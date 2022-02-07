Корея или Франция? Сравнили паркетники Kia и Citroen

Отрицательный рост экономики — так завуалированно называют кризис наши телеканалы — вынуждает автопроизводителей сокращать модельный ряд, отказываясь от маловостребованных машин. Некоторые марки «усохли» более чем вдвое! И всё же кое-кто сохраняет широкую линейку. Например, Citroen. Вроде бы и продажи невелики, а ассортимент моделей поддерживается. Но если не можешь заработать на объеме, приходится задирать цены. Взятый нами С3 Aircross стоит 2,5 млн рублей! Подорожание после рестайлинга — драматичное.
|Citroen C3 Aircross
Мировая премьера состоялась в 2017 году, а рестайлинговую версию показали в 2021-м. Привод только передний.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые
1.2 (82 л.с.) — от 1 659 000 ₽
1.2 турбо (110 л.с.) — от 1 919 000 ₽
дизельный
1.6 турбо (90 л.с.) — от 1 929 000 ₽
|Kia Soul
Третье поколение Соула показали в 2019 году. Как и раньше, доступен лишь с передним приводом. Отличается наличием «подогретой» модификации GT.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые
1.6 (123 л.с.) — от 1 319 900 ₽
2.0 (150 л.с.) — от 1 569 900 ₽
1.6 турбо
(200 л.с.) — от 1 939 900 ₽
Какой мотор надежнее?
Я завел двигатель Ситроена, и в салоне стало необыкновенно шумно, а по сиденьям и полу побежала вибрация. Что за дела? Неужто я перепутал ключи и взял дизельную версию? Кстати, кроме С3 в этом сегменте ни у кого нет мотора на тяжелом топливе.
Открываю капот. Нет, это не дизель: так шумно молотит бензиновый трехцилиндровый турбодвигатель 1.2 PureTech. У него есть балансирный вал, но проку мало. Странно: дорестайлинговый С3 Aircross с таким же мотором казался тише.
Вообще, с акустическим комфортом — беда. Климат-контроль громко гудит уже на первой скорости вентилятора. Кое-где стонет салон. А задний дворник своим скрипом способен разбудить эффективнее будильника. И всё же шум мотора превалирует.
Скромные 110 «лошадок» ускоряют C3 Aircross с неожиданной уверенностью — он «обставляет» более мощный Soul во всех режимах движения, за исключением магистральных скоростей, где Ситроену становится трудно выходить на быстрые обгоны.
Понравился шестиступенчатый автомат Aisin — переключается споро, поддерживая двигатель на оптимальных оборотах. Единственное замечание — заминка при старте: уже отпустил ногу с тормоза, продавил акселератор, а машина еще секунду стоит на месте.
Citroen C3 Aircross
У Соула автомат тоже небезгрешен: очень уж длинные выдерживает паузы при переключениях. Потому и разгон «в пол» получается неспешным — по крайней мере, для машины с двухлитровым двигателем. Правда, педаль газа настроена «остро»: даже если нажимать слегка, Kia кажется динамичным. Перевод в спортрежим делает машину «злее», поддерживая высокие обороты, но от этого быстро устаешь.
Чего мы ждем от даунсайзинговых моторов? Маленького расхода топлива! Но Citroen не оправдал ожиданий: в городе получается 10,5 л/100 км. И только АИ‑95!
Soul расходует в тех же условиях на литр больше, однако можно заливать и 92‑й. Но не советую. От плохого бензина у этого мотора крошатся соты нейтрализатора и попадают в цилиндры. Задиры — больное место. Корейцы экспериментируют с материалами катализатора, но победить проблему так и не смогли. Моему соседу как раз по этой причине поменяли двигатель — хорошо, что по гарантии.
Каких-то особенных болячек и конструктивных просчетов в С3 нет. Двигатель не проблемный, трансмиссия, подвеска, электрика — всё работает без нареканий. Так что заявленный межсервисный пробег в 20 тысяч км, возможно, оправдан. Только дилера всё равно придется навещать каждые 10 тысяч — для смены моторного масла.
Как едут?
Подвеска Ситроена пропускает в салон дорожную рябь и стыки, зато средние и крупные неровности глотает на ура. По заплаткам позволяет лететь с нежданно высокой скоростью — разве что озвучка громковата. Энергоемкость на высоте — без пробоев! А ведь шасси простенькое: спереди Макферсон, сзади — упругая балка. Но в Ситроене сумели настроить эту конструкцию так, что «воздушное» слово Aircross в названии выглядит оправданным.
Активным водителям С3 не понравится жиденьким реактивным усилием на «баранке», глубокими кренами и грубоватым срабатыванием системы стабилизации. Но если никуда не спешить, и Citroen приятен.
Шасси Соула конструктивно такое же, но разница в плавности хода не в его пользу — тряски больше во всех режимах. Хотя в управляемости лидерство уже за ним: точнее руль, Kia стабильнее и понятнее держится на дуге.
Переднеприводные кроссоверы созданы для города, но иногда и на них приходится съезжать с асфальта. На дачном проселке в пользу Соула играет клиренс в 185 мм и возможность полного отключения системы стабилизации. У С3 просвет меньше (170 мм), зато есть металлическая защита картера, ассистент спуска с горы и система Grip Control — с ней можно менять степень пробуксовки ведущих колес и имитацию блокировки дифференциала. Из пяти режимов в распутицу самым деятельным оказался «грязь». Только в нем машина, попав правым колесом в вязкую жижу, сумела выбраться на твердь. Полный привод, конечно, не заменяет, но некоторый прок есть.
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Как работает Grip Control
Дорогие модификации С3 Aircross снабжены системой Grip Control, дающей возможность менять настройки ездовой электроники для разных типов дорожного покрытия: