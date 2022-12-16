Для красоты и погонять: мощный автопарк Лионеля Месси

Легендарный футболист начал собирать свою коллекцию с Мини Купера стоимостью 28 тысяч долларов.

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Звезда «Барселоны» Лионель Месси обладает внушительным автопарком, насчитывающим несколько десятков экземпляров. В нем нашлось место и раритетным автомобилям, и не только им.

Lexus IS-F с пятилитровым двигателем появился в автопарке у Месси довольно-таки давно. Под его капотом — 432 л. с., которые позволяют разгоняться до 250 км/час.

К числу «бюджетных» в автопарке Месси также можно отнести Dodge Charger SRT8.

Но, пожалуй, самый «скромный» экземпляр в автопарке звезды «Барселоны» — Mini Cooper S cabriolet стоимостью в 28 тыс. долл. Его футболист приобрел еще на самом старте своей карьеры.

Lexus IS-F Dodge Charger SRT8

Спорткар Ferrari F430 Spider футболист сделал персонализированным, добавив пару особых опций, поэтому в отличие от авто стандартной комплектации за 190 тыс. долларов, он обошелся ему в более чем 4 млн долларов.

Ferrari F430 Spider Audi Q7 Audi R8 GT

Audi Q7, которую Месси подарил автоконцерн Audi, по большей части семейный автомобиль — чаще всего именно на нем футболист выбирается на прогулки с семьей.

А вот еще один автомобиль немецкого производителя — Audi R8 GT стоимостью от 400 тыс. долларов — это уже про скорость: 550 л. с. под капотом позволяют автомобилю разгоняться до сотки за 5 секунд.

Но королем дорог, как признается Месси, он себя чувствует на Cadillac Escalade — тяжеловесный и брутальный внедорожник способен удивить своей вездеходностью даже бывалых автолюбителей.

Cadillac Escalade Range Rover Vogue

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Для каждодневных поездок легенда аргентинского футбола чаще всего использует Range Rover Vogue. Стоимость его — порядка 110 тыс. долл.

Без преувеличения, самый дорогой и эксклюзивный автомобиль в автопарке Месси — Ferrari 335 S Spider Scaglietti. Стоимость этого суперкара (выпущенного, к слову, в 1957 году) — 32 млн долларов. Его футболист приобрел на аукционе.

И мало кто знает, что главным конкурентом Месси в борьбе за эту красавицу оказался его вечный соперник Криштиану Роналду. Аргентина в том поединке победила.

А на чем ездят наши олимпийские медалисты? Ответ вы найдете здесь.

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Источник: Авто Гуру

Фото: фирмы производители, Wikipedia