Шины «эко»: проверили, сколько с ними можно сэкономить

Мы взяли два комплекта самых «зеленых» (с пометкой «А») покрышек размера 185/65 R15 и сравнили их с обычными. Спойлер: китайские — выгодное приобретение.

«Эко» — это какие?

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Конкретных правил и критериев, по которым производителям было бы позволено относить модели к категории «зеленых», нет. Более того, под словом «эко» одни имеют в виду экологичность, а другие экономичность, причем в широком смысле — не только в плане расхода топлива.

Подобные шины есть в гамме почти любого бренда, а «вычислить» их можно не только по заявлениям производителя, но и, например, по данным со стандартной этикетки, обязательной в Евросоюзе.

Среди прочего на ней есть классификация по группам экономичности — если быть точным, по сопротивлению качению.

Латинские буквы А и В обозначают ­наиболее «экономичные» покрышки.

Счет — на капли Материалы по теме Hankook объяснила победу своих шин в тесте «За рулем» Отшумевший не так давно «дизельгейт» стал одним из спусковых механизмов повального «озеленения» автомобилей. Автоконцерны, выжавшие из «железа» почти все соки, теперь поглядывают на шинников: ведь при движении со скоростью 80 км/ч на преодоление сопротивления качению тратится до трети мощности, развиваемой двигателем. Первым делом автопроизводители принялись завышать рекомендованное давление в покрышках. Но и шинники, поставляющие свою продукцию на первичную комплектацию, вынужденно объявили крестовый поход на сопротивление качению. Только уже очевидно, что и здесь физический предел близок — счет теперь идет буквально на каждую каплю топлива.

Участники

Для испытаний мы взяли две именитые покрышки с маркировкой А, то есть «экономичнее не бывает». Это известная шина Continental EcoContact 6, вкатившаяся на рынок весной 2019 года. И новинка от Nokian Tyres — Hakka Green 3, продолжающая линейку шин «зеленого» направления. Она не только современнее «шестого» ЭкоКонтакта, но и дешевле его — около 3300 рублей за штуку против почти 4000.

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К этой паре мы добавили китайские покрышки Delinte DS2, вроде бы не имеющие «экопретензий», но продемонстрировавшие наименьший расход топлива в нашем недавнем большом тесте шин 185/65 R15. На момент подготовки материала данных об их классе экономичности по европейской этикетке не было, зато цена манила: около 2500 рублей.

Еще один участник сравнения виртуален. Это «среднестатистическая» шина, портрет которой мы вывели по усредненным результатам, показанным всеми восемью комплектами в мартовском супертесте летних шин. Стоит наш «виртуальный середняк» примерно 3300 рублей.

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Сопротивление качению , то есть способность шин экономить топливо, оценивали по выбегам со скорости 100 до 80 км/ч и с 70 до 50 км/ч. Кстати, для европейской классификации шины «катают» в более тепличных условиях, на барабанах при скорости 80 км/ч.

, то есть способность шин экономить топливо, оценивали по выбегам со скорости 100 до 80 км/ч и с 70 до 50 км/ч. Кстати, для европейской классификации шины «катают» в более тепличных условиях, на барабанах при скорости 80 км/ч. Устойчивость покрышек к аквапланированию испытывали в узкой длинной ванне с водой глубиной 7 мм — в момент 10-процентной пробуксовки колеса.

испытывали в узкой длинной ванне с водой глубиной 7 мм — в момент 10-процентной пробуксовки колеса. На извилистых трассах и скоростном овале изучали курсовую устойчивость и управляемость (в том числе на влажном покрытии), на дорогах общего пользования — шумность и плавность хода .

(в том числе на влажном покрытии), на дорогах общего пользования — . И, конечно, замеряли эффективность торможения — на сухом и мокром асфальте летнего полигона при температурах +17˚…25˚ С. А потом еще раз, осенью — когда похолодало до примерно +10˚ С. Все испытания проводили на автомобиле Volkswagen Polo и использовали высокоточный спутниковый комплекс Vbox Racelogic.

Настоящие «зеленые» шины не снижают эффективность тормозных свойств в прохладную погоду.

Чем «зеленые» шины отличаются от обычных?

