Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля Месси — журнал За рулем

Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля Месси

Легендарный футболист начал собирать свою коллекцию с Мини Купера стоимостью 28 тысяч долларов.

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Звезда «Барселоны» Лионель Месси обладает внушительным автопарком, насчитывающим несколько десятков экземпляров. В нем нашлось место и раритетным автомобилям, и не только им.

Lexus IS-F с пятилитровым двигателем появился в автопарке у Месси довольно-таки давно. Под его капотом — 432 л. с., которые позволяют разгоняться до 250 км/час.

К числу «бюджетных» в автопарке Месси также можно отнести Dodge Charger SRT8.

Но, пожалуй, самый «скромный» экземпляр в автопарке звезды «Барселоны» — Mini Cooper S cabriolet стоимостью в 28 тыс. долл. Его футболист приобрел еще на самом старте своей карьеры.

Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля МессиLexus IS-F
Lexus IS-F

Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля МессиDodge Charger SRT8
Dodge Charger SRT8

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Спорткар Ferrari F430 Spider футболист сделал персонализированным, добавив пару особых опций, поэтому в отличие от авто стандартной комплектации за 190 тыс. долларов, он обошелся ему в более чем 4 млн долларов.

Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля МессиFerrari F430 Spider
Ferrari F430 Spider

Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля МессиAudi Q7
Audi Q7

Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля МессиAudi R8 GT
Audi R8 GT

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Audi Q7, которую Месси подарил автоконцерн Audi, по большей части семейный автомобиль — чаще всего именно на нем футболист выбирается на прогулки с семьей.

А вот еще один автомобиль немецкого производителя — Audi R8 GT стоимостью от 400 тыс. долларов — это уже про скорость: 550 л. с. под капотом позволяют автомобилю разгоняться до сотки за 5 секунд.

Но королем дорог, как признается Месси, он себя чувствует на Cadillac Escalade — тяжеловесный и брутальный внедорожник способен удивить своей вездеходностью даже бывалых автолюбителей.

Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля МессиCadillac Escalade
Cadillac Escalade

Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля МессиRange Rover Vogue
Range Rover Vogue

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Для каждодневных поездок легенда аргентинского футбола чаще всего использует Range Rover Vogue. Стоимость его — порядка 110 тыс. долл.

Без преувеличения, самый дорогой и эксклюзивный автомобиль в автопарке Месси — Ferrari 335 S Spider Scaglietti. Стоимость этого суперкара (выпущенного, к слову, в 1957 году) — 32 млн долларов. Его футболист приобрел на аукционе.

И мало кто знает, что главным конкурентом Месси в борьбе за эту красавицу оказался его вечный соперник Криштиану Роналду. Аргентина в том поединке победила.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Авто Гуру

Фото: фирмы производители, Wikipedia

Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля Месси

Легендарный футболист начал собирать свою коллекцию с Мини Купера стоимостью 28 тысяч долларов.

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Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля Месси

Легендарный футболист начал собирать свою коллекцию с Мини Купера стоимостью 28 тысяч долларов.

Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля Месси — фото 1378205Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля Месси — фото 1378200Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля Месси — фото 1378204Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля Месси — фото 1378199Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля Месси — фото 1378201Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля Месси — фото 1378202Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля Месси — фото 1378206Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля Месси
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