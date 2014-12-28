«Это был отличный год!»: вспоминаем события автомобильной жизни

Одна из популярных социальных сетей решила в преддверии Нового года предложить пользователям вспомнить уходящий год в забавной виртуальной открытке. В ней используются фотографические эпизоды 2014 года из вашей жизни, которые подаются за подписью «Это был отличный год! Хорошо, что мы провели его вместе». Что ж, посмотрим, чем может гордиться автопром и автомобильная сфера в целом в году уходящем.

Начало 2014-го не предвещало особых потрясений, но все равно мы вошли в него «на ожидании». По сложившейся традиции подросли доллар и цены на автомобили. Впрочем, не только они. Критичным это не оказалось, все привычно затянули пояса еще на одну дырочку. Стремительно развивались события на Украине, но это шло лишь внешним фоном, хотя и довольно тревожным. А впереди был Московский автосалон, масса ожидаемых премьер и неожиданных порой государственных решений...

От АВТОВАЗа до «ё-мобиля»

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В начале года АВТОВАЗ возглавил «газовский» швед Бу Андерссон, впрочем, об этом было известно еще в декабре 2013-го, по крайней мере такие слухи ходили. Он энергично взялся за дело, пытаясь разгрести авгиевы конюшни, о масштабах которых, вероятно, не догадывался и сам. С его приходом предприятие встрепенулось, все как-то закрутилось и пошло быстрее.

Например, был выпущен лифтбек Lada Granta, анонсирована линейка псевдокроссоверов Kalina, 4х4 Urban и Largus Cross, два из которых, кстати, уже доступны в дилерских центрах. Выпуск последнего откладывается до февраля — возникли сложности с качеством пластикового обвеса.

Более понятным и реальным стал план АВТОВАЗа. Мы узнали, что «прорывом» предприятия в 2015 году станет седан собственной разработки Lada Vesta, а чуть позже за ним последуют и два вазовских кроссовера. Автомобили будут выполнены в новой «иксовой» стилистике, которую создал другой экспат АВТОВАЗа — дизайнер Стив Маттин.

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Все это совпало с чередой непопулярных решений, которые был вынужден принять Бу Андерссон, когда понял, что еще немного, и предприятие скатится в кризис. Это и массовые увольнения, и сверхтребовательный подход к работе, и не очень щедрая политика в отношении зарплат. Кроме того, снижение курса рубля и жесткое давление на поставщиков привели к тому, что некоторые из них взбунтовались, и АВТОВАЗ вынужден был на несколько дней останавливать производство из-за нехватки комплектующих. Профсоюз также уже неоднократно грозил руководству забастовкой, и хотя конфликты удавалось сглаживать, ситуация на заводе до сих пор остается непростой.

Между тем «Ладе» и иномаркам с этого года пришлось уживаться на одном предприятии. Так, 20 марта на АВТОВАЗе стартовало производство нового поколения Renault Logan. Это стало своего рода событием, так как Logan — первая модель французской марки, серийно выпускаемая на заводе. Ровно через два месяца с конвейера предприятия начали сходить и новые хэтчбеки Renault Sandero.

А в июле на заводской конвейер встал первый автомобиль возрожденного бренда Datsun — седан on-DO. Вскоре к нему присоединился хэтчбек mi-DO, а в 2015-м того и гляди дело дойдет до кроссовера. Много было споров по поводу того, насколько удачно выбрано название модели для России, но в декабре итоги продаж показали, что автомобиль востребован и, не успев появиться на рынке, сразу же вошел в двадцатку бестселлеров. В конце лета на вазовском же «ИжАвто» начали выпускать седан материнской компании — Nissan Sentra.

Автопром развивался и в других регионах. Компания Skoda в феврале объявила о запуске в Калуге бюджетной модели Rapid.

skoda

Седан получился на редкость удачным и затмил по популярности своего собрата по концерну VW Polo седан, который к тому времени уже успел примелькаться. В мае пилотные автомобили Ford EcoSport были собраны на модернизированном заводе Ford Sollers в Набережных Челнах, а производство по полному циклу стартовало уже 2 декабря.

В июне в Санкт-Петербурге запущена серийная сборка обновленного Hyundai Solaris. У автомобиля изменили форму переднего бампера, решетки радиатора и противотуманок. Его собрат Kia Rio обещают обновить только в 2015-м. Хотя и в этом случае рестайлинг затронет лишь оптику, бампер и решетку радиатора.

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Что касается новых российских проектов, то, увы, как мыльные пузыри лопнули компании «Маруся Моторс» и «ё-Авто». С «ё-мобилем», правда, вышла забавная история. Несколько штучных электромобилей бизнесмен Михаил Прохоров все же выпустил и в начале декабря торжественно вручил один из них Владимиру Жириновскому. По слухам, машин собрано всего четыре, а глава ЛДПР стал владельцем второй из них. Кому досталась первая, догадаться нетрудно, учитывая тот факт, что Владимир Вольфович, вопреки обыкновению, не стал шуметь по поводу того, что получил не первый экземпляр.

Из разочарований года также стоит отметить уход с рынка марок Dodge, Luxgen, ZAZ и SEAT. С первыми тремя все более-менее ясно, причины вполне объективные, а вот испанский SEAT по-настоящему жаль. Судьба хэтчбека Leon Cupra нового поколения, представленного летом на ММАС-2014, в России так и не сложилась. Продавать хот-хэтчи начали 3 ноября, а в конце месяца компания уже покинула наш рынок.

ММАС-2014

Сам Московский автосалон оставил двойственное впечатление. В России к нему готовились и очень ждали. После того как автофорум получил статус международного, казалось, наконец-то мы стали «взрослыми», к нам приедут мировые премьеры, новые автомобили, это подтолкнет отечественный автопром, и кто знает, быть может и мы когда-нибудь… В 2014-м чуда не произошло. «Звезды» были в основном местечковые, некоторые автоконцерны и вовсе передумали привозить к нам мировые премьеры, отделавшись незначительными новинками.

Падающий рынок и санкционная война с Россией превратили автофорум в рядовое малозапоминающееся событие, и если бы не мощно выступивший АВТОВАЗ, GM-AVTOVAZ и китайские бренды, которые, как вдруг оказалось, не теряли времени даром и существенно продвинулись в технологиях, выставка в «Крокусе» выглядела бы довольно скудно.

«Крым наш» аукнулся

События на Украине, начавшиеся еще в ноябре 2013-го, продолжали стремительно развиваться. В начале 2014-го президент Янукович спешно покинул страну, а народ с удивлением узнал, что кроме всего прочего бывший глава государства собирает еще и раритетные автомобили. Когда распахнулись двери его резиденций, на шикарный автопарк Януковича смогли полюбоваться все желающие. Правда, самый ценный экземпляр его коллекции — Horch 855 Special Roadster (в свое время им владел сам Герман Геринг!), который по самым скромным подсчетам оценивается в 2 млн евро, из страны бесследно исчез. Ну что ж, когда-нибудь он всплывет на одном из мировых аукционов.

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18 марта к России присоединился Крым. После этого сразу же встал вопрос о строительстве Керченского перехода, связывающего полуостров с Россией, так как из-за наплыва желающих, особенно автомобилистов, паромная переправа со своей функцией справляться перестала.

Проведено много совещаний, объявлен тендер, разработано несколько вариантов строительства, но ответственный за стройку века так и не появился. Масштаб проекта столь грандиозен, что бизнесмены попросту не отваживаются за него взяться. Видимо, решение вопроса с подрядчиком плавно перетечет из 2014-го в 2015 год. Согласно поручению президента, мост должен быть построен уже к 2018 году. Успеют ли?

Украинская политика России вызвала недовольство мировых держав. Предупреждения постепенно переросли в санкции, которые со временем лишь крепчали. Череда взаимных недовольств и обвинений вылилась в то, что в июне Роскосмос по поручению правительства приостановил работу 11 американских наземных станций GPS на территории России. Автор данной инициативы Дмитрий Рогозин объяснил это решение ответом России на отказ США размещать у себя станции ГЛОНАСС. Этот удар автомобилисты пережили достаточно безболезненно, никаких ухудшений в качестве автонавигации не испытали, но тревожный звоночек все же прозвучал.

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В августе Россия подготовила пакет антисанкций, среди которых было предложение полностью запретить импорт автомобилей . Впрочем, в конце года оказалось, что с импортом можно справиться и другим путем — спрос на ввозимые модели резко упал из-за девальвации рубля.

Мы неслучайно уделили столько внимания Украине и санкциям против России. Не в безвоздушном пространстве живем, происходящее не могло не отразиться и на автомобильной жизни. Падение курса рубля, которое ускорилось в конце ноября и приобрело катастрофические размеры в декабре, в конце концов дополнилось маневром Центробанка, который в ночь на 16 декабря резко повысил ключевую ставку. На этом фоне иностранные валюты резко рванули вверх, рубль, напротив, здорово обесценился, а автокредиты стали просто неподъемными. Едва опомнившись, люди кинулись скупать на последние деньги все, на что хватило средств, не обойдя стороной и автотехнику.

Наплыв покупателей случился такой, что дилерам и производителям пришлось приостанавливать продажи, чтобы не торговать себе в убыток, так как продавцы не успевали вовремя менять ценники. В это время начали поднимать голову китайские бренды, заявившие, что, несмотря ни на что, не собираются менять своих планов в России. Возможно, пробил их час, и кто знает, понеся убытки сейчас, не обеспечат ли они себе будущее, пустив корни на нашем рынке? Тем более что качество их продукции стало гораздо лучше, в чем мы могли убедиться на Московском автосалоне.

Благие намерения и их воплощение

В Москве на протяжении всего года продолжали расширять зону платной парковки, которая, как раковая опухоль, распространилась уже за пределы Садового и даже Третьего транспортного кольца. Последний «подарочек» власти города преподнесли 25 декабря, заверив общественность, что машин в столице чересчур много и другого способа ограничить их количество, кроме как сделать владение ими запредельно дорогим, попросту не существует. Чиновники успешно и последовательно реализуют свою программу по изгнанию автомобилистов из города и в ноябре додумались до того, чтобы сделать платным и сам въезд в Москву. Это вызвало бурную реакцию в обществе, власти пошли на попятную, но есть ощущение, что идею, стряхнув пыль, еще достанут из чулана.

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Вместе с тем платные парковки, видеокамеры, массовая эвакуация неправильно припаркованных автомобилей — все это помимо декларируемых благих целей приносит и неплохой доход. И пример тут же стал заразительным — Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Вологда, Тюмень, Челябинск, Тула и Ярославль с энтузиазмом кинулись перенимать столичный опыт борьбы с автомобилистами.

Заботой о безопасности водителей и пешеходов также объясняли необходимость реформы автообразования. В результате в феврале затяжной кризис настиг российские автошколы. Здесь все как обычно — хотели как лучше, а получилось... дело в том, что закон о модернизации системы автоподготовки водителей приняли еще 5 ноября 2013 года, но уже тогда выяснилось, что нормативных актов для него просто не существует и под угрозой оказалась вся система обучения водителей.

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Потом необходимые документы все же появились, их в спешном порядке разработало Минобрнауки, но возникла масса других проблем. Как итог к концу 2014 года многие автошколы оказались вне закона, плата за обучение подскочила, а вот насколько при этом повысилось его качество? Этот вопрос остается открытым до сих пор.

В феврале стартовал эксперимент по отмене пошлин на электромобили, он продлится вплоть до конца 2015 года, а потом его, скорее всего, пролонгируют. Но уже сейчас ясно, что россияне не слишком заботятся об экологии, а у электрокаров помимо плюсов есть и очевидные минусы. Кроме того, инфраструктура под них, за разработку которой с энтузиазмом взялась компания «Револьта», так и не была создана — под занавес года фирма объявила об уходе с рынка.

В октябре в рамках поправок в Закон об ОСАГО утвердили единую методику определения расходов на восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства. Теперь убытки от аварий рассчитывают по единым стандартам, что должно снизить накал страстей обиженных на страховые компании автомобилистов и количество обращений в суды. Снизит или нет — покажет время. Что касается лимитов выплат и тарифов, Центробанк пошел на уступки и их повысил, но автовладельцы и страховые компании все равно не довольны. Первым недостаточно денег на восстановительный ремонт, вторые продолжают свою затяжную песню про убыточность «автогражданки».

Ну и, конечно же, в связи с «благими намерениями» нельзя не упомянуть о состоявшемся в этом году Гран-при Формулы-1 в Сочи. Российский этап был признан «Лучшим Гран-при сезона» на генеральной ассамблее FIA, вручать памятный кубок ответственному за это мероприятие зампреду правительства Дмитрию Козаку примчался в декабре сам Берни Экклстоун. Все, казалось бы, хорошо, да вот только Формулой-1 в России интересуется не более 6% населения. А трат организация этого проекта потребовала немалых, что на фоне нищающей страны выглядело по меньшей мере удивительно.

Как карты лягут?

С 1 сентября была запущена программа утилизации автомобилей, точнее — программа обновления российского автопарка, так как в нее, в отличие от предыдущей, включена компенсация и за автомобили, реализуемые по схеме trade in. Минпромторг «выбил» у государства 10 млрд рублей на поддержку отечественного автопрома и сделал это как нельзя вовремя: стремительное падение продаж (а в августе было зафиксировано рекордное снижение — 25,8% по сравнению с августом 2013-го) удалось притормозить.

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Однако продажи автомобилей продолжили снижаться, и 10 декабря Медведев раздал министрам поручения по поддержке российского авторынка. Среди ряда мер — предложение разработать схему модернизации транспортного налога и учесть в нем экологическую составляющую. Если все пойдет как задумано, улицам городов помогут избавиться от автохлама, а многим российским автовладельцам придется вносить в государственную копилку существенно больше денег.

С чем мы вошли в новый 2015-й? С ощущением все той же тревожной неопределенности. Как вошли в 2014-й «на ожидании», так его и покидаем. Цитируем героя одного известного фильма: «Стабильности нет». Тем не менее надеемся, что все плохое в 2015-м нас минует, ну а если и заденет, то из кризиса мы сможем выбраться с минимальными потерями. Новых вам автомобилей и ярких автовпечатлений в Новом году!

Р.S.

По традиции подводим итоги нашего опроса. Он был не совсем обычным: мы выбрали Топ-10 автомобилей, информация о которых была наиболее востребована на сайте (из них один концепт, но уже практически подготовленный к серийному производству) и попросили наших читателей проголосовать, какую модель они считают «прорывом года» на российском рынке.

37% выбрали концепт Lada Vesta (опытную партию уже собрали в ноябре), 16% — второе поколение линейки Renault Logan/Sandero/Stepway, на третьем месте оказалась новинка Skoda Rapid с результатом в 14%, четвертую позицию заняла рестайлинговая Toyоta Camry (7%) и замкнул пятерку лидеров «самурай» возрожденного бренда — Datsun on-DO (6%).