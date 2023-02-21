У Весты появился более дешевый конкурент. Готов ли он к российским дорогам? — журнал За рулем

У Весты появился более дешевый конкурент. Готов ли он к российским дорогам?

Сейчас седан Chevrolet Cobalt, ввезенный в РФ серыми путями, реально купить за сумму около 1,1-1,3 млн рублей, в связи с чем к модели вспыхнул интерес.

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Но ведь наш редакционный Кобальт пробежал по российским дорогам уже 156 тысяч километров, и мы вполне можем сделать выводы о том, пригоден ли в принципе этот автомобиль для наших условий.

Что ж, подвеска у Кобальта простая (McPherson спереди и полузависимая балка сзади), прочная и имеющая великолепную энергоемкость. Но у всего есть предел, хоть в данном случае он довольно далек и предсказуем.

Стойки амортизатора выдержали 60 тысяч километров, купленные на замену — столько же. Передние амортизаторы, прежде чем появилась раскачка при проезде крупных препятствий, проходили вдвое больше, после чего были заменены вместе с верхними опорами.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Нижние рычаги — еще более выносливые, сдались только на 155 тысячах км: задние сайлентблоки отслаиваются, а в одной из шаровых опор появились первые признаки люфта из-за потрескавшегося пыльника. Покупать эти детали отдельно накладно, учитывая последующие работы по замене сайлентблоков и высверливанию заклепок шаровых опор, поэтому мы поменяли рычаги в сборе.

У Весты появился более дешевый конкурент. Готов ли он к российским дорогам?

Читайте полный отчет о жизни редакционного Chevrolet Cobalt, пробежавшего 156 тысяч км.

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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

Chevrolet 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.

Недостатки:

Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.

Комментарий:

Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.

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