А вы знали? – 5 лет BMW был советским

Автоисторик Канунников рассказал, как маршал Жуков возродил BMW

Почти пять лет автомобили марки BMW выпускало акционерное общество, основанное СССР. И эти машины ездили по дорогам нашей страны! Вот как это случилось.

Баварская Тюрингия

Выпуск советских BMW 321 в Айзенахе начали уже в 1945 году. В СССР машины жили и работали много лет.

Несмотря на всемирную известность марки BMW именно как баварской, до начала 1950-х эти автомобили делали только в столице земли Тюрингия – Айзенахе. Занимался этим один из старейших, известный еще с конца ХIХ столетия, машиностроительный завод, который в конце 1920-х приобрела мюнхенская компания.

В 1945 году в Тюрингию вошли англо-американские войска, но в соответствие с решениями Ялтинской конференции эту территорию передали в Советскую зону оккупации, контролируемую СВАГ (Советская военная администрация в Германии). Часть оборудования с завода вывезли в СССР, в Ирбит, где под именем М72 наладили производство мотоциклов BMW R71.

Но уже в октябре 1945 года приняли решение возродить в Айзенахе производство автомобилей BMW довоенной конструкции. Как было написано в постановлении, «во имя народа Тюрингии».

Есть версия, что рабочие обратились лично к маршалу Георгию Жукову и показали ему седан BMW 321. Документальных подтверждений этому нет, но окончательно решить вопрос о начале послевоенного производства, действительно, мог именно Жуков – главноначальствующий (тогда писали именно так!) СВАГ.

Завод вошел в состав акционерного общества Автовело (Autowelo), куда влили несколько немецких и австрийских предприятий, выпускавших автомобили, мотоциклы, велосипеды, их комплектующие и иные технические изделия.

Третья серия

Четырехдверный BMW 326 после войны делали в мизерных количествах. Но в СССР было немало предвоенных машин.

До начала 1950-х все индексы автомобилей BMW начинались с цифры 3, хотя фирма делала машины разных классов и назначений. Самыми массовыми до войны были двухдверные BMW 321 и BMW 326. Эти рамные машины оснащали надежными рядными верхнеклапанными шестицилиндровыми моторами объемом 2 л и мощностью 45 л.с. и 50 л.с. Большинство машин выпускали с закрытыми кузовами, кабриолетов делали значительно меньше.

Выпускали также спортивные купе и кабриолеты BMW 327 c двигателями мощностью 55 л.с., оснащенными двумя карбюраторами, и эксклюзивные спортивные родстеры модели 328 с мотором с тремя карбюраторами, мощностью 80 л.с.

Автомобили BMW отличали четырехступенчатые коробки скоростей с синхронизаторами на третьей и четвертой передачах, торсионные подвески (задние на части машин были рессорными), реечное рулевое управление и даже запорное противоугонное устройство рулевой колонки.

В Мюнхене с разрешения американской администрации выпуск мотоциклов BMW начали только в 1948 году. А первые 68 советских BMW 321 из задела деталей собрали уже в 1945 году. Но заводу предстояла сложная работа.

Через тернии к экспорту

BMW 340 выпускали в ГДР с 1949 года.

У завода в Айзенахе было более двухсот пятидесяти поставщиков, в том числе оказавшихся в Западной зоне оккупации. Часть из этих предприятий были разрушены, с иных, как, например, с берлинской фирмы Ambi-Budd, делавшей для BMW кузовные детали, часть оборудования вывезли по репарациям. Поставки в Тюрингию шли с перебоями, а то, что приходило, подчас было очень низкого качества.

Скверными оказывались крылья, коробки передач, коленчатые валы. В официальных документах неоднократно отмечали, что качество автомобилей BMW куда хуже довоенного. Речь об этом шла и на партийных собраниях рабочих айзенахского завода.

Но завод постепенно самостоятельно налаживал производство многих комплектующих и строил для этого новые помещения. И автомобили, хоть и понемногу, продолжали выпускать. В 1946-м собрали уже 1371 двухдверных BMW 321 и лишь пять четырехдверных BMW 326: от производства этой более сложной машины отказались.

Часть машин оставались в Германии. Их распределяли между советскими и новыми немецкими учреждениями. О продаже частным лицам речь пока, понятно, не шла. Но изрядное количество BMW отправляли в СССР в распоряжение Внешторга и Техноэкспорта. В СССР их называли репарационными, в отличие от практически таких же довоенных трофейных автомобилей, которых в стране тоже было много.

В 1947 году в Союз из Айзенаха отправили 1525 автомобилей. Все, судя по имеющимся данным, – в государственные учреждения.

BMW и Победа

Двигатель BMW 340, оснащенный двумя карбюраторами, развивал 55 л.с.

Несмотря на трудности, уже в 1947 году в Айзенахе начали разработку модернизированной модели BMW 340. Ее производство начали осенью 1949 года, как раз ко дню образования Германской Демократической Республики (ГДР), созданной на территории Советской зоны оккупации.

Сохранив основу довоенного четырехдверного кузова, BMW 340 получил новую стилистику передка и задка, встроенные в крылья большие фары. Обновили и салон: рычаг переключения передач с пола перекочевал на рулевую колонку. В 1949-м поставки таких машин начали в СССР.

Для начала 1950-х салон BMW был вполне современным.

По классу немецкий автомобиль был прямым аналогом Победы ГАЗ-М20. В отличие от Победы, BMW был рамным. Но двухлитровый верхнеклапанный двигатель с двумя карбюраторами развивал 55 л.с., в отличие от более архаичного 50-сильного нижнеклапанного мотора Победы чуть большего объема.

Паспортная максимальная скорость BMW 340 составляла 120 км/ч против 105 км/ч у ГАЗ-М20. На BMW стояла четырехступенчатая коробка передач, на Победе – трехступенчатая. Немецкая машина имела реечное рулевое управление и торсионные подвески. Причем переднюю – с системой централизованной смазки. Подобную конструкцию, обеспечивающую смазку узлов подвески нажатием педали в салоне, применяли потом на первых Волгах ГАЗ-М21. У BMW 340 были и версии и с кузовами универсал и фургон. Правда, делали их в очень небольших количествах.

BMW 340 отличала добротная отделка салона.

Документальных подтверждений и серьезных свидетельств о продаже BMW 340 частным лицам в СССР нет. Машины поступали в государственные организации, а если и оказывались в личной собственности, то по особым разрешениям и доставались начальникам среднего уровня. А вот позднее списанные автомобили попадали в руки обычных граждан.

Суд да дело

Фургоны BMW 340/3 в СССР.

В Айзенахе наладили даже выпуск спортивных предвоенных BMW 327. В СССР их не поставляли, но в ГДР в начале 1950-х их, как и стандартные машины, можно было купить. Но кабриолет стоил 17 400 марок, а купе – 18 500. Демократичный двухдверный автомобиль IFA F8 обходился в 8450 марок, а зарплата рабочего в ГДР составляла чуть больше 300 марок.

Среди владельцев послевоенных BMW 327 были знаменитый драматург Бертольт Брехт и немецкий прозаик и поэт, министр культуры ГДР Иоганнес Бехер.

Опытный седан BMW 342 показывали на выставке в Лейпциге. Но в серию он не пошел.

Поставки BMW 340 в СССР постепенно свернули. Смысла получать репарации от ГДР, у которой было тяжелое экономическое положение и которой Союз постоянно помогал, не было.

В начале 1950-х автомобили из Айзенаха, теперь уже не из Тюрингии, а из округа Эрфурт, поскольку от названия «земля» в ГДР отказались, сменили имя и цвет знаменитой эмблемы. Восточногерманские машины поставляли на экспорт, в том числе в Скандинавию. Но мюнхенский завод тоже начал производство автомобилей – солидных BMW 501. Социалистические и капиталистические BMW стали «сталкиваться» на зарубежных рынках.

Баварцам удалось отсудить свою традиционную марку и бело-голубую эмблему у завода в Айзенахе. Восточные автомобили переименовали в EMW (E – от Eisenaсh, Айзенах), а эмблему сделали бело-красной.

EMW 340 делали до 1955 года. Его сменил Wartburg 311c трехцилиндровым двухтактным мотором. Восточные немцы вернулись к имени Wartburg, которое своим машинам завод в Айзенахе присваивал еще в конце ХIХ столетия.

Восточногерманский BMW 340 в СССР в ряду советских автомобилей.

В СССР репарационные BMW, наряду с довоенными трофейными, служили частникам еще десятилетия. Хотя многие уже, конечно, с более современными агрегатами и изрядно переделанные. Некоторые машины живы и сегодня, а иные даже тщательно отреставрированы.

ЗИЛ-130 – вот почему на нем хотели работать все водители!