Какое масло способно угробить мотор? Как бороться с масложором?..

Постоянно доливаю — все равно менять? Магнит на фильтре поможет?.. — эксперты «За рулем» отвечают на вопросы читателей.

1. Почему современные моторы расходуют больше масла?

Повышенному расходу масла способствуют увеличившаяся степень сжатия и рост эффективного давления в цилиндрах. Это упрощает прорыв газов через поршневые кольца в картер, а оттуда через вентиляцию — в камеру сгорания.

Сказывается и наличие турбонаддува: даже у нового турбокомпрессора некоторое количество масла попадает в компрессорную часть и соответственно в цилиндры.

Еще одна, чисто современная, причина масложора — длительная езда на высокой скорости.

2. Не опасно ли для мотора масло 0W‑20?

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Большинство современных моторов имеет компактную конструкцию с узкими масляными каналами, рассчитанными именно на маловязкие масла типа 0W‑20. На них несколько снижается расход горючего. Но для двигателей с относительно большими зазорами — от конструктивно старых до сильно изношенных — такие масла вредны.

Масляные насосы не создадут нужного давления, требуемый масляный клин между трущимися деталями не возникнет, а масляное голодание быстро прикончит мотор.

Условно можно считать, что маловязкие масла не стоит использовать в моторах ниже третьего экокласса.

Небольшие лодочные моторы работают на бензомасляной смеси. ДВИГАТЕЛИ БЕЗ МАСЛА Существуют целый класс двигателей, не имеющих отдельной системы смазки. Это двухтактные двигатели, работающие на смеси бензина с маслом. По мере совершенствования конструкции моторов и масел пропорции изменились с 1:20 до 1:50 и более. Конечно, у таких моторов практически все подшипники скольжения заменены на подшипники качения, а смазка поршневой группы смесью считается достаточной с учетом не очень высокого потребного моторесурса.

3. Надо ли менять масло при его большом расходе?

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В заводских инструкциях производители, чтобы снять с себя претензии, называют допустимыми довольно большие расходы масла. Нормальным считается 1 л на 1500 км и даже литр на тысячу в тяжелых условиях. Это очень большие цифры. Всё же исправный двигатель, который не используют в гоночных режимах, должен расходовать масло так, чтобы обойтись без долива от замены до замены. То есть примерно литр на 10–15 тысяч километров.

Даже если расход масла велик, менять его нужно обязательно.

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Во‑первых, при замене масла мы меняем и масляный фильтр. Кроме того, двигателю хотя бы часть времени удастся работать на чистом масле с хорошими моющими свойствами. Может быть, что и расход масла уменьшится.

Часто случается, что масло почти не угорает первое время после замены, а затем начинает интенсивно расходоваться. Это говорит о том, что оно потеряло свои свойства и нуждается в замене. Угар — следствие того, что условия эксплуатации перестают соответствовать качеству масла. Дело может быть как в жестком режиме езды, так и в низком качестве или неправильном подборе масла.

4. Имеет ли смысл использовать магниты для очистки моторного масла?

Очистка масла от частиц железосодержащих сплавов используется в каждом автомобиле — магниты ставят в коробки передач всех типов, включая вариаторы. Но в двигателях такой способ используется редко, потому что масло меняется гораздо чаще, чем в коробке, а на пути грязи стоит полнопоточный фильтр.

Пробка из немагнитного материала — титана с мощным неодимовым магнитом. Маловеры утверждают, что стальной корпус масляного фильтра рассевает магнитное поле. Не верьте. Неодимовый магнит от компьютерного жесткого диска, прилепленный снаружи, собрал стружку на дне так, что не оторвешь.

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Подходящее место, где стоит отлавливать продукты износа чугуна и стали, - это поддон двигателя. Масло оттуда поступает в насос, а уже затем в фильтр. Если для уменьшения износа насоса вы установите магнитную пробку в отверстие для слива масла, при замене обнаружите, что на магните образовался ежик из железосодержащих частиц. То есть способ-то работает! При снятии поддона во время ремонта есть смысл установить изнутри мощный неодимовый магнит, надежно закрепив его.

Еще можно лепить магниты к стальному корпусу фильтра. Способ позволяет предотвратить попадание частиц в масляную магистраль в момент открытия перепускного клапана, что происходит в первый момент после пуска двигателя с холодным, загустевшим маслом. Метод не лишен смысла — рекомендуем его особо заботливым автолюбителям.

На чем автовладельцу точно не стоит экономить, рассказано тут.

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Фото: depositphotos.com, «За рулем»