Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля Месси

Звезда «Барселоны» Лионель Месси обладает внушительным автопарком, насчитывающим несколько десятков экземпляров. В нем нашлось место и раритетным автомобилям, и не только им.
Lexus IS-F с пятилитровым двигателем появился в автопарке у Месси довольно-таки давно. Под его капотом — 432 л. с., которые позволяют разгоняться до 250 км/час.
К числу «бюджетных» в автопарке Месси также можно отнести Dodge Charger SRT8.
Но, пожалуй, самый «скромный» экземпляр в автопарке звезды «Барселоны» — Mini Cooper S cabriolet стоимостью в 28 тыс. долл. Его футболист приобрел еще на самом старте своей карьеры.
Спорткар Ferrari F430 Spider футболист сделал персонализированным, добавив пару особых опций, поэтому в отличие от авто стандартной комплектации за 190 тыс. долларов, он обошелся ему в более чем 4 млн долларов.
Audi Q7, которую Месси подарил автоконцерн Audi, по большей части семейный автомобиль — чаще всего именно на нем футболист выбирается на прогулки с семьей.
А вот еще один автомобиль немецкого производителя — Audi R8 GT стоимостью от 400 тыс. долларов — это уже про скорость: 550 л. с. под капотом позволяют автомобилю разгоняться до сотки за 5 секунд.
Но королем дорог, как признается Месси, он себя чувствует на Cadillac Escalade — тяжеловесный и брутальный внедорожник способен удивить своей вездеходностью даже бывалых автолюбителей.
Для каждодневных поездок легенда аргентинского футбола чаще всего использует Range Rover Vogue. Стоимость его — порядка 110 тыс. долл.
Без преувеличения, самый дорогой и эксклюзивный автомобиль в автопарке Месси — Ferrari 335 S Spider Scaglietti. Стоимость этого суперкара (выпущенного, к слову, в 1957 году) — 32 млн долларов. Его футболист приобрел на аукционе.
И мало кто знает, что главным конкурентом Месси в борьбе за эту красавицу оказался его вечный соперник Криштиану Роналду. Аргентина в том поединке победила.
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Источник: Авто Гуру
Фото: фирмы производители, Wikipedia