Сейчас седан Chevrolet Cobalt, ввезенный в РФ серыми путями, реально купить за сумму около 1,1-1,3 млн рублей, в связи с чем к модели вспыхнул интерес.

Но ведь наш редакционный Кобальт пробежал по российским дорогам уже 156 тысяч километров, и мы вполне можем сделать выводы о том, пригоден ли в принципе этот автомобиль для наших условий.

Что ж, подвеска у Кобальта простая (McPherson спереди и полузависимая балка сзади), прочная и имеющая великолепную энергоемкость. Но у всего есть предел, хоть в данном случае он довольно далек и предсказуем.

Стойки амортизатора выдержали 60 тысяч километров, купленные на замену — столько же. Передние амортизаторы, прежде чем появилась раскачка при проезде крупных препятствий, проходили вдвое больше, после чего были заменены вместе с верхними опорами.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Нижние рычаги — еще более выносливые, сдались только на 155 тысячах км: задние сайлентблоки отслаиваются, а в одной из шаровых опор появились первые признаки люфта из-за потрескавшегося пыльника. Покупать эти детали отдельно накладно, учитывая последующие работы по замене сайлентблоков и высверливанию заклепок шаровых опор, поэтому мы поменяли рычаги в сборе.