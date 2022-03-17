Цифровые приборы новой Весты - вот как они выглядят

Перед нами патентные изображения - они в целом совпадают с тем, что мы видели ранее на шпионских фото.

В открытой части базы Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения цифровой комбинации приборов с цветным TFT-дисплеем. Патентообладателем указано ООО «Научно-производственное предприятие ИТЭЛМА». Скорее всего, перед нами первое официальное изображение электронной приборной панели обновленного семейства Lada Vesta, хотя прямого указания на это нет.

Стоит напомнить, что 22 февраля автомобиль Lada Vesta NG в версии SW Cross показали официально — «За рулем» провел презентацию автомобиля прямо с завода Lada Ижевск. Однако интерьер заводчане не рассекретили (стекла были сильно затонированы), пообещав сделать это «в ближайшие недели». Тем не менее, ресурс Лада.Онлайн указывает на то, что через тонировку была различима индикация открытых дверей на комбинации приборов, и она весьма похожа на ту, что показана на патентном фото.

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Так что на изображении, по всей видимости, именно панель приборов автомобилей Lada Vesta NG. На это же указывают и ранние шпионские снимки приборов на прототипах, проходивших ходовые испытания — правда, некоторые элементы графики были тогда другими. Уточним, что цифровая приборка — прерогатива топовых версий новой Весты, а у машин попроще будут обычные аналоговые приборы, позаимствованные у «соседей» по альянсу — кроссовера Renault Arkana и семейства Dacia Logan/Sandero третьей генерации.

Фото: Федеральный институт промышленной собственности