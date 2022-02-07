Корея или Франция? Сравнили паркетники Kia и Citroen — журнал За рулем

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Корея или Франция? Сравнили паркетники Kia и Citroen

После рестайлинга C3 Aircross подорожал: с мотором 1.2 турбо - от 1,919 млн рублей! За такие деньги можно купить кроссовер классом выше. Или сэкономить полмиллиона, выбрав локализованный Soul.

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Отрицательный рост экономики — так завуалированно называют кризис наши телеканалы — вынуждает автопроизводителей сокращать модельный ряд, отказываясь от маловостребованных машин. Некоторые марки «усохли» более чем вдвое! И всё же кое-кто сохраняет широкую линейку. Например, Citroen. Вроде бы и продажи невелики, а ассортимент моделей поддерживается. Но если не можешь заработать на объеме, приходится задирать цены. Взятый нами С3 Aircross стоит 2,5 млн рублей! Подорожание после рестайлинга — драматичное.

Citroen C3 Aircross
Мировая премьера состоялась в 2017 году, а рестайлинговую версию показали в 2021-м. Привод только передний.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые
1.2 (82 л.с.) — от 1 659 000 ₽
1.2 турбо (110 л.с.) — от 1 919 000 ₽
дизельный
1.6 турбо (90 л.с.) — от 1 929 000 ₽		Kia Soul
Третье поколение Соула показали в 2019 году. Как и раньше, доступен лишь с передним приводом. Отличается наличием «подогретой» модификации GT.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые
1.6 (123 л.с.) — от 1 319 900 ₽
2.0 (150 л.с.) — от 1 569 900 ₽
1.6 турбо
(200 л.с.) — от 1 939 900 ₽

Какой мотор надежнее?

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Я завел двигатель Ситроена, и в салоне стало необыкновенно шумно, а по сиденьям и полу побежала вибрация. Что за дела? Неужто я перепутал ключи и взял дизельную версию? Кстати, кроме С3 в этом сегменте ни у кого нет мотора на тяжелом топливе.

Открываю капот. Нет, это не дизель: так шумно молотит бензиновый трехцилиндровый турбодвигатель 1.2 PureTech. У него есть балансирный вал, но проку мало. Странно: дорестайлинговый С3 Aircross с таким же мотором казался тише.

Корея или Франция? Сравнили паркетники Kia и CitroenВ это трудно поверить, но 110-сильный С3 динамичнее 150-сильного Соула.
В это трудно поверить, но 110-сильный С3 динамичнее 150-сильного Соула.

Корея или Франция? Сравнили паркетники Kia и CitroenУ Соула «взрослая» управляемость, однако по плавности хода до С3 он недотягивает.
У Соула «взрослая» управляемость, однако по плавности хода до С3 он недотягивает.

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Вообще, с акустическим комфортом — беда. Климат-контроль громко гудит уже на первой скорости вентилятора. Кое-где стонет салон. А задний дворник своим скрипом способен разбудить эффективнее будильника. И всё же шум мотора превалирует.

Скромные 110 «лошадок» ускоряют C3 Aircross с неожиданной уверенностью — он «обставляет» более мощный Soul во всех режимах движения, за исключением магистральных скоростей, где Ситроену становится трудно выходить на быстрые обгоны.

Понравился шестиступенчатый автомат Aisin — переключается споро, поддерживая двигатель на оптимальных оборотах. Единственное замечание — заминка при старте: уже отпустил ногу с тормоза, продавил акселератор, а машина еще секунду стоит на месте.

Citroen C3 Aircross

Корея или Франция? Сравнили паркетники Kia и CitroenКресла скроены так себе — от европейской машины ждешь более выверенной формы.
Кресла скроены так себе — от европейской машины ждешь более выверенной формы.

Корея или Франция? Сравнили паркетники Kia и CitroenВторой ряд теснее, чем в Соуле. Положение не спасает даже продольная регулировка. Обогрева нет, а вместо USB-разъема — 12-вольтовая розетка.
Второй ряд теснее, чем в Соуле. Положение не спасает даже продольная регулировка. Обогрева нет, а вместо USB-разъема — 12-вольтовая розетка.

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У Соула автомат тоже небезгрешен: очень уж длинные выдерживает паузы при переключениях. Потому и разгон «в пол» получается неспешным — по крайней мере, для машины с двухлитровым двигателем. Правда, педаль газа настроена «остро»: даже если нажимать слегка, Kia кажется динамичным. Перевод в спортрежим делает машину «злее», поддерживая высокие обороты, но от этого быстро устаешь.

Чего мы ждем от даунсайзинговых моторов? Маленького расхода топлива! Но Citroen не оправдал ожиданий: в городе получается 10,5 л/100 км. И только АИ‑95!

Корея или Франция? Сравнили паркетники Kia и CitroenЭлектрифицированное сиденье Соула понравилось не только формой, но и дополнительными регулировками: можно подстраивать поясной упор и менять угол наклона подушки.
Электрифицированное сиденье Соула понравилось не только формой, но и дополнительными регулировками: можно подстраивать поясной упор и менять угол наклона подушки.

Корея или Франция? Сравнили паркетники Kia и CitroenСзади заметно просторнее, чем в С3. И по центру сидеть удобно — редкий случай. Из косяков: кармашек только справа и отсутствие петельки у центрального подлокотника — девушкам предлагается ломать ногти?
Сзади заметно просторнее, чем в С3. И по центру сидеть удобно — редкий случай. Из косяков: кармашек только справа и отсутствие петельки у центрального подлокотника — девушкам предлагается ломать ногти?

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Soul расходует в тех же условиях на литр больше, однако можно заливать и 92‑й. Но не советую. От плохого бензина у этого мотора крошатся соты нейтрализатора и попадают в цилиндры. Задиры — больное место. Корейцы экспериментируют с материалами катализатора, но победить проблему так и не смогли. Моему соседу как раз по этой причине поменяли двигатель — хорошо, что по гарантии.

Каких-то особенных болячек и конструктивных просчетов в С3 нет. Двигатель не проблемный, трансмиссия, подвеска, электрика — всё работает без нареканий. Так что заявленный межсервисный пробег в 20 тысяч км, возможно, оправдан. Только дилера всё равно придется навещать каждые 10 тысяч — для смены моторного масла.

Как едут?

Подвеска Ситроена пропускает в салон дорожную рябь и стыки, зато средние и крупные неровности глотает на ура. По заплаткам позволяет лететь с нежданно высокой скоростью — разве что озвучка громковата. Энергоемкость на высоте — без пробоев! А ведь шасси простенькое: спереди Макферсон, сзади — упругая балка. Но в Ситроене сумели настроить эту конструкцию так, что «воздушное» слово Aircross в названии выглядит оправданным.

Корея или Франция? Сравнили паркетники Kia и CitroenЗа металлическую защиту Ситроена — спасибо. Но бампер низкий — на новой машине он уже изрядно поцарапан.
За металлическую защиту Ситроена — спасибо. Но бампер низкий — на новой машине он уже изрядно поцарапан.

Корея или Франция? Сравнили паркетники Kia и CitroenЗащита пластиковая, но просвет выше, чем в С3, — 190 мм.
Защита пластиковая, но просвет выше, чем в С3, — 190 мм.

Активным водителям С3 не понравится жиденьким реактивным усилием на «баранке», глубокими кренами и грубоватым срабатыванием системы стабилизации. Но если никуда не спешить, и Citroen приятен.

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Шасси Соула конструктивно такое же, но разница в плавности хода не в его пользу — тряски больше во всех режимах. Хотя в управляемости лидерство уже за ним: точнее руль, Kia стабильнее и понятнее держится на дуге.

Переднеприводные кроссоверы созданы для города, но иногда и на них приходится съезжать с асфальта. На дачном проселке в пользу Соула играет клиренс в 185 мм и возможность полного отключения системы стабилизации. У С3 просвет меньше (170 мм), зато есть металлическая защита картера, ассистент спуска с горы и система Grip Control — с ней можно менять степень пробуксовки ведущих колес и имитацию блокировки дифференциала. Из пяти режимов в распутицу самым деятельным оказался «грязь». Только в нем машина, попав правым колесом в вязкую жижу, сумела выбраться на твердь. Полный привод, конечно, не заменяет, но некоторый прок есть.

Корея или Франция? Сравнили паркетники Kia и Citroen

Как работает Grip Control

Дорогие модификации С3 Aircross снабжены системой Grip Control, дающей возможность менять настройки ездовой электроники для разных типов дорожного покрытия:

  • «стандартный»: для движения по твердым дорогам, допускает небольшую пробуксовку ведущих колес;
  • «снег» (активен до 80 км/ч): система управления двигателем старается не допустить проскальзывания колес, обеспечивая максимальное сцепление с дорогой и имитируя движение внатяг. На особо скользких покрытиях автомобиль будет трогаться со второй передачи;
  • «грязь» (активен до 50 км/ч): лучше всего подходит для движения по мокрой траве и раскисшей грунтовке. При троганье с места допускается сильная пробуксовка одного из колес, имеющего худшее сцепление с дорогой, - для самоочистки протектора. При этом на втором колесе будет реализован максимально возможный момент. Далее система самостоятельно отслеживает уровень сцепления каждого колеса с дорогой и подтормаживает буксующие колеса. Этот режим напоминает работу дифференциала повышенного трения;
  • «песок» (активен до 120 км/ч): допускается минимальная пробуксовка обоих ведущих колес — чтобы не увязнуть на рыхлых грунтах;
  • Оff (активен до 50 км/ч): электронные помощники отключаются, позволяя водителю взять бразды правления в свои руки.


Продолжение — на следующей странице.

Корея или Франция? Сравнили паркетники Kia и Citroen

После рестайлинга C3 Aircross подорожал: с мотором 1.2 турбо — от 1,919 млн рублей! За такие деньги можно купить кроссовер классом выше. Или сэкономить полмиллиона, выбрав локализованный Soul.

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