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Настоящие «зеленые» — весьма специфический продукт, непростой в производстве. Их отличает минимальное сопротивление качению, способствующие уменьшению количества вредных выбросов, и высокая износостойкость, которая снижает загрязнение окружающей среды микрочастицами резины. Кроме того, компоненты шин, процессы их производства, а также переработка и утилизация должны быть экологически чистыми. Из-за этого производство действительно экологичных шин сложное и дорогое. Тем не менее осенью 2018 года, в момент начала выпуска шестого поколения шин Continental EcoContact 6, они уже были одобрены европейскими автопроизводителями для первичной комплектации 12 компактных и среднеразмерных моделей.

Сколько сэкономим и в чем потеряем

Continental EcoContact 6

Если говорить только об экономии топлива, то безусловный лидер — Continental EcoContact 6. Его превосходство над «зелеными» конкурентами составляет 2–3%, а над усредненной шиной — целых 8%. На практике это означает, что при пробеге 15 000 км и паспортном расходе топлива 8 л/100 км за год ваш седанчик «скушает» примерно на 100 литров горючки меньше. Если литр стоит 50 рублей, то годовая экономия получается почти пять тысяч рублей!

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Но вспомним, что комплект шин Continental EcoContact 6 почти на три тысячи рублей дороже «среднестатистического». А главное: оборотной стороной медали «За высокую экономичность» является скромная эффективность торможения на мокром летнем асфальте. Результат Континенталя на 7% хуже лидера в этом упражнении. На столько же он отстает и от виртуального «середняка». Хотя в других условиях и останавливается чуть увереннее его — но всего на 1–3%.

Не все здорово и с аквапланированием, которое начинается уже на 83,6 км/ч — в дождь на этих шинах рекомендуем ехать аккуратнее. На высокой скорости при плавном маневрировании реакции на повороты руля замедленны, вращать его нужно на большие углы (для совершения того же маневра) — а обратная связь «по рулю» средненькая. К управляемости на мокром асфальте претензий не возникло, а на сухом излишне выраженный снос передка в повороте стал поводом снизить оценку.

В общем, продвинутым водителям EcoContact 6 может прийтись не по вкусу.

Да и по комфортности он проигрывает. Все удары шин о дефекты дорожного покрытия слышны в салоне. Больше напрягают толчки от неровностей, передающиеся на кузов. Поэтому, несмотря на экономичность, по сумме баллов у Континенталя только второе место.

Увы, шинники по сию пору не смогли разрубить гордиев узел зеленых покрышек — уменьшение сопротивления качению влечет за собой снижение эффективности торможения, особенно ощутимое на мокром покрытии.



Nokian Hakka Green 3

Первую ступень пьедестала заняли шины Nokian Hakka Green 3 (923 балла), хотя расход топлива относительно «середняка» они уменьшают лишь на 4%. При тех же вводных за год больше 2,5 тысяч рублей не сэкономишь, а сами покрышки оценены ровно как «середняк».

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Тормозит Nokian на сухом покрытии средне, а при низких температурах откатывается на третье место. Увереннее других останавливается на мокром асфальте в холодную погоду, хотя в летних условиях показывает лишь второй результат. Эффективность торможения в целом на 1–3% ниже среднестатистической шины. Лучше всех чувствует себя в лужах — при глубине 7 мм наш Polo начинает всплывать на внушительной скорости 91,5 км/ч.

На высокой скорости машина четко держит дорогу. При плавном маневрировании послушно и предсказуемо следует за рулем. Но при более активной езде как на сухом, так и на мокром покрытии мы посчитали снос передней оси слегка великоватым.

Шумом в салоне Nokian не досаждает, однако безупречной плавностью хода похвастать не может: дорожные стыки и трещины в асфальте передает жестковато.

В общем, «зеленую» шину Nokian рекомендуем водителям любого уровня, но особенно — живущим в регионах с прохладным дождливым климатом. Вне зачета 3 место Сумма баллов, в тесте 904 892 Марка, модель Виртуальная шина — «середняк»* Delinte DS2 Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб. 3290 2550 Страна изготовления — Китай Индекс нагрузки и скорости — 88V Индекс износостойкости (Treadwear) — 500 Глубина рисунка, мм — 7,9 Твердость резины по Шору — 60 Масса шины, кг — 7,6 Плюсы _ Низкий расход топлива; лучшие тормоза на сухом покрытии в холодную погоду и на мокром в теплую; самые комфортные Минусы _ Проблемные управляемость на сухом покрытии и курсовая устойчивость на высокой скорости * Имеет характеристики, соответствующие средним арифметическим значениям по всем результатам участников теста шин 185/65 R15.

2 место 1 место Сумма баллов, в тесте 908 923 Марка, модель Continental EcoContact 6 Nokian Hakka Green 3 Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб. 3910 3330 Страна изготовления Португалия Финляндия Индекс нагрузки и скорости 88T 92H Индекс износостойкости (Treadwear) — — Глубина рисунка, мм 6,4 7,6 Твердость резины по Шору 67 64 Масса шины, кг 6,9 7,7 Плюсы Рекордная экономичность; лучшее торможение на теплом сухом асфальте; безупречная управляемость на мокрой дороге Самая высокая скорость начала аквапланирования; лучшее замедление на холодном мокром покрытии; надежное ­поведение Минусы Скромная эффективность торможения на теплом мокром асфальте; худшая стойкость к аквапланированию Слабовато тормозят посуху; экономичность ниже остальных Итоговую таблицу с результатами испытаний можно скачать по этой ссылке.

Delinte DS2

На третьей позиции — китайские шины Delinte DS2 с результатом 892 балла, то есть у верхней планки «хороших» шин по нашей классификации (850–899 баллов). По экономичности DS2 занимает среднее положение в «зеленой тусовке», проигрывая Континенталю 2%, но превосходя среднестатистическую шину почти на 6%. С учетом того, что комплект Delinte обойдется на 3000 рублей дешевле «середняков», а за год на топливе можно сэкономить около 3500 рублей — неплохой расклад.

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И это практически без ущерба для эффективности торможения, которая с учетом погрешности измерений соответствует среднему уровню. Да и скорость начала аквапланирования вполне удовлетворительна — 87,4 км/ч. Delinte радует высоким комфортом — как по шуму, так и по плавности хода.

Однако бесплатных пряников не бывает. В минусах — проблемное поведение на сухом асфальте. На прямой Polo, обутый в эти шины, дрейфует из стороны в сторону, требуя постоянно править курс. При этом пустой, очень широкий «ноль» на руле лишает водителя информации и вынуждает при маневрах поворачивать баранку на очень большие углы. На пределе сцепных свойств возникает то снос передней оси, сильно распрямляющий траекторию, то занос. На мокром покрытии всё не так страшно. Но повышенные углы вращения баранки и задержки реакций все-таки портят ­картину.

Эти шины подойдут только нетребовательным спокойным городским водителям.

Плюсы и минусы «зеленых» шин Ради уменьшения загрязнения природы у экошин всегда увеличенный ресурс. В среднем, по данным производителей, на 30–50%. То есть вместо условных 50 тысяч км «зеленые» шины должны прожить 65–75 тысяч . Неплохо. Вопрос лишь в том, насколько хорошо они будут держаться за дорогу в «старости». Теперь вспомним о главном минусе «зеленых» продуктов — снижении эффективности торможения на мокром покрытии на несколько процентов . Это, в частности, побочный эффект от применения специфических резиновых смесей. Так ли страшен черт? Во‑первых, посмотрим на регламентирующие документы. Правило № 13H ООН устанавливает минимальное замедление для нового автомобиля — 6,43 м/с 2 . А наш Техрегламент Таможенного союза допускает для автомобилей, находящихся в использовании, заметно более мягкие требования — минимум 4,9 м/с 2 . Получается, что «зеленые» шины в протестированном нами размере обеспечивают выполнение требований Правила № 13Н с запасом почти в 25% на мокрой дороге и в 50% — на сухой. Так что беспомощными они не выглядят.

. А наш Техрегламент Таможенного союза допускает для автомобилей, находящихся в использовании, заметно более мягкие требования — минимум 4,9 м/с . Получается, что «зеленые» шины в протестированном нами размере обеспечивают выполнение требований Правила № 13Н с запасом почти в 25% на мокрой дороге и в 50% — на сухой. Так что беспомощными они не выглядят. Во‑вторых, обратимся к результатам наших тестов. Если учесть, что прогресс в области шин за последние десять лет повысил эффективность торможения на 10–15%, то «зеленые» шины в этом плане — своего рода возвращение в конец 2000‑х. На недостаток тормозных свойств в то время никто не жаловался. А сегодня в наших испытаниях разброс тормозного пути разных покрышек порой достигает 20%! Так что экошины не выпадают по безопасности из среднего уровня .

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Так можно ли сэкономить, перейдя на экошины? Можно. Барыш чаще всего невелик, две-три тысячи рублей в год — но и это деньги! А при долгой эксплуатации он может вырасти, ведь срок службы таких покрышек больше.

Другое дело — нужна ли такая экономия, которая почти всегда приводит к ухудшению комфорта, управляемости, а то и безопасности? На наш взгляд — нет.

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