте ни у кого нет мотора на тяжелом топливе.

Открываю капот. Нет, это не дизель: так шумно молотит бензиновый трехцилиндровый турбодвигатель 1.2 PureTech. У него есть балансирный вал, но проку мало. Странно: дорестайлинговый С3 Aircross с таким же мотором казался тише.

В это трудно поверить, но 110-сильный С3 динамичнее 150-сильного Соула. У Соула «взрослая» управляемость, однако по плавности хода до С3 он недотягивает.

Материалы по теме Новый Kia Soul: все его плюсы и недостатки

Вообще, с акустическим комфортом — беда. Климат-контроль громко гудит уже на первой скорости вентилятора. Кое-где стонет салон. А задний дворник своим скрипом способен разбудить эффективнее будильника. И всё же шум мотора превалирует.

Скромные 110 «лошадок» ускоряют C3 Aircross с неожиданной уверенностью — он «обставляет» более мощный Soul во всех режимах движения, за исключением магистральных скоростей, где Ситроену становится трудно выходить на быстрые обгоны.

Понравился шестиступенчатый автомат Aisin — переключается споро, поддерживая двигатель на оптимальных оборотах. Единственное замечание — заминка при старте: уже отпустил ногу с тормоза, продавил акселератор, а машина еще секунду стоит на месте.

Citroen C3 Aircross

Кресла скроены так себе — от европейской машины ждешь более выверенной формы. Второй ряд теснее, чем в Соуле. Положение не спасает даже продольная регулировка. Обогрева нет, а вместо USB-разъема — 12-вольтовая розетка.

Материалы по теме 3 факта, которые изменят ваше отношение к турбомоторам

У Соула автомат тоже небезгрешен: очень уж длинные выдерживает паузы при переключениях. Потому и разгон «в пол» получается неспешным — по крайней мере, для машины с двухлитровым двигателем. Правда, педаль газа настроена «остро»: даже если нажимать слегка, Kia кажется динамичным. Перевод в спортрежим делает машину «злее», поддерживая высокие обороты, но от этого быстро устаешь.

Чего мы ждем от даунсайзинговых моторов? Маленького расхода топлива! Но Citroen не оправдал ожиданий: в городе получается 10,5 л/100 км. И только АИ‑95!

Электрифицированное сиденье Соула понравилось не только формой, но и дополнительными регулировками: можно подстраивать поясной упор и менять угол наклона подушки. Сзади заметно просторнее, чем в С3. И по центру сидеть удобно — редкий случай. Из косяков: кармашек только справа и отсутствие петельки у центрального подлокотника — девушкам предлагается ломать ногти?

Материалы по теме 2 литра и 7 проблем популярного мотора Hyundai (и Kia)

Soul расходует в тех же условиях на литр больше, однако можно заливать и 92‑й. Но не советую. От плохого бензина у этого мотора крошатся соты нейтрализатора и попадают в цилиндры. Задиры — больное место. Корейцы экспериментируют с материалами катализатора, но победить проблему так и не смогли. Моему соседу как раз по этой причине поменяли двигатель — хорошо, что по гарантии.

Каких-то особенных болячек и конструктивных просчетов в С3 нет. Двигатель не проблемный, трансмиссия, подвеска, электрика — всё работает без нареканий. Так что заявленный межсервисный пробег в 20 тысяч км, возможно, оправдан. Только дилера всё равно придется навещать каждые 10 тысяч — для смены моторного масла.

Как едут?

Подвеска Ситроена пропускает в салон дорожную рябь и стыки, зато средние и крупные неровности глотает на ура. По заплаткам позволяет лететь с нежданно высокой скоростью — разве что озвучка громковата. Энергоемкость на высоте — без пробоев! А ведь шасси простенькое: спереди Макферсон, сзади — упругая балка. Но в Ситроене сумели настроить эту конструкцию так, что «воздушное» слово Aircross в названии выглядит оправданным.

За металлическую защиту Ситроена — спасибо. Но бампер низкий — на новой машине он уже изрядно поцарапан. Защита пластиковая, но просвет выше, чем в С3, — 190 мм.

Активным водителям С3 не понравится жиденьким реактивным усилием на «баранке», глубокими кренами и грубоватым срабатыванием системы стабилизации. Но если никуда не спешить, и Citroen приятен.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Шасси Соула конструктивно такое же, но разница в плавности хода не в его пользу — тряски больше во всех режимах. Хотя в управляемости лидерство уже за ним: точнее руль, Kia стабильнее и понятнее держится на дуге.

Переднеприводные кроссоверы созданы для города, но иногда и на них приходится съезжать с асфальта. На дачном проселке в пользу Соула играет клиренс в 185 мм и возможность полного отключения системы стабилизации. У С3 просвет меньше (170 мм), зато есть металлическая защита картера, ассистент спуска с горы и система Grip Control — с ней можно менять степень пробуксовки ведущих колес и имитацию блокировки дифференциала. Из пяти режимов в распутицу самым деятельным оказался «грязь». Только в нем машина, попав правым колесом в вязкую жижу, сумела выбраться на твердь. Полный привод, конечно, не заменяет, но некоторый прок есть.

Как работает Grip Control Дорогие модификации С3 Aircross снабжены системой Grip Control, дающей возможность менять настройки ездовой электроники для разных типов дорожного покрытия: «стандартный» : для движения по твердым дорогам, допускает небольшую пробуксовку ведущих колес;

: для движения по твердым дорогам, допускает небольшую пробуксовку ведущих колес; «снег» (активен до 80 км/ч): система управления двигателем старается не допустить проскальзывания колес, обеспечивая максимальное сцепление с дорогой и имитируя движение внатяг. На особо скользких покрытиях автомобиль будет трогаться со второй передачи;

(активен до 80 км/ч): система управления двигателем старается не допустить проскальзывания колес, обеспечивая максимальное сцепление с дорогой и имитируя движение внатяг. На особо скользких покрытиях автомобиль будет трогаться со второй передачи; «грязь» (активен до 50 км/ч): лучше всего подходит для движения по мокрой траве и раскисшей грунтовке. При троганье с места допускается сильная пробуксовка одного из колес, имеющего худшее сцепление с дорогой, - для самоочистки протектора. При этом на втором колесе будет реализован максимально возможный момент. Далее система самостоятельно отслеживает уровень сцепления каждого колеса с дорогой и подтормаживает буксующие колеса. Этот режим напоминает работу дифференциала повышенного трения;

(активен до 50 км/ч): лучше всего подходит для движения по мокрой траве и раскисшей грунтовке. При троганье с места допускается сильная пробуксовка одного из колес, имеющего худшее сцепление с дорогой, - для самоочистки протектора. При этом на втором колесе будет реализован максимально возможный момент. Далее система самостоятельно отслеживает уровень сцепления каждого колеса с дорогой и подтормаживает буксующие колеса. Этот режим напоминает работу дифференциала повышенного трения; «песок» (активен до 120 км/ч): допускается минимальная пробуксовка обоих ведущих колес — чтобы не увязнуть на рыхлых грунтах;

(активен до 120 км/ч): допускается минимальная пробуксовка обоих ведущих колес — чтобы не увязнуть на рыхлых грунтах; Оff (активен до 50 км/ч): электронные помощники отключаются, позволяя водителю взять бразды правления в свои руки.





Продолжение — на следующей странице